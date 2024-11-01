edición general
Altos cargos de la administración Trump se están mudando a bases militares [Eng]

Altos cargos de la administración Trump se están mudando a bases militares [Eng]

Stephen Miller, Marco Rubio, Kristi Noem y otros se han instalado en viviendas que hasta hace poco eran para altos mandos militares.

| etiquetas: administracion trump , dictador , usa , ejército , viviendas , bases militares
HeilHynkel
Y déjame adivinar ... no pagan ni un dólar por el alojamiento.
5
Rorschach_
#2 Y si es en Alemania les pagan los alemanes.
3
camvalf
#2 Te lo veo y te subo la apuesta, lo hacen para estar protegiendo por lo que se viene.
1
Fumanchu
#2 Pues claro que no sucio rojo piojoso.
0
Spirito
#6 xD xD xD xD

A ver si nos vamos adaptando; se dice: sucio zurdo progre piojoso. :troll:
1
Fumanchu
#13 Perdón me quede anclado en otra epoca :troll: :troll:
1
themarquesito
#2 La duda ofende
4
Mangione
Empiezas escondiéndote en una base militar y al final acabas en un búnker mientras mandas a los niños a disparar... :roll:
4
RoterHahn
#5
Algunos hilais fino de ironía. xD
1
Andreham
#5 Mientras no se encierren en una plataforma petrolífera en alta mar aún hay tiempo para comer perfectamente.
1
fillodebreoganhn
Anticipan a revolución dun pobo famento.
3
themarquesito
#0 Por cierto, yo pondría "altos cargos" más que "altos funcionarios".
1
Mangione
#9 Pues sí, es un buen apunte, corregido.
0
Spirito
#11 Hazle un Bizum, invítalo a un hotel o algo, no sé.

Que algunos os estiráis menos que el portero de un futbolín. ¬¬
0
trasparente
Predije 40-45 días de cierre del país para que empezase el tiroteo, van 30. Siéntense en sus localidades, por favor.
2
Manuel.G
#16 las palomitas dulces, saladas o mixtas?
0
reithor
El primer motivo es no ser disparado como Charlie Kirk. Luego ya, si sale gratis o les indemnizan por sacrificarse a vivir ahí, pues se lo han ganado
0
Spirito
Si les acompaña un séquito de buenazas modelos, entonces sí es para preocuparse.
0

