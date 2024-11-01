Una alerta de suicidio de una menor permite identificar a un groomer en menos de 24 horas  

La alerta de las intenciones suicidas recibida por la Policía Nacional permitió averiguar a los investigadores que la menor podría ser víctima de bullying y que había sido captada a través de redes sociales por un varón mayor de edad. Este utilizaba las aplicaciones para obtener imágenes íntimas y privadas de niñas que posteriormente compartía si no accedían a quedar en persona. Adoptaba numerosas medidas de seguridad para no ser descubierto sin acudir ni siquiera a renovar su documento de identidad o el carnet de conducir.