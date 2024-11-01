“Se acerca el caos”: Venezuela prevé una insurgencia violenta tras la intervención de EE.UU., según expertos

Cárteles de la droga violentos, grupos paramilitares y poderosas unidades de seguridad podrían sembrar la violencia en toda Venezuela. “Venezuela está preparada para la resistencia violenta al control estadounidense del petróleo”, afirma Robert Pape, profesor del departamento de Ciencia Política de la Universidad de Chicago y director del Chicago Project on Security Threats, afirmando que es el “terreno perfecto para la insurgencia”. “Se acerca el caos”.
| etiquetas: venezuela , caos , eeuu , trump , droga , insurgentes
Veremos como acaba esto.
O quizás me equivoco.
Al menos no colaboraron... El ejército hace lo que le manden. Los que mandan han decidido que sea así. Trump les prometió dejarlos seguir con su "chavismo" si dejaban de comerciar con China y le dabban el petróleo a empresas estadounidenses, "o si no...".
Incluso se ve que Maduro estaba avisado y prefirió ir por las buenas.
Si al final lo condenan probablemente lo dejen ir a "cumplir condena" a su país en una cárcel de lujo o en arresto domiciliario por ejemplo. A cambio él a ojos de los venezolanos quedará limpio de la responsabilidad de entregar el petróleo.
La estrategia de sembrar estados fallidos es marca de la casa de EEUU y CIA