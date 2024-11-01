·
12
meneos
40
clics
Altos cargos de la administración Trump se están mudando a bases militares [Eng]
Stephen Miller, Marco Rubio, Kristi Noem y otros se han instalado en viviendas que hasta hace poco eran para altos mandos militares.
18 comentarios
#2
HeilHynkel
Y déjame adivinar ... no pagan ni un dólar por el alojamiento.
5
K
82
#3
Rorschach_
#2
Y si es en Alemania les pagan los alemanes.
3
K
66
#4
camvalf
#2
Te lo veo y te subo la apuesta, lo hacen para estar protegiendo por lo que se viene.
1
K
23
#6
Fumanchu
#2
Pues claro que no sucio rojo piojoso.
0
K
7
#13
Spirito
#6
A ver si nos vamos adaptando; se dice: sucio zurdo progre piojoso.
1
K
21
#18
Fumanchu
#13
Perdón me quede anclado en otra epoca
1
K
16
#7
themarquesito
#2
La duda ofende
4
K
70
#5
Mangione
Empiezas escondiéndote en una base militar y al final acabas en un búnker mientras mandas a los niños a disparar...
4
K
62
#10
RoterHahn
#5
Algunos hilais fino de ironía.
1
K
25
#12
Andreham
#5
Mientras no se encierren en una plataforma petrolífera en alta mar aún hay tiempo para comer perfectamente.
1
K
18
#1
fillodebreoganhn
Anticipan a revolución dun pobo famento.
3
K
43
#9
themarquesito
#0
Por cierto, yo pondría "altos cargos" más que "altos funcionarios".
1
K
30
#11
Mangione
#9
Pues sí, es un buen apunte, corregido.
0
K
10
#14
Spirito
*
#11
Hazle un Bizum, invítalo a un hotel o algo, no sé.
Que algunos os estiráis menos que el portero de un futbolín.
0
K
9
#16
trasparente
Predije 40-45 días de cierre del país para que empezase el tiroteo, van 30. Siéntense en sus localidades, por favor.
2
K
28
#17
Manuel.G
#16
las palomitas dulces, saladas o mixtas?
0
K
10
#15
reithor
El primer motivo es no ser disparado como Charlie Kirk. Luego ya, si sale gratis o les indemnizan por sacrificarse a vivir ahí, pues se lo han ganado
0
K
12
#8
Spirito
Si les acompaña un séquito de buenazas modelos, entonces sí es para preocuparse.
0
K
9
