Adif no descarta un defecto de fábrica del carril y revisará los lotes de esa vía de Adamuz

El gestor de la infraestructura ferroviaria, Adif, no descarta un defecto de fábrica del carril y, por ello, localizará todos los lotes del mismo tramo de vía en el que descarriló el Iryo, siniestrado el pasado domingo en Adamuz (Córdoba), y realizará una "auscultación especial" de toda esa remesa de acero. Así lo ha asegurado este viernes el presidente de Adif, Pedro Marco de la Peña, que ha explicado que ha recibido la "indicación" del ministro de Transportes, Óscar Puente, de que se revisen esos lotes, porque, ha dicho, tienen "la trazabili

DORO.C #1 DORO.C *
Ya hay un ingeniero industrial que dice que el acero partido de las fotos no es el que se suele usar en las vías. Verás tú como algún listo nos ha colado acero de calidad inferior. :-S
3 K 38
#2 IsraelEstadoGenocida *
#1 fiate poco de lo que te diga un ingeniero industrial sobre materiales (y sobre cualquier cosa en general).

Para esto, me fiaría más de un ingeniero de materiales

Fdo.: un ingeniero industrial.
#4 DORO.C
DORO.C #4 DORO.C
#2 Ah, pues no tenía ni idea. Gracias por el aviso. :-D
#10 k-loc
#10 k-loc
#1 #2 Lo que ha dicho realmente ese ingeniero, es que, desde su punto de vista y siempre quedando a expensas de análisis y demás pruebas que él no ha podido realizar, lo que ha visto en las imágenes y videos, le da la sensación que es acero de mala calidad. Parece ser rugoso y granulado y el acero cortado para railes no tiene esa textura. Es lo que ha dicho y siempre basándose en vídeos y fotografías sin tener la prueba delante.
4 K 48
DORO.C #12 DORO.C
#10 Gracias! lo has explicado mucho mejor que yo, no lo recordaba con tanta exactitud.
1 K 24
Deviance #25 Deviance *
#10 Eso me ha parecido a mí tb, que parecía calamina, que por supuesto no lo es, pero lo parece. En las fotos creo que se ve que no es macizo, parece prensado. Palillos en boca desde el bar. Por aclarar.
CC: #1 #2
1 K 21
#15 rafeame
#2 creía que ibas a decir que mejor fiarnos de lo que digan los de A3 o 13TV pero al final era un comentario serio :-D
2 K 25
Quepasapollo #3 Quepasapollo
#1 o algo peor, lo han colado porque a alguien le interesaba que lo colaran...
#5 DORO.C
DORO.C #5 DORO.C
#3 Sí, cualquier cosa, pero no me quiero lanzar a elucubrar a lo loco, que luego me dan de palos. {0x1f605}
#7 thror
thror #7 thror
#1 Pues a ese supuesto hijodeputa tendria que caerle prision permanente por el homicidio de 42 personas.
#8 DORO.C
DORO.C #8 DORO.C
#7 Y cosas peores.
#14 k-loc
#14 k-loc
#7 Puntualización: 45, no 42. Y los heridos, que no nos acordamos de ellos en las cifras.
0 K 7
pitercio #6 pitercio
No quedó ni un carril sano, partidos, retorcidos y arrancados.
Hoy en la tele he oído en la llamada del 112 de Madrid cuando les avisaban que un tren parecía haber descarrilado por el cambio de agujas. Ahí queda mucho por investigar.
0 K 19
#9 mcfgdbbn3
#6: No me extrañaría que el escape haya agravado el accidente al mover uno de los vagones a la izquierda, por donde venía el otro. Como puse en nótame, si ha sido un agravante deberían plantearse poner otro sistema que no tenga ese riesgo:
www.meneame.net/notame/3708268
1 K 31
DORO.C #24 DORO.C
#23 Es como el chiste aquel... "Que ganas tengo de que gobierne la derecha para salir a manifestarme, está todo hecho una mierda" xD
0 K 17
DORO.C #22 DORO.C
#21 Eso díselo a Delay :-D
0 K 17
Febrero2034 #11 Febrero2034
Otra noticia q no saldrá en portada. Hay q mencionar algo de Ayuso para q salga la información del accidente
0 K 7
DORO.C #13 DORO.C
#11 Igual si decimos que Ayuso vendió el acero la noticia vuela a portada :troll:
2 K 33
#16 rafeame
#13 ¡no, el novio!
1 K 14
powernergia #21 powernergia
#13 No descansáis nunca?
0 K 12
#23 ExtremeñoOrgulloso
#13 Si hubiese ocurrido con el PP en el Gobierno ... No quiero ni imaginar la de cambios de opinión que tendrían algunos
0 K 6
bigmat #17 bigmat
Vamos a ver cuán lejos pueden llegar a patear esta pelota para que no salpique ni lo más mínimo cerca del gobierno.

Dentro de 4 dias veo imputando al chino de la fábrica de Nanjing por quedarse para vender en el mercado negro el vanadio y molibdeno de ese rail.

La culpa de todo es de Ai Weiwei.
0 K 7
DORO.C #18 DORO.C
#17 Vamos a ver moñecos del tamaño de King Kong :-D
0 K 17
#19 SHC_1987
#17 Indudablemente la culpa es del inventor del ferrocarril, si no hubiesen inventado ese aparato del demonio, esto no hubiese pasado :troll:
0 K 6
#26 xaneco *
#17 Si la vía estaba renovada hace poco, con sus certificados correspondientes, empresas con capacidad técnica contrastada, y los controles de calidad realizados según marca la ley, pues habrá que ver que falló para intentar corregir procedimientos, y si hubo alguna imprudencia, deberá perseguirse. Lo que no veo medio normal la manía de querer culpar al gobierno por todo. Parece que algunos solo queréis embarullar para que parezca que las verdaderas irresponsabilidades políticas parezcan una cuestión de politiqueo, como fue Mazón pasando de todo cuando debía estar decretando alarma o el Gobierno de Ayuso dejando morir a los ancianos en las residencias por orden política directa de no trasladarlos a un Hospital.


menéame