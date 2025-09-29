edición general
Trump anuncia que Netanyahu ha aceptado el plan de paz de EEUU para Gaza

Trump anuncia que Netanyahu ha aceptado el plan de paz de EEUU para Gaza

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha anunciado que el primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, ha aceptado el plan de paz propuesto por Estados Unidos para el alto el fuego en Gaza.

Fartón_Valenciano #1 Fartón_Valenciano
"El plan incluye un alto el fuego en la ofensiva israelí, la liberación de todos los rehenes y el establecimiento de un gobierno de transición supervisado por una junta presidida por el propio Trump"

¿Que podría salir mal?, recordemos que Trump propuso una especie de limpieza étnica...
7
Verdaderofalso #4 Verdaderofalso
#1 su yerno e hijo del embajador estadounidense en Francia tiene intereses inmobiliarios en la zona de Gaza

Kushner también mencionó el potencial valor inmobiliario de la costa de Gaza, lo que ha sido interpretado como un interés económico en la región.
www.meneame.net/story/jared-kushner-yerno-trump-propone-limpiar-gaza-p
2
#7 eipoc
#1 ni por Trump ni por nadie. Palestina es un país soberano y no tiene que venir ningún gobierno trampa a decidir por los palestinos.

Este acuerdo es un acuerdo trampa en el que Israel va a salir ganado.
3
Tito_Keith #15 Tito_Keith
#7 vamos a ver, Palestina ni siquiera estaba en la reunión
0
#16 eipoc
#15 por eso, toman decisiones unilateralmente y se pasan por el forro todo lo demás. Lo que quieren hacer es dar un golpe de estado blanqueado para que paren las protestas de los ciudadanos occidentales, nada más.
Sobretodo teniendo en cuenta que el argumento de que Hamás es un grupo terrorista ha calado y van a aceptar que otros les reemplacen.
0
Tito_Keith #18 Tito_Keith
#16 el plan debe ser lo siguiente:
se inventan un acuerdo de mierda inaceptable
los Palestinos dicen que una mierda
los israelíes que qué malos son estos palestinos que no se conforman con nada
más bombas
0
#19 eipoc
#18 también es probable. Si aceptan Palestina se puede dar por perdida y si la rechazan justifican durante un tiempo más el genocidio.
0
Veelicus #5 Veelicus
Enesimo plan que se pasara por el arco del triunfo.
Para ponerlo en contexto, en dos semanas se entrega el Nobel de la Paz, y Trump esta como loco para que se lo den, asi que ahora viene la campaña publicitaria total y dentro de dos semanas... a seguir con la masacre
4
#8 blacar
Un plan de paz diseñado por Trump y aceptado por Netanyahu ... tiene que ser un mojon como un piano.
4
madstur #9 madstur
10- Se creará un plan de desarrollo económico para Gaza que atraiga inversiones.

Y aquí entra toda la carroña.

En realidad, lo que menos importa es que los israelíes se retiren sino que se llevan hacer negocios suculentos.
4
XtrMnIO #6 XtrMnIO
EEUU es menos de fiar que un mono con una pistola.
3
Thalin #20 Thalin
#6 EEUU es menos de fiar que un mono con una pistola.
0
Lutin #11 Lutin
El plan de paz lo ha aceptado el genocida israelí y punto, a los palestinos que los zurzan.
2
Ovlak #10 Ovlak
Ningún plan debe ser implementado sin que el punto número 1 sea el de presentar a Netanyahu y todos sus esbirros ante la CPI.
1
BastardWolf #3 BastardWolf
Yo no me creo que no haya gato encerrado en esta historia
1
Gry #13 Gry
¿Alguien les ha preguntado a los palestinos si quieren a Trump de presidente? ?(
0
jm22381 #14 jm22381
Déjame adivinar: el plan consiste en aplanar Gaza y empezar a construir un resort.
0
enochmm #12 enochmm
Cojo otro mulle, lo tiro por el retrete...
www.youtube.com/watch?v=0Kv1NdImV3A
0
Expat_Guinea_Ecuatorial #17 Expat_Guinea_Ecuatorial
Ni de coña van a liberar a los rehenes
0
Escafurciao #2 Escafurciao
Hasta que no lo vea, no bel, pero espero que está vez sí sea la definitiva.
0

