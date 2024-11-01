Algo no encaja tras la "liberalización" de la alta velocidad

Antes, cuando no operaban en España los Ouigo ni los Iryo, la puntualidad de los trenes de alta velocidad era sorprendente. Hasta el punto de que Renfe te abonaba el billete (o una parte) si sufrías un retraso de 15 minutos. Pero no ha cambiado sólo la puntualidad, sino algo más difícil de definir. Lo llamaron “liberalización” de la alta velocidad y se nos vendió la idea de un abaratamiento de billetes que duró poco. Lo que acabó llegando, para las viajeras y viajeros, es la sensación de que algo no está bien ajustado...
| etiquetas: adif , accidente
En los precios se ha notado y mucho.
Lo que da a entender que liberalización = engaño.
Los mismos políticos que sin no saben que más de la mitad de los municipios españoles no tienen tren.
Y que esos oligopolios de la alta velocidad han cerrado las líneas convencionales.
No son más tontos por qué no se entrenan.
Sin olvidar que toda la inversión de ferrocarril es para Madrid, Barcelona, Bilbao y ahora Valencia. El resto del país no tiene infraestructuras del Estado pero tienen agencias tributarias, eso sí.