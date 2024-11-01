edición general
Por qué los actuales bosques españoles son en realidad jardines

Ante la amenaza del cambio climático, el bosque es un medio para amortiguar sus efectos. Por ejemplo, absorben dióxido de carbono de la atmósfera y participan en el ciclo del agua que asegura las precipitaciones. Pero en situaciones de altas temperaturas y sequía, como las provocadas por el calentamiento global, es más fácil que los bosques ardan.

Los incendios forestales tienen un gran impacto a tres niveles. Por un lado, en los propios ecosistemas. Por otro, en la población que vive en las zonas devastadas. Y, por último, suponen costes ...

Porque pese a lo que piensen algunos, los bosques necesitan cuidados y mantenimiento constante. Además, bosque virgen queda muy poco (si queda) ya que se han replantado muchas especies, a veces por reforestación y a veces por industria (o combinación de las anteriores).
