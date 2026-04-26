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"El 96% del suelo de España es no urbanizable por culpa de un plan general obsoleto, que data de antes de la burbuja inmobiliaria. Es necesario cambiarlo."

"El 96% del suelo de España es no urbanizable por culpa de un plan general obsoleto, que data de antes de la burbuja inmobiliaria. Es necesario cambiarlo."

Según detalla, el problema no es solo la escasez de suelo, sino la dificultad para transformarlo. “Cambiar el uso del suelo puede tardar entre 5 y 8 años, y en total el proceso hasta construir puede alargarse hasta 10 años o más”, señala. Uno de los aspectos más sorprendentes del análisis es que, pese a la subida de precios, construir vivienda no resulta rentable. “La rentabilidad promedio de construir en España es incluso ligeramente negativa”, explica el experto.

| etiquetas: vivienda , pisos , construcción , inmobiliarias
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23 comentarios
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Comentarios destacados:    
#6 user31
No no no y no.
Primero es la ley del suelo no el plan general. España no tiene un plan general.
Segundo los ayuntamientos tienen las herramientas necesarias para hacer convertir suelo no urbanizable en suelo urbanizable, que las usen.
Tercero que los liberales no son conscientes de los servicios e infraestructuras que van asociados a una vivienda. Se creen que tu puedes simplemente colocar una vivienda donde quieras y ya funciona. Y no va así. Saneamiento, agua, electricidad, carreteras,…   » ver todo el comentario
7 K 91
Feindesland #13 Feindesland
#6 Ua mierda lo van a usar los ayuntamientos...

xD xD

¿quieres que dejen de poner el cazo?

¿Quieres quie el arquitecto munipal deje de ser rico? ¿Conoces a alguno que sea pobre?

xD xD xD
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#22 user31
#13 Las competencias de urbanismo están transferidas en todas las CCAA. Las comunidades tiene organismos para revisar y aprobar los Planes urbanísticos pero son los ayuntamientos los que tienen las competencias para hacerlos y aprobarlos.

A los ayuntamientos les sale rentable dar licencias, las licencias de obra y se pagan bien y el IBI todos los años. Cuanto más casas tengas en su municipio más dinero ganan.
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Feindesland #23 Feindesland
#22 más dinero gana el ayuntamiento, peor menos el concejal y el arquietcto municipal. Por eso va todo tan lentoooooooooooo y tortuoso.
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#14 konde1313 *
#6 En Zaragoza tenemos Arcosur, un barrio entero del tamaño de otra media ciudad, pendiente de urbanizar. Y siguen ampliando Puerto Venecia. Y diría que se puede edificar en la prolongación de Las Fuentes, donde se quería hacer la llamada “ExpoNabo”. Por no hablar del gigantesco solar en la llamada “milla digital”, pegado a la estación de AVE.

Ahora que alguien me explique por qué hay problemas de vivienda en Zaragoza y no aumenta la obra nueva. Porque terreno urbanizable hay para hacer casi otra Zaragoza entera.

Y, añado, si se empezara a edificar como si no hubiera un mañana… ¿quién y para qué compraría esa vivienda nueva?

Nos están mintiendo, qué nos digan la verdad!!!
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Feindesland #16 Feindesland
#14 No van a urbanizar eso, porque la vivienda bajaría de precuio. Y el ayuntamiento no quiere. No les da la puta gana. Encontrarán mil pretextos para sacar parcelitas a cuentagotas, para que no baje el precio.
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#19 user31
#14 Además que todo ese suelo del que hablas normalmente es propiedad de los constructores ya. Yo entiendo que no les sale rentable construir y les sale más rentable tener el suelo parado y que siga subiendo el precio.

Porque no les sale rentable? pues yo diría que por una mezcla de varios factores: falta de mano de obra, aumento de la exigencias de calidad con el código técnico , que estaban acostumbrados a uno niveles de rentabilidad demasiado altos en A y que estaban acostumbrados a una ganancia en B en las obras que ahora es mucho más difícil.
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JackNorte #1 JackNorte *
Vamos a buscar factores problemas y promociones, que mantengan la solucion solo para una minoria. xD
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#8 tropezon *
#1 Casualmente he mandado esta noticia a la vez:
China hace antes las infraestructuras que los edificios, poniendolo a veces en páramos que después se llenan de empresas o edificios.
Aquí es al revés.
www.meneame.net/m/actualidad/2008-china-instalaba-estaciones-metro-med

Está todo planificado, primero los servicios, que ya llegarán los constructores a esas zonas
1 K 32
Supercinexin #21 Supercinexin
#1 La noticia es un refrito de esta otra, que no es más que una fumada liberal de una universidad privada de ideología derechista: www.meneame.net/story/precio-vivienda-no-impulsa-construccion

Duplicada y errónea.
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Feindesland #2 Feindesland *
Ni de palo van a dejar a NADIE tocar eso.

Es una mina de oro. Es la fuente del poder. Es el anillo ùnico del abuso y la corrupción. Es casi casi mejor que una universidad publica para robar a la gente.

Es INTOCABLE.
1 K 39
#3 fremen11
Le pregunten a Aznar cuando liberalizó el suelo....
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Feindesland #4 Feindesland
#3 Imagina que encima, no lo liberalizan...

Buehhhhhhhhhh
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#10 fremen11
#4 Disculpa pero no te pillo
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Feindesland #11 Feindesland
#10 Pues que habría aún menos suelo disponible. Y mira que se liberalizó mal...
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#15 fremen11
#11 Gracias por la aclaración
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Alakrán_ #12 Alakrán_
Lógico que el 96% del país sea No urbanizable, es más me parece hasta poco.
Vas a urbanizar las montañas, montes, dehesas, cultivos agrícolas, lagos, bosques, ríos, zonas inundables...?!? Casi nadie tiene interés en vivir a tomar por culo de los núcleos de población.
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Feindesland #17 Feindesland
#12 No funciona a´si. Determina qué sitios estan prohibidos y permite el resto, para que no puedan pedir un soborno para permitirlo, que es lo que hacen ahora los ayuntamientos. ¿Permiso? Mordida.

Determina lo que está prohibido, y el resto permitido por defecto. Sin mordida. Pero cverás cómo eso no lo quieren. Tiene qu ehaber papelito, proque sin papelito no hay soborno. Es su gallina d elos huevos de oro. papelitos por importe de millones y millones.
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Mark_ #7 Mark_
Y podríamos construir hasta la pencoleta de la última jaretita un coño que no tengo que si se permite acumular vivienda y especular con ella, lo que seguiremos teniendo serán fondos más ricos, y gente sin casa más pobre.
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XtrMnIO #18 XtrMnIO
Alicatemos montes y playas.
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pepel #9 pepel
Habrá que poner las huertas en el baño, para que estén bien regadas. Y las ovejas en el horno.
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Aokromes #20 Aokromes
todos sabemos que españa es una llanada donde solo el 4% del territorio son montes los wokes se inventan que españa es montañosa en un 50% para subir el precio de la vivienda y quieren evitar nuestro derecho al libre movimiento en suv para ir desde una casa en mitad de la nada sin alcantarillado ni fibra optica a 10 kilometros para comprar el pan a 50 kilometros al hospital mas cercano y a 100 kilometros para llevar los hijos al colegio de pago ........... :troll:
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menéame