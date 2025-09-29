Trump anuncia que Netanyahu ha aceptado el plan de paz de EEUU para Gaza

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha anunciado que el primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, ha aceptado el plan de paz propuesto por Estados Unidos para el alto el fuego en Gaza.
¿Que podría salir mal?, recordemos que Trump propuso una especie de limpieza étnica...
Kushner también mencionó el potencial valor inmobiliario de la costa de Gaza, lo que ha sido interpretado como un interés económico en la región.
Este acuerdo es un acuerdo trampa en el que Israel va a salir ganado.
Sobretodo teniendo en cuenta que el argumento de que Hamás es un grupo terrorista ha calado y van a aceptar que otros les reemplacen.
se inventan un acuerdo de mierda inaceptable
los Palestinos dicen que una mierda
los israelíes que qué malos son estos palestinos que no se conforman con nada
más bombas
Para ponerlo en contexto, en dos semanas se entrega el Nobel de la Paz, y Trump esta como loco para que se lo den, asi que ahora viene la campaña publicitaria total y dentro de dos semanas... a seguir con la masacre
Y aquí entra toda la carroña.
En realidad, lo que menos importa es que los israelíes se retiren sino que se llevan hacer negocios suculentos.
menos de fiar queun mono con una pistola.
