Absuelven a las 21 antiabortistas porque "únicamente rezaron" y su "comportamiento fue correcto y educado"

El Juzgado de lo Penal número 1 de Vitoria-Gasteiz ha absuelto del delito de coacciones a 21 personas que entre septiembre y noviembre de 2022 se concentraron y rezaron frente a una clínica en la que se llevan a cabo interrupciones del embarazo en la capital alavesa. El juzgado justifica la decisión porque "se descarta completamente la existencia de hostigamiento ni ambiental, ni de ninguna otra naturaleza" por parte de los acusados.
¿Si yo me pongo delante de una iglesia a hablar en voz MUY ALTA o en su defecto con un micrófono conectado a un altavoz, pero todo de espaldas a la iglesia (es decir, por ejemplo, mirando a una plaza con bares) a hacer un pequeño monologo sobre la inexistencia del dios cristiano, los delitos cometidos por la Iglesia Católica, su papel durante la guerra civil y la posterior dictadura, y otras tantas vergüenzas, no existirá ningún tipo de "hostigamiento" y podré hacerlo gustosamente? ¿O me comeré un delito de delito a los sentimientos religiosos?
Ojo, si la cuestión es una reunión pacífica. Otra cosa es que hayan amenazado o algo aunque haya sido en voz bajita, pero eso es precisamente lo que se ha descartado.