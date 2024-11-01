edición general
Algo no encaja tras la "liberalización" de la alta velocidad

Antes, cuando no operaban en España los Ouigo ni los Iryo, la puntualidad de los trenes de alta velocidad era sorprendente. Hasta el punto de que Renfe te abonaba el billete (o una parte) si sufrías un retraso de 15 minutos. Pero no ha cambiado sólo la puntualidad, sino algo más difícil de definir. Lo llamaron “liberalización” de la alta velocidad y se nos vendió la idea de un abaratamiento de billetes que duró poco. Lo que acabó llegando, para las viajeras y viajeros, es la sensación de que algo no está bien ajustado...

oceanon3d
Lo de ver que en ese tiempo se han doblado, literalmente, el numero de pasajeros y de movimientos le cuesta mucho de ver a esta experta en transporte.
sotillo
#2 Un crecimiento magnífico
#5 Seat127
#2 que es directamente proporcional la número de plazas disponibles. Si se hubiera incrementado el número de plazas por Renfe en el mismo periodo y en la misma cantidad, pero manteniendo el ser el único operador, es más que probable que tuviéramos el mismo incremento.
traviesvs_maximvs
#2 últimamente leo mucho el término literalmente y generalmente mal. En tu caso aún tengo algo de duda, pero entiendo que si es literalmente es que los pasajeros tendrían que estar físicamente doblados, ¿No? Que alguien me lo aclare.
YSiguesLeyendo
lo que no está bien ajustado es tu cabeza, Fallarás, tu cabeza. qué, ¿ahora te has metido a ave carroñera de desgracias ajenas? ¿tú también, hija? mucho asco!
#9 tusko
#1 Otro ejemplo de subir una noticia para vender la moto.
emepuntorajoy
#1 Es politización buena
#7 ingenieril
Yo siento discrepar pero antes un Sevilla-Madrid en AVE era prohibitivo, y desde la liberalizacion me sale solo un poco mas caro un Sevilla-Madrid en alta velocidad que un Sevilla-Cadiz en media distancia.
En los precios se ha notado y mucho.
#8 hdptest001 *
En mi opinión, donde dice "liberalización" creo que debería decir "uso intensivo de la infraestructura". Pero claro, entonces a ver a santo de qué le iban a publicar el artículo en este medio.
#13 Borgiano
Han tocado arrebato en las redacciones de la prensa amiga. Operación "salvar al Soldado Puente" en marcha.
#3 Emotivo *
Cuando liberaron el trasporte de mercancías se decía que era para incrementar el volumen de mercancía transportada y no solo no se ha incrementado sino que seguimos en niveles tercermundistas de Tn/km transportadas por ferrocarril
Lo que da a entender que liberalización = engaño.
AndresEl_Lanas #11 AndresEl_Lanas *
Trabajo en Adif, en oficina. El tren ha multiplicado por 3 el número de viajeros. Desde la pandemia, con el abaratamiento ha sido brutal. El problema? Las vías y las estaciones no dan para más, no se puede meter más, si un tren tarda 10min en salir fuera de la hora, retrasa toda la parrilla de trenes programados en la hora siguiente. Y mientras eso ocurre Iryo y Ouigo siguen pidiendo frecuencias y si no se las dan te demandan a la CNMC. El problema, no es sencillo de solucionar porque en muchísimos sitios no se pueden ampliar vías, ni andenes.
#6 Aas59 *
Con políticos adjudicando oligopolios, que puede salir mal??
Los mismos políticos que sin no saben que más de la mitad de los municipios españoles no tienen tren.
Y que esos oligopolios de la alta velocidad han cerrado las líneas convencionales.
No son más tontos por qué no se entrenan.
Sin olvidar que toda la inversión de ferrocarril es para Madrid, Barcelona, Bilbao y ahora Valencia. El resto del país no tiene infraestructuras del Estado pero tienen agencias tributarias, eso sí.
