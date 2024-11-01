Alguien compró 30 plugins de WordPress e instaló una puerta trasera en todos ellos [Ing]

El plugin original fue creado por Minesh Shah, Anoop Ranawat y Pratik Jain, un equipo con sede en la India que operaba bajo el nombre de «WP Online Support» desde aproximadamente 2015. Más tarde cambiaron su nombre a «Essential Plugin» y ampliaron su catálogo a más de 30 plugins gratuitos con versiones premium. A finales de 2024, los ingresos habían descendido entre un 35 % y un 45 %. Minesh puso a la venta todo el negocio en Flippa. Un comprador identificado únicamente como «Kris», con experiencia en SEO, criptomonedas y marketing de juegos…
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