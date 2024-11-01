edición general
Agentes del ICE siguen a una madre a una escuela y luego la detienen violentamente junto con sus hijos

Agentes del ICE siguieron a una familia hasta el colegio y los detuvieron violentamente dentro del propio centro escolar.

karakol #1 karakol *
No sé si ya se había dado un caso como este, pero detener, y de esta manera, a una familia DENTRO de un colegio cruza varias líneas rojas, cosa que parece le es indiferente a esta Gestapo.

Los niños pequeños aplastados contra la pared mientras su hermano y su madre intentan protegerlos. :ffu:
TonyStark #2 TonyStark
lo que no entiendo es que maldad te hace seguirlos y esperar a que entren en el colegio...
themarquesito #4 themarquesito
#2 Como se dice en EE.UU, "cruelty is the point"
#3 Juantxi
Nacismo puro y duro.
