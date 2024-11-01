edición general
“Se acerca el caos”: Venezuela prevé una insurgencia violenta tras la intervención de EE.UU., según expertos

“Se acerca el caos”: Venezuela prevé una insurgencia violenta tras la intervención de EE.UU., según expertos

Cárteles de la droga violentos, grupos paramilitares y poderosas unidades de seguridad podrían sembrar la violencia en toda Venezuela. “Venezuela está preparada para la resistencia violenta al control estadounidense del petróleo”, afirma Robert Pape, profesor del departamento de Ciencia Política de la Universidad de Chicago y director del Chicago Project on Security Threats, afirmando que es el “terreno perfecto para la insurgencia”. “Se acerca el caos”.

12 comentarios
#6 angar300
Perfecto. Es lo que busca EEUU. (Siria, Irak, Afganistán, Libia,...)
cenutrios_unidos #4 cenutrios_unidos
Con un poco de suerte en Venezuela se monta una insurrección y atacan donde más duele. El petróleo.
#2 Nusku
Yo lo que todavía no he acabado de entender es la pasividad del ejercito venezolano.
#7 lameth
#2 Parece que estaba gente poderosa metida en el ajo.
Veremos como acaba esto.
aPedirAlMetro #8 aPedirAlMetro *
#2 No creo que haya pasividad, en mi opinión, y con el palillo en la boca, creo que se están organizando silenciosamente, para lo que sea que venga. Maduro era solo la cabeza visible, no creo que haya cambiado nada internamente, sacándolo del tablero de juego.

O quizás me equivoco.
anv #12 anv
#2 la pasividad del ejercito venezolano

Al menos no colaboraron... El ejército hace lo que le manden. Los que mandan han decidido que sea así. Trump les prometió dejarlos seguir con su "chavismo" si dejaban de comerciar con China y le dabban el petróleo a empresas estadounidenses, "o si no...".
Incluso se ve que Maduro estaba avisado y prefirió ir por las buenas.

Si al final lo condenan probablemente lo dejen ir a "cumplir condena" a su país en una cárcel de lujo o en arresto domiciliario por ejemplo. A cambio él a ojos de los venezolanos quedará limpio de la responsabilidad de entregar el petróleo.
ur_quan_master #10 ur_quan_master
Para Trump "cuanto peor mejor, y para mí el suyo beneficio".

La estrategia de sembrar estados fallidos es marca de la casa de EEUU y CIA
#1 Abril_2025
Diciendo que esto molesta a cárteles de la droga y grupos violentos paramilitares este señor en esta entrevista la está dando la razón a Trump en sus argumentos.
Noeschachi #3 Noeschachi
#1 Esto le da la razón a Obama cuando decia que Gaddafi era un sponsor de terroristas. Los que acabaron con él bajo sponsor americano precisamente. La historia no se repite pero rima
#9 Tecar
Al final va a pasar como en la antigua Yugoslavia.
RamonMercader #11 RamonMercader
En Venezuela van a aplicar la de España. EEUU se carga al líder (en el caso de España al sucesor, el líder ya estaba más en el otro barrio que en este), deja al resto de estado preparar la transición pacífica (pacífica por parte del aparato del estado, que son los que van a luchar por mantener sus privilegios y temen las represarías del siguiente régimen cuando ya no controlen el aparato del estado. En España se mantuvo al funcionariado, se amnistió al poder político, se mantuvieron concesiones…   » ver todo el comentario
