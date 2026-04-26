"El 96% del suelo de España es no urbanizable por culpa de un plan general obsoleto, que data de antes de la burbuja inmobiliaria. Es necesario cambiarlo."

Según detalla, el problema no es solo la escasez de suelo, sino la dificultad para transformarlo. “Cambiar el uso del suelo puede tardar entre 5 y 8 años, y en total el proceso hasta construir puede alargarse hasta 10 años o más”, señala. Uno de los aspectos más sorprendentes del análisis es que, pese a la subida de precios, construir vivienda no resulta rentable. “La rentabilidad promedio de construir en España es incluso ligeramente negativa”, explica el experto.
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Primero es la ley del suelo no el plan general. España no tiene un plan general.
Segundo los ayuntamientos tienen las herramientas necesarias para hacer convertir suelo no urbanizable en suelo urbanizable, que las usen.
Tercero que los liberales no son conscientes de los servicios e infraestructuras que van asociados a una vivienda. Se creen que tu puedes simplemente colocar una vivienda donde quieras y ya funciona. Y no va así. Saneamiento, agua, electricidad, carreteras,… » ver todo el comentario
¿quieres que dejen de poner el cazo?
¿Quieres quie el arquitecto munipal deje de ser rico? ¿Conoces a alguno que sea pobre?
A los ayuntamientos les sale rentable dar licencias, las licencias de obra y se pagan bien y el IBI todos los años. Cuanto más casas tengas en su municipio más dinero ganan.
Ahora que alguien me explique por qué hay problemas de vivienda en Zaragoza y no aumenta la obra nueva. Porque terreno urbanizable hay para hacer casi otra Zaragoza entera.
Y, añado, si se empezara a edificar como si no hubiera un mañana… ¿quién y para qué compraría esa vivienda nueva?
Nos están mintiendo, qué nos digan la verdad!!!
Porque no les sale rentable? pues yo diría que por una mezcla de varios factores: falta de mano de obra, aumento de la exigencias de calidad con el código técnico , que estaban acostumbrados a uno niveles de rentabilidad demasiado altos en A y que estaban acostumbrados a una ganancia en B en las obras que ahora es mucho más difícil.
China hace antes las infraestructuras que los edificios, poniendolo a veces en páramos que después se llenan de empresas o edificios.
Aquí es al revés.
www.meneame.net/m/actualidad/2008-china-instalaba-estaciones-metro-med
Está todo planificado, primero los servicios, que ya llegarán los constructores a esas zonas
Duplicada y errónea.
Es una mina de oro. Es la fuente del poder. Es el anillo ùnico del abuso y la corrupción. Es casi casi mejor que una universidad publica para robar a la gente.
Es INTOCABLE.
Buehhhhhhhhhh
Vas a urbanizar las montañas, montes, dehesas, cultivos agrícolas, lagos, bosques, ríos, zonas inundables...?!? Casi nadie tiene interés en vivir a tomar por culo de los núcleos de población.
Determina lo que está prohibido, y el resto permitido por defecto. Sin mordida. Pero cverás cómo eso no lo quieren. Tiene qu ehaber papelito, proque sin papelito no hay soborno. Es su gallina d elos huevos de oro. papelitos por importe de millones y millones.