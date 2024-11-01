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El alcalde de Nueva York anunció que la ciudad está quebrada

En una comparecencia que ha sacudido los cimientos de Wall Street y los barrios de los cinco condados, el alcalde Zohran Mamdani ha lanzado una advertencia devastadora: "La ciudad de Nueva York está financieramente quebrada". Según el mandatario, la capital del mundo enfrenta un abismo fiscal sin precedentes que obliga a tomar medidas de austeridad extremas.

| etiquetas: alcalde , nueva york , anunció , ciudad , quebrada
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23 comentarios
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Comentarios destacados:      
Andreham #2 Andreham
¡Hola a todos los fachapobres que van a desfilar hablando sobre comunismo y la izmierda de los zurdos islamistas!
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Anfiarao #6 Anfiarao
#2 será interesante ver las piruetas mentales que van a hacer esa caterva para culparlo, con cuatro meses que lleva al frente del ayuntamiento
3 K 52
Duke00 #8 Duke00
#6 Solo tienes que leer la noticia de este meneo que cambia "años" que dijo Mamdani por "meses" para que parezca culpa de su gestión.

"El anuncio se produce tras meses de tensiones presupuestarias derivadas de la caída en la recaudación de impuestos corporativos y el alto costo de los servicios sociales. "

Pero ya hay toda una caterva de disminuidos funcionales, entre ellos Milei, diciendo que todo es culpa de Mamdani.
3 K 38
themarquesito #15 themarquesito
#8 Por eso anda Mamdani intentando convencer a la gobernadora y el legislativo estatal de que aprueben subidas de impuestos corporativos.
2 K 50
Penetrator #23 Penetrator
#6 Fácilmente:

El comunismo es tan malo que es capaz de arruinar una ciudad como Nueva York en apenas cuatro meses.

Listo.
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Thirsty #14 Thirsty
#2 Todo iba a ser gratis, escuelas, trasporte, todo
1 K 21
ostiayajoder #16 ostiayajoder
#14 lleva 4 meses... esto no lo ha hecho el....
3 K 51
#17 yukatan
#14 lo gratis se paga con impuestos
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#11 Akuandi *
#9 Bilbao.
Pero los bilbaínos son demasiado humildes para corregirte
4 K 57
Pacman #12 Pacman
#11
Por lo que tu no eres de Bilbao.
Aunque los de Bilbao son de donde quieren.
0 K 11
#13 Tecar
El capitalismo es como un cáncer, fagocita todo lo que encuentra, aumenta las desigualdades y la concentración de poder, los ciudadanos se encuentran sin protección social y sin acceso a recursos y cuando ya ni siquiera pueden sostener el sistema, este se fagocita a sí mismo en una espiral de violencia de la que es ya demasiado tarde para salir.
3 K 38
#20 j-light
#13 La realidad es racional y tozuda y la irracionalidad se paga. El capitalismo extremo es irracional y por eso destruye todo y, al final, a si mismo.
1 K 24
yabumethod #3 yabumethod *
¿Llamarla capital del mundo no es como muy egolatra?
2 K 33
Pacman #9 Pacman
#3
Cosas yankis

La capital del mundo es Roma, como sabe cualquier persona.
1 K 21
Asimismov #22 Asimismov
Una ciudad que recibe 16.000 millones de USD solo por la ONU y sus gastos en funcionarios, embajadas, hoteles y demás servicios cada año ¡Está en quiebra!/
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kosako #1 kosako
Maravillosas etiquetas.
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eltxoa #4 eltxoa
poco le ha costado. solo lleva unos meses :troll:
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Macnulti_reencarnado #5 Macnulti_reencarnado
Pues como España, solo que aquí nuestros inútiles gobernantes lo único que saben hacer es chutar hacia adelante.
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yabumethod #7 yabumethod
#5 Como se acaben las ayudas Europeas implosionamos en España. Yo creo que de hecho aqui cualquier ayuntamiento esta peor pero de lejos.
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Duke00 #10 Duke00 *
#7 Los ayuntamientos en España tienen en general muy poca deuda ya que ahora están más atados en corto que antes.
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#19 yukatan
#7 tu crees.... porque tu sesgo te hace creer muy fuerte pero.....

La deuda de los ayuntamientos españoles está hoy más baja que en años anteriores, con una reducción clara entre 2023 y 2024 y una mayoría de municipios sin deuda. Sin embargo, las grandes ciudades muestran comportamientos divergentes: algunas reducen, otras aumentan.
1 K 26
#18 yukatan
#5 igual igual que España, bajemos los impuestos pues xD
1 K 20
Macnulti_reencarnado #21 Macnulti_reencarnado
#18 ojalá!!!!
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menéame