Abatido a tiros tras matar a su hijo y dejar muy grave a su mujer en Tenerife

Abatido a tiros tras matar a su hijo y dejar muy grave a su mujer en Tenerife

Un hombre fue abatido a tiros en la madrugada de este viernes después de matar a un niño, dejar muy grave a la madre de este y causar una herida a un guardia civil en Tenerife. Los hechos ocurrieron en torno a la una de la madrugada en una vivienda en el municipio de Arona, en el Sur de la Isla. El varón utilizó un machete para llevar a cabo su ataque mortal. La madre sufrió lesiones de carácter muy grave y permanece ingresada en un hospital, con cortes en sus extremidades.

arona , cabo blanco , tenerife
36 comentarios
Comentarios destacados:          
Ratoncolorao #6 Ratoncolorao
En un mes llevamos tres mujeres asesinadas y dos niñas, eso si no he perdido la cuenta ya que sería posible. Poner el foco en el burka mientras esos asesinatos ocurren también es una victoria de la ultraderecha.
11 K 117
CharlesBrowson #1 CharlesBrowson
menuda locura este mes, que cojones esta pasando? y poco se habla viendo lo visto de tiempos no muy lejanos, hace pocos dias el notas que se cargo a la hija y la mujer
6 K 60
#3 zappbranigam
#1 para sorpresa de nadie.
2 K 8
kwisatz_haderach #32 kwisatz_haderach
#1 que somos un país de 45 millones de habitantes y a un tanto por ciento se le va a ir la cabeza. Estamos ya en MINIMOS europeos, (ver grafica, países como Alemania o Noruega matan mas que aqui) Que es normal asustarse y preocuparse, pero esto es un cesgo de que antes te enterabas de lo que pasaba en tu pueblo, luego en tu provincia, luego en comunidad, ahora a nivel nacional... aunque la violencia grave baje sin parar (que los pequeños hurtos si han subido un poco, pobreza y demas).

Se puede mejorar? Si claro, mas psicólogos y ayudas estructurales, pero ahora estamos en 0.6 y dicen que es imposible como sociedad bajar del 0.5 (exceptuando anormalidades estadísticas como Japón, Singapur o malta)  media
0 K 12
Graffin #17 Graffin
#12 Eres el ejemplo perfecto de lo que está mal en esta sociedad.
Por el bien de todos vete a soltera tu mierda a ForoCoches o 4chan
4 K 39
Macnulti_reencarnado #2 Macnulti_reencarnado
Que bonito país nos está quedando.
5 K 39
aupaatu #35 aupaatu *
#2 Normamente matar a los hijos lo suele hacer para joder a la mujer no por su sexo o por homofobia por no cumlir los designios del señor sobre su orientacion sexual.
0 K 7
Connect #8 Connect
No se, esto por más condenas que se apliquen, sigue igual. Está claro que la solución no está en solo mano dura. Hay que darse cuenta de una vez que hay algo más que impulsa estos asesinatos crueles. Y o se ahonda más en que activa algo así en la mente de una persona, o seguiremos llenando las prisiones de asesinos. Que si, que se va a prisión, pero a cambio de llevarse dos vidas por delante.

¿Este tipejo se levantó por la mañana con ganas de asesinar? ¿Estaba separado? En proceso de separación? Qué pudo activar ese caracter asesino?

O ¿para que investigar nada, simplemente a prisión y ya está?
2 K 25
aupaatu #7 aupaatu *
A her si las mujeres con entorno machista se den cuenta que votar a las derechas machistas no es bueno para su salud.
Y esto es concreto no el feminismo que os cuentan que no vale para nada en el dia dia y lo que vale es latradicion de los totoros las procesiones la caza y la bandera
6 K 22
Nylo #10 Nylo *
Si llevamos 3 asesinadas, entonces si no hay ninguna más en Febrero, éste habrá sido un mes promedio.

#7 votar a las derechas machistas no es bueno para su salud
Te recuerdo que en España está gobernando la izquierda muy feminista y mucho feminista. No existe correlación en España entre el partido que está en el gobierno y los asesinatos en el seno de la pareja.
7 K 65
aupaatu #31 aupaatu *
#10 Entonces si el PSOE se convierte en iquierdas porque le mantiene en el gobierno parte la izquierda .El PP sera de la ultradercha nacionalista porque le apoya la utraderecha el Opus Dei y la conferecia episcopal
0 K 7
Nylo #36 Nylo
#31 sin comentarios
0 K 10
hazardum #14 hazardum
#7 Soy de izquierdas, pero vincular a la derecha con estos asesinatos me parece algo bastante desubicado, sinceramente.

Si pensais de verdad que cualquier persona machista se pone a dar machetazos a mujeres, entonces tendrías que pedir que no entrara nadie, pero nadie de otras culturas mas machistas que los de aquí, porque cualquier mujer esta en peligro entonces.

Si en vez de culpar solo al machismo en estos crímenes, no se taparan estudios que vinculan estos crímenes mas a la personalidad de los autores, personas violentas, drogas, alcohol, situación económica, etc, pero que no interesan porque desmontan el chiringo de "todo es por machismos", quizas se podrian evitar mas crímenes de este tipo.
4 K 38
aupaatu #21 aupaatu *
#14 Hombre si matas a tu mujer y a tu hija si etas acorralado y es tu unica salida igua no es por machismo .
Pero me da que el sentido de posesion machista esta detras de 99% de casos de machismo y los que lo vende son las derechas ayudados por las religiones que lo legitiman
1 K 19
Nylo #23 Nylo
#21 si este asesinato fuese por machismo no habría matado al hijo. El asesinato es por hijoputismo. Que además vendría acompañado de machismo, como suele ocurrir, eso no lo dudo. Casi todos los hijoputas son además machistas.
1 K 20
Marco_Pagot #28 Marco_Pagot
#23 mata al hijo porque así hace sufrir a la madre. Es de primero de maltrato agredir o amenazar con ello (no necesariamente matar) a alguien débil vinculado emocionalmente a la mujer para tenerla “controlada” o verla sufrir “para que aprenda”. Tener que explicar esto en pleno 2026 es cuanto menos preocupante.
0 K 12
Nylo #33 Nylo
#28 O bien quería matar al hijo y la madre se interpuso, por eso ella tiene heridas en las extremidades y el niño es el que está muerto. La investigación no ha concluído. Sabremos más cuando la madre esté en condiciones de declarar.
0 K 10
#15 DiDiNu
Para Soto Ivars es una muerte falsa
1 K 18
Cyberbob #24 Cyberbob
#15 Claro. Cualquiera que cuestione la narrativa dominante quiere que muera gente :shit:
1 K 16
#34 DiDiNu
#24 La media para cualquier tipo de delito es de un 20% de denuncias falsas, con algunos delitos como el robo del movil o otros robos relacionados con seguros rozando el 80%. El dato oficial es que las denuncias de viogen estan 7 ordenes de magnitud por debajo de la media, siendo el unico delito que baja del 0'1 oficialmente.

Ains... la narrativa dominante
0 K 7
Sawyer76 #29 Sawyer76
#15 Vaya gilipollez sin sentido. Lo falso son tus neuronas por lo que parece.
1 K 17
#22 Eltioletanias
No se puede poner en duda que el origen de este tipo de asesinatos es el machismo.
1 K 18
Cyberbob #26 Cyberbob
#22 No, no se puede. Literalmente.
0 K 10
#16 egon_
#12 Por supuesto, pero lo comento porque parece que vamos a peor o que la sensación que se quiere transmitir desde varios medios de comunicación y/o comentarios en Menéame es que todo va a peor cuando no es así, lo que ocurre es que con el altavoz de las redes sociales todo se amplifica más y da la sensación que ocurren muchos más delitos de este tipo que hace unos años.

Este tipo de violencia es muy difícil erradicarla, yo diría que casi imposible, únicamente desde las instituciones y desde el sistema educativo y también desde los servicios sociales puede reducirse al mínimo este tipo de situaciones, obviamente hay que dotar de más dinero a las instituciones, sobre todo en personal y servicios y menos dinero en "puntos violeta".
2 K 16
#4 egon_
No entiendo los comentarios, este tipo de cosas ocurren desgraciadamente todos los años.
1 K 14
masde120 #12 masde120 *
#4 Lleva ocurriendo hace lustros sobre las 50, 60 mujeres asesinadas todos los años, pero lo están leyendo más últimamente. Es importante señalarlo con más fuerza para que se gasten mucho mas dinero en pintura morada de protección. Es cierto que no ha servido de nada pero ellas viven de eso y están convencidas de que vale de algo y creen muy firmemente que ya debería haber funcionado.
Lo importante ahora es centrarse en los asesinatos de hijos e hijas, que suelen ser por parte de la madre…   » ver todo el comentario
9 K -4
Nylo #19 Nylo
#12 Por otro lado, es un hijo el muerto, a machetazos, no una niña.
Muy cierto, el titular del meneo está mal, pero probablemente se deba a que la noticia ha evolucionado desde que se publicó. Alguien que pueda, que cambie el titular (hija >> hijo). @admin
0 K 10
masde120 #27 masde120 *
#19 Tardarán en cambiarlo porque así vende menos
Pobre víctima que ahora es de segunda. Niño de 10 años:

"Las diligencias del caso las lleva la Plaza Nº1 uno de la sección de Instrucción de Arona, que en principio se inhibirá a favor de la plaza de Violencia sobre la Mujer en referencia a la muerte del niño y las lesiones de la mujer, asumiendo únicamente la investigación por la muerte del varón."

Justicia especial para la madre por nacer como dios manda, y la justicia sobre el hijo por el camino lento.
1 K 17
#25 gansoalfa *
#12 edito. Paso del debate absurdo.
0 K 6
antesdarle #20 antesdarle
Lástima que no lo mataran antes
0 K 10
Toranks #13 Toranks
Esta es la prueba de que se puede hacer tiroteos contra criminales en casos verdaderamente extremos sin convertirse en una república bananera como USA
0 K 9
Aenedeerre #18 Aenedeerre
Que alguien cambie el título, es un niño de 10 años el que ha sido asesinado.
0 K 7
#5 Restrepo77
La falta de sol y sobretodo el viento son caldo de cultivo para que algunas personas acaben brotando.
0 K 6
BM75 #9 BM75
#5 La falta de sol... ¿en Tenerife?
2 K 20

