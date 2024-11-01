Adiós al café con azúcar: nueva restricción del Gobierno en España

La nueva norma del Ministerio de Consumo busca priorizar la elección de productos saludables en todo tipo de ámbitos. Adiós al café con azúcar en las máquinas. El Gobierno de España quiere fomentar los hábitos de vida saludables y, por ello, ha ordenado priorizar que el café se sirva sin azúcar en las máquinas de autoventa, así como que los refrescos o bolsas de patatas fritas sean una opción prioritaria en estos sistemas.
Ahí lo dejo.
No he vuelto más.
Eliminar los azucares pq la gente se pone gorda y quieren unos ciudadanos mas sanos?