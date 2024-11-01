“Se acerca el caos”: Venezuela prevé una insurgencia violenta tras la intervención de EE.UU., según expertos

Cárteles de la droga violentos, grupos paramilitares y poderosas unidades de seguridad podrían sembrar la violencia en toda Venezuela. “Venezuela está preparada para la resistencia violenta al control estadounidense del petróleo”, afirma Robert Pape, profesor del departamento de Ciencia Política de la Universidad de Chicago y director del Chicago Project on Security Threats, afirmando que es el “terreno perfecto para la insurgencia”. “Se acerca el caos”.