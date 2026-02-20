Abatido a tiros tras matar a su hijo y dejar muy grave a su mujer en Tenerife

Un hombre fue abatido a tiros en la madrugada de este viernes después de matar a un niño, dejar muy grave a la madre de este y causar una herida a un guardia civil en Tenerife. Los hechos ocurrieron en torno a la una de la madrugada en una vivienda en el municipio de Arona, en el Sur de la Isla. El varón utilizó un machete para llevar a cabo su ataque mortal. La madre sufrió lesiones de carácter muy grave y permanece ingresada en un hospital, con cortes en sus extremidades.