Abogados Cristianos pide a la RAE incluir la palabra "cristianofobia" en el diccionario

Denuncia un agravio comparativo al no existir un término equivalente a islamofobia o antisemitismo para referirse al odio contra los cristianos. El término permitiría nombrar con precisión una realidad social y jurídica.

jonolulu
Y cristofascista, por favor
ingenierodepalillos
¿Pero qué realidad social? ¿Dónde hay un solo caso de cristianofobia que no sea alguien cabreado con la estructura mafiosa de cualquier institución religiosa medianamente grande ó simple hartazgo de la ocultación de casos de pederastia por parte De la Iglesia? ¿Cuál va a ser el siguiente problema imaginario a apuntar? ¿La barrenderofobia, la pokefobia, la camisetablancafobia?

¡Me cago en dios, en la virgen y en todo el santoral, qué manera de llorar!
#12 guillersk
#9 cristianofobo
ummon
#9 Es que según su punto de vista ser ateo o laico =cristianofobia ( no se atreven a llamarlo por su nombre arcaico: hereje)
#6 Grahml
En realidad querían decir "abogadoscristianofobia".

Porque la verdad, mira que dan asco estos impresentables.
calde
#6 Yo pediría que metan de una vez la palabra:

MAGUFO

MAGUFADA

A las cosas hay que llamarles por su nombre.
#5 MPPC
Yo voy a pedir que incluyan crsitonazi y cristoabogado, como sinónimos, claro está.
volandero
No sé si es correcto llamarlo "fobia" cuando lo que sentimos la mayoría es asco.
ummon
#11 Asco por ciertas cosas, por las demás es sentido común.
juvenal
Yo abogo por incluir "cristofascismo"
javibaz
Cristanofobia: Dícese del asco que desprenden algunas actuaciones de grupos que se denominan cristianos pero sus actuaciones tienen más de anticristianos que otra cosa.
manbobi
Que pongan la otra mejilla. Meapilas.
ummon
Creo que lo suyo es ser integrista-religioso-fobico y así ningún enajenado religioso se siente discriminado.
MoñecoTeDrapo
Cuando incluyan también messifobia.
angeloso
"Aquello de lo que se acusa a quienes denuncian las ingerencias de los cristofascistas en la vida pública"
pedrobotero
Abogados Cristianos demanda* a la RAE

*No es que lo esté solicitando...
josde
Abobados cristianos que son cualquier cosa menos cristianos.
#1 Emotivo
Vive y deja vivir.
