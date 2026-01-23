Adif no descarta un defecto de fábrica del carril y revisará los lotes de esa vía de Adamuz

El gestor de la infraestructura ferroviaria, Adif, no descarta un defecto de fábrica del carril y, por ello, localizará todos los lotes del mismo tramo de vía en el que descarriló el Iryo, siniestrado el pasado domingo en Adamuz (Córdoba), y realizará una "auscultación especial" de toda esa remesa de acero. Así lo ha asegurado este viernes el presidente de Adif, Pedro Marco de la Peña, que ha explicado que ha recibido la "indicación" del ministro de Transportes, Óscar Puente, de que se revisen esos lotes, porque, ha dicho, tienen "la trazabili
Para esto, me fiaría más de un ingeniero de materiales
Fdo.: un ingeniero industrial.
CC: #1 #2
Hoy en la tele he oído en la llamada del 112 de Madrid cuando les avisaban que un tren parecía haber descarrilado por el cambio de agujas. Ahí queda mucho por investigar.
Dentro de 4 dias veo imputando al chino de la fábrica de Nanjing por quedarse para vender en el mercado negro el vanadio y molibdeno de ese rail.
La culpa de todo es de Ai Weiwei.