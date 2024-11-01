Alfonso Serrano dice que México tiene un "gobierno fascista" y un profesor mexicano le deja las cosas claras

El PP sale en tromba después de que Isabel Díaz Ayuso cancele la tercera parte de su viaje por México con un comunicado que ha dado que hablar, y mucho, por su contundencia y por acusar a Claudia Sheinbaum de "boicot" al "amenazar" a los organizadores de los Premios Platino del Cine Iberoamericano. Uno de los que ha salido a defender a Ayuso es el secretario general del PP madrileño, Alfonso Serrano, que ha aparecido en la red social X para lanzar una crítica contundente al Gobierno mexicano, al que ha llegado a tildar de fascista.