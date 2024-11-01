·
25

69
clics
Agentes del ICE siguen a una madre a una escuela y luego la detienen violentamente junto con sus hijos
Agentes del ICE siguieron a una familia hasta el colegio y los detuvieron violentamente dentro del propio centro escolar.
|
etiquetas:
:
ice
,
madre
,
escuela
,
hijos
20
5
1
K
CamisaParda
4 comentarios
#1
karakol
*
No sé si ya se había dado un caso como este, pero detener, y de esta manera, a una familia DENTRO de un colegio cruza varias líneas rojas, cosa que parece le es indiferente a esta Gestapo.
Los niños pequeños aplastados contra la pared mientras su hermano y su madre intentan protegerlos.
2
K
50
#2
TonyStark
lo que no entiendo es que maldad te hace seguirlos y esperar a que entren en el colegio...
1
K
22
#4
themarquesito
#2
Como se dice en EE.UU, "cruelty is the point"
0
K
20
#3
Juantxi
Nacismo puro y duro.
0
K
11
Ver toda la conversación (
4
comentarios)
