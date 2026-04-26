"El 96% del suelo de España es no urbanizable por culpa de un plan general obsoleto, que data de antes de la burbuja inmobiliaria. Es necesario cambiarlo."

Según detalla, el problema no es solo la escasez de suelo, sino la dificultad para transformarlo. “Cambiar el uso del suelo puede tardar entre 5 y 8 años, y en total el proceso hasta construir puede alargarse hasta 10 años o más”, señala. Uno de los aspectos más sorprendentes del análisis es que, pese a la subida de precios, construir vivienda no resulta rentable. “La rentabilidad promedio de construir en España es incluso ligeramente negativa”, explica el experto.