En una comparecencia que ha sacudido los cimientos de Wall Street y los barrios de los cinco condados, el alcalde Zohran Mamdani ha lanzado una advertencia devastadora: "La ciudad de Nueva York está financieramente quebrada". Según el mandatario, la capital del mundo enfrenta un abismo fiscal sin precedentes que obliga a tomar medidas de austeridad extremas.
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"El anuncio se produce tras meses de tensiones presupuestarias derivadas de la caída en la recaudación de impuestos corporativos y el alto costo de los servicios sociales. "
Pero ya hay toda una caterva de disminuidos funcionales, entre ellos Milei, diciendo que todo es culpa de Mamdani.
El comunismo es tan malo que es capaz de arruinar una ciudad como Nueva York en apenas cuatro meses.
Listo.
Pero los bilbaínos son demasiado humildes para corregirte
Por lo que tu no eres de Bilbao.
Aunque los de Bilbao son de donde quieren.
Cosas yankis
La capital del mundo es Roma, como sabe cualquier persona.
La deuda de los ayuntamientos españoles está hoy más baja que en años anteriores, con una reducción clara entre 2023 y 2024 y una mayoría de municipios sin deuda. Sin embargo, las grandes ciudades muestran comportamientos divergentes: algunas reducen, otras aumentan.