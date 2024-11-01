Alternativas europeas a Amazon Web Services (AWS) [ING]

Amazon Web Services (AWS) es una empresa con sede principal en Estados Unidos (Seattle) que ofrece una serie de servicios de computación en la nube ("cloud"). En esta página se enumeran las alternativas a AWS de empresas con sede en un estado miembro de la Unión Europea (UE) o en la Asociación Europea de Libre Comercio ("European Free Trade Association", EFTA).
| etiquetas: aws , estados unidos , eeuu , ue , europa , nube , cloud , cpd , datos , efta
Antes y más barato en servicios europeos o de China.
Mi caso, contraté con OVH Hispano un dominio, y puse (siempre lo pongo) que no renovase el producto (lo hago para evitar abusos de subidas de precio a última hora), pues bien, a los 2 meses me mandaron un email (entre los muchos que mandan) diciendo que habían cambiado esta opción (habían vuelto a activar la renovación automática) para… » ver todo el comentario
Edito: ¿qué excusa te dieron para reclamarte? ¿Les acabaste pagando? Porque yo conozco otras empresas de servicios informáticos en España y esto concretamente no lo recuerdo haber visto, de hecho un cambio automático no solicitado puede ser fatal...
No, me estuvieron llamando y mandando emails intimidatorios de supuestas empresas de cobro, pero no pago. Si quieren, nos vamos a juicio y que expliquen al juez el email que me mandaro donde dicen que ELLOS cambiaron la opción que yo desactivé.
Aquí centro un producto que se utiliza en multitud de empresas pero que tiene alternativas muy interesantes.