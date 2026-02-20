Abatido a tiros tras matar a su hijo y dejar muy grave a su mujer en Tenerife

Un hombre fue abatido a tiros en la madrugada de este viernes después de matar a un niño, dejar muy grave a la madre de este y causar una herida a un guardia civil en Tenerife. Los hechos ocurrieron en torno a la una de la madrugada en una vivienda en el municipio de Arona, en el Sur de la Isla. El varón utilizó un machete para llevar a cabo su ataque mortal. La madre sufrió lesiones de carácter muy grave y permanece ingresada en un hospital, con cortes en sus extremidades.
Se puede mejorar? Si claro, mas psicólogos y ayudas estructurales, pero ahora estamos en 0.6 y dicen que es imposible como sociedad bajar del 0.5 (exceptuando anormalidades estadísticas como Japón, Singapur o malta)
Por el bien de todos vete a soltera tu mierda a ForoCoches o 4chan
¿Este tipejo se levantó por la mañana con ganas de asesinar? ¿Estaba separado? En proceso de separación? Qué pudo activar ese caracter asesino?
O ¿para que investigar nada, simplemente a prisión y ya está?
Y esto es concreto no el feminismo que os cuentan que no vale para nada en el dia dia y lo que vale es latradicion de los totoros las procesiones la caza y la bandera
#7 votar a las derechas machistas no es bueno para su salud
Te recuerdo que en España está gobernando la izquierda muy feminista y mucho feminista. No existe correlación en España entre el partido que está en el gobierno y los asesinatos en el seno de la pareja.
Si pensais de verdad que cualquier persona machista se pone a dar machetazos a mujeres, entonces tendrías que pedir que no entrara nadie, pero nadie de otras culturas mas machistas que los de aquí, porque cualquier mujer esta en peligro entonces.
Si en vez de culpar solo al machismo en estos crímenes, no se taparan estudios que vinculan estos crímenes mas a la personalidad de los autores, personas violentas, drogas, alcohol, situación económica, etc, pero que no interesan porque desmontan el chiringo de "todo es por machismos", quizas se podrian evitar mas crímenes de este tipo.
Pero me da que el sentido de posesion machista esta detras de 99% de casos de machismo y los que lo vende son las derechas ayudados por las religiones que lo legitiman
Ains... la narrativa dominante
Este tipo de violencia es muy difícil erradicarla, yo diría que casi imposible, únicamente desde las instituciones y desde el sistema educativo y también desde los servicios sociales puede reducirse al mínimo este tipo de situaciones, obviamente hay que dotar de más dinero a las instituciones, sobre todo en personal y servicios y menos dinero en "puntos violeta".
Lo importante ahora es centrarse en los asesinatos de hijos e hijas, que suelen ser por parte de la madre… » ver todo el comentario
Muy cierto, el titular del meneo está mal, pero probablemente se deba a que la noticia ha evolucionado desde que se publicó. Alguien que pueda, que cambie el titular (hija >> hijo). @admin
Pobre víctima que ahora es de segunda. Niño de 10 años:
"Las diligencias del caso las lleva la Plaza Nº1 uno de la sección de Instrucción de Arona, que en principio se inhibirá a favor de la plaza de Violencia sobre la Mujer en referencia a la muerte del niño y las lesiones de la mujer, asumiendo únicamente la investigación por la muerte del varón."
Justicia especial para la madre por nacer como dios manda, y la justicia sobre el hijo por el camino lento.