Alain Passard, el chef con tres estrellas Michelin que renuncia a la carne: “Un animal muerto no es poesía”

Alain Passard lleva décadas instalado en la cima de la cocina francesa. Su restaurante en París, L’Arpège, cumplirá este año su 40º aniversario. El establecimiento conserva tres estrellas Michelin desde 1996 y fue durante años un templo de la carne, emblema de una idea tradicional del lujo gastronómico en su país. Pero, tras la crisis de las vacas locas, decidió eliminar la ternera de su carta y el verano pasado dio el paso definitivo: retiró de la carta todos los productos de origen animal, con la única excepción de la miel.

19 comentarios
skaworld #12 skaworld
Home... digo yo que el tipo podrá cocinar lo que le salga del ciruelo no?

Q amos yo como de todo pero si alguien decide cocinar solo vegetales pos estupendo, a su bola, que parece q nos estamos rasgando las vestiduras con la decision personal de un jambo que no esta diciendo q tu no comas lo q te da la gana, esta diciendo que el va acocinar tb lo que cree correcto
#17 Pitchford
#16 Por éso, no los usa ya y dice que es difícil conseguir buenas salsas sin ellos.. Usará buenos aceites de oliva..
DayOfTheTentacle #18 DayOfTheTentacle *
#17 aps, no te entendí... Yo entiendo la cocina vegetariana pero la vegana se me escapa... todo es tofu xD

(edito: hay cosas como la pasta a la bolognesa vegana con soja que estan ricas pero poco más)
Mark_ #15 Mark_
#10 si tuviéramos que matarlos ni la mitad de nosotros lo haría. No es algo agradable y al esconderlo nos es fácil no ser veganos.

Yo estoy en las mismas que tú; minimizar al máximo el consumo de productos animales, especialmente carnes. Además me sienta muy bien comer muchas verduras y legumbres.
Spirito #8 Spirito *
Me parece bien que haya algunos con fanatismo vegano, con dogmas vegetarianos y demás... pero creo que no deben olvidar que somos omnívoros.

Le deseo éxito a éste chef y puede que lo tenga, dada la idiotez, estupidez, tontuna... que impera últimamente.
mr_b #19 mr_b
Un animal muerto no es poesía, es comida.
cenutrios_unidos #9 cenutrios_unidos
De verdad que cruz ser omnívoros...
Stiller #2 Stiller
No, pero un animal muerto y bien cocinado es una jodida delicia.
#10 Pitchford
#2 Cierto, yo procuro minimizarlos, pero me costaría mucho dejarlos. Si tuviera que matarlos quizá..
kastanedowski #11 kastanedowski
Irrelevante
#5 diablos_maiq
Los franceses no saben cocinar sin lácteos
Virusaco #3 Virusaco
Que el chef deje de hacer poesía y se dedique a la cocina. Un animal muerto es comida.

Salu3
#14 chocoleches
#3 No has entendido de qué va esto, nadie paga 420 euros de menú degustación por simplemente comer o alimentarse.

Si te preocupa pasar hambre tienes durums por cinco euros o chinos con bufet libre por veinte. No eres su público.
2 K 30
ostiayajoder #4 ostiayajoder
Q cansos, de verdad.

La q se esta montando en el mundo, en su pais, y siguen con estas movidas....
DayOfTheTentacle #1 DayOfTheTentacle
Ni huevos ni leche?

Se va a meter una...
ingenierodepalillos #6 ingenierodepalillos
#1 3 estrellas Michelín durante veinte años me incitan a pensar lo contrario, en un restaurante normal y corriente pues a lo mejor, pero este se va a poner las botas y se va ahorrar un dineral en el escandallo.
#13 Sacapuntas
#6 Seguro. Ya habrá hecho un estudio de mercado y habrá visto que salía rentable ser un templo del veganismo.
1 K 22
#7 Pitchford *
#1 Dice que con mantequilla, nata, queso o leche cualquier plato funciona. Que el reto es conseguir una salsa sabrosa sin productos de origen animal.. Y que han mantenido el volumen de reservas..
DayOfTheTentacle #16 DayOfTheTentacle
#7 nata, queso, leche? Son de origen animal.
