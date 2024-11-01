edición general
Adiós al café con azúcar: nueva restricción del Gobierno en España

Adiós al café con azúcar: nueva restricción del Gobierno en España

La nueva norma del Ministerio de Consumo busca priorizar la elección de productos saludables en todo tipo de ámbitos. Adiós al café con azúcar en las máquinas. El Gobierno de España quiere fomentar los hábitos de vida saludables y, por ello, ha ordenado priorizar que el café se sirva sin azúcar en las máquinas de autoventa, así como que los refrescos o bolsas de patatas fritas sean una opción prioritaria en estos sistemas.

Top_Banana #3 Top_Banana
Echarle azúcar al café es peor que hacer la tortilla de patatas sin cebolla.

Ahí lo dejo.
Enésimo_strike #9 Enésimo_strike
#3 el problema es llamar café a lo que sacan esas máquinas.
Top_Banana #11 Top_Banana
#9 Toda la razón. :hug:
#12 A_S
#9 es que lo de dame veneno que me quiero morir ya lo tenían pillado Los Chunguitos
Iori #24 Iori
#9 Laxante con cafeína sería mas adecuado :troll:
Joe_Dalton #10 Joe_Dalton
#3 si le echamos azucar y leche al café, equivaldría a hacerla sin huevo. :troll:
Antipalancas21 #17 Antipalancas21
#10 Ya las hacen sin huevo.
Joe_Dalton #22 Joe_Dalton
#17 así nos va... camino de la extinción...
Antipalancas21 #18 Antipalancas21
#14 Esos ya están ahora es con la nueva ley en todos lados
tunic #20 tunic
#18 Vale, lo había entenido mal, ¡gracias por la aclaración!
Antipalancas21 #1 Antipalancas21
El Ejecutivo está ultimando un real decreto que cambia por completo la oferta de las cafeterías y máquinas de 'vending' en los centros públicos y sociosanitarios, por lo que se amplían estas exigencias a espacios hasta ahora situados al margen, como bibliotecas, museos, universidades o centros deportivos. El borrador de la norma recoge que las máquinas de 'vending' deberán ofrecer mayoritariamente productos saludables, como agua, fruta o frutos secos sin sal; mientras que se deberán suprimir…   » ver todo el comentario
tunic #7 tunic
#1 Vaya titular (no lo digo por ti, ya veo que es el original). Van a servir por defecto sin azúcar, si quieres azúcar lo seleccionas (así que nada de adiós). Y es solo para "centros públicos y sociosanitarios", no en todas partes.
Antipalancas21 #13 Antipalancas21
#7 Todas las maquinas de vending en todos lados sin servir azúcar en el café, sera opcional y también se centra en la alimentación disponible en las máquinas de autoventa.
tunic #14 tunic
#13 No entiendo, dices "Todas las maquinas de vending en todos lados", pero en tu primer comentario dices "máquinas de 'vending' en los centros públicos y sociosanitarios", por lo que parece indicar que es solo para, bueno, centros públicos y sociosanitarios, lo que deja fuera por ejemplo máquinas de vending en empresas, en la calle, en lugares de eventos, etc.
tunic #19 tunic
#7 Pues me corrijo, sí se va hacer en todos partes (aunque sí se puede seguir tomando con azúcar si lo seleccionas).
Antipalancas21 #15 Antipalancas21
El mayor palo es en las maquinas de autoventa que expenden comida, ocho alimentos que deben situarse en las filas centrales: agua, fruta fresca, hortalizas frescas, frutos secos no fritos y con bajo contenido en sal, leche, panes integrales, bocadillos o sándwiches elaborados con vegetales, productos lácteos, pescado o carnes magras de ave, aceite de oliva virgen y panes con al menos un 50 % de harina integral, zumos de frutas, yogures y otras leches fermentadas sin azúcares añadidos, platos a base de vegetales frescos y sopas vegetales frías.
maquingo #4 maquingo
Ya estoy viendo a la VOXrregada inyectandose azúcar en vena
asola33 #23 asola33 *
En Barcelona fui a un bar que no tenían azúcar. Pedí un cortado y al pedir azúcar me enseñaron un letrero advirtiendo la "particularidad" del local.
No he vuelto más.
D303 #8 D303
Lo que se debe es controlar el azúcar y la sal incluidos en los alimentos procesados. Compras en tu supermercado de confianza solomillo de ternera congelado y lleva de todo, por ejemplo soja, menos carne.
#2 ombresaco
Las maquinas de vending, por defecto, van a poner el café sin azucar.
#5 EISev
#2 en la de la oficina en la que trabajo ya es así.
Macnulti_reencarnado #16 Macnulti_reencarnado
A lo importante.
aruleno #21 aruleno
Gusanitos, van a salir muchos gusanitos.
#6 Zamarro
No es exactamente lo que propuso hace 3 dias Kenedy, el de sanidad en USA?
Eliminar los azucares pq la gente se pone gorda y quieren unos ciudadanos mas sanos?
