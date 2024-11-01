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Una alerta de suicidio de una menor permite identificar a un groomer en menos de 24 horas

Una alerta de suicidio de una menor permite identificar a un groomer en menos de 24 horas  

La alerta de las intenciones suicidas recibida por la Policía Nacional permitió averiguar a los investigadores que la menor podría ser víctima de bullying y que había sido captada a través de redes sociales por un varón mayor de edad. Este utilizaba las aplicaciones para obtener imágenes íntimas y privadas de niñas que posteriormente compartía si no accedían a quedar en persona. Adoptaba numerosas medidas de seguridad para no ser descubierto sin acudir ni siquiera a renovar su documento de identidad o el carnet de conducir.

| etiquetas: detención , abuso menores , redes sociales , menores , bullying , prisión
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7 comentarios
20 3 0 K 333 actualidad
Supercinexin #5 Supercinexin
Cadena perpetua.
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#6 Grahml
#5 Pena de muerte
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QRK #3 QRK *
Bandera de España con torito incluido :troll:
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#2 T3rr0rz0n3
joder, vivia en la inmundicia
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#1 jjmf *
Eliminado.
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camvalf #4 camvalf
Lastima que no tropezara por las escaleras según bajaba al coche.
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KoLoRo #7 KoLoRo
Mira, por que cortarle cualquier cosa le meterian discapcidad y aun tendría paguitas. Pero yo le cortaba la mano dominante y ya, despues y una vez recuperado, una pena de carcel acorde al delito.
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menéame