¿Por qué el precio de la vivienda no impulsa la construcción?

El artículo de la Universidad de las Hespérides analiza la paradoja del mercado inmobiliario español: aunque los precios suben, la construcción de obra nueva no despega. Los autores señalan que esto no es un fallo de mercado, sino un bloqueo político estructural. Los factores clave son la regulación urbanística restrictiva, la lentitud administrativa y la baja rentabilidad del sector debido al alza en costes de materiales y financiación, lo que frena la inversión en vivienda.
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Sarcasmo aparte. Y el problema en Francia cuál es? Y en Italia? Y en Alemania? Y en Reino Unido? Y en EEUU? También el problema es una regulación restrictiva y la lentitud administrativa?
No ha tanto en España se construia más que en Alemania, Italia y Francia juntas. Yo tengo ahora 48 años y la mayoría de mis amigos que se compraron casa lo hicieron en la primera década del siglo. Los que la compraron entre el 2007 y 2008 pagaron cientos de miles de euros por viviendas de dudosa calidad en barrios obreros y periféricos, con hipotecas en torno a los 1000€ a 30 años, viviendas que luego se desvalorizaron. La segunda década comenzó una gran corrección de mercado del precio de la vivienda por la ingente cantidad de stock. Y entonces llegó Airbnb.
En 2007 habia 3 millones de trabajadores en el sector. Ahora 1.
Necesitas a 2 millones de trabajadores, y eso por no hablar de la mano de obra especializada, la maquinaria q tampoco tienes, materiales despues de todas las empresas q cerraron en 2007...
Y lo peor: si se ponen a construir por dpquier el precio bajaria: en donde trabajaba hay un barrio entero urbanizado (farolas, aceras, TERRENOS EN MANOS DE CONSTRUCTORAS, y no se construye para controlar los precios: si construyen un edificio grande venden los pisos en tandas para q no bajen los precios...
Lo de la regulacion es una subnormalada de neoliberales. Mentes simples q no son capaces de ver mas alla de sus pajas mentales.
Con vuestros sesudos análisis lo que váis a tener es: hacinamiento y chabolismo.
Te he dicho:
No hay mano de obra
No hay maquinaria
No hay interes en q bajen los precios por parte de TODA la cadena q los hace.
Ti me agitas fantasmas y tonterias neoliberales....
Sobre maquinaria, me parece una tontería, eso es perfectamente importable.
Sobre el interés, eso realmente demuestra que no entiendes cómo funciona la economía. Siempre que añadir una nueva unidad de oferta sea marginalmente… » ver todo el comentario
Por otro lado el precio de la obra nueva se ha casi duplicado desde 2020, y no se ha duplicado el numero de impuestos pero no se puede subir sueldos, claro.....
El problema de la mano de obra es q necesitas manos, no billetes.
En cualquier caso algo necesario para la solucion es EXPULSAR a la inversion del sector. Cuanto menos dinero haya en el sector mas barato sera todo.
Sobre el problema de la mano de obra, si los salarios se duplicaran la mano de obra saldría de las piedras.
Sobre expulsar a la inversión del sector, totalmente absurdo. En serio, que ni tan siquiera los keynesianos dicen cosas tan absurdas. Lo que está claro es que hay una escasez física de OFERTA.
Sarcasmo aparte. Y el problema en Francia cuál es? Y en Italia? Y en Alemania? Y en Reino Unido? Y en EEUU? También el problema es una regulación restrictiva y la lentitud administrativa?
No ha tanto en España se construia más que en Alemania, Italia y Francia juntas. Yo tengo ahora 48 años y la mayoría de mis amigos que se compraron casa lo hicieron en la primera década del siglo. Los que la compraron entre el 2007 y 2008 pagaron… » ver todo el comentario
Además, los pobrecitos empresarios tampoco quieren construir en sitios difíciles porque no pueden sacarse 500k por cuatro paredes de arcilla, y España es pura montaña, hay que cavar y apuntalar, y eso cuesta dinero que los pobres empresarios no están dispuesto a gastar porque no es rentable.
cc/ #2 que es un invent como una casa de grande btw
1- No hay mano de obra, faltan 2 millones de trabajadores, y especializados: trata de contratar a un fontanero o a un electricista, veras q risas.
2- No hay maquinaria ni materiales
3- No hay interes en q los precios bajen por NADIE del sector pq todos estan sacando un paston y no quieren q se acabe.
2. Falso, maquinaria y materiales son importables igualmente.
3. Si construir fuera rentable, construirían como en tiempos de la burbuja.
¿Estoy en lo correcto? Te agradecería que arrojases luz sobre esa duda, esa corazonada que tengo. Porque los estudios de hunibersidades liberatas de reciente creación a través de la Iniciativa Privada me los conozco, estoy bastante familiarizado con ellos.
Es perfectamente razonable que las ciudades se planifiquen.
Ningun político, de derechas o de izquierdas, va a renunciar al poder de generar millones de euros de plusvalías por trazar una raya en un mapa. Es un sistema corrupto del principio al final.
¿Que hay políticos que se aprovechan de ello? Seguramente pero eso no impide la construcción.
Ningún político del PP, Vox y PSOE lo va solucionar pero no finjamos que esas son todas las opciones.
Cuando vuelvan a tener la tríada alineada: gobierno central, comunidades y judicial, ya verás como empiezan de nuevo las recalificaciones de los amigos, las ventas a fondos buitres, las puertas giratorias, las amnistías fiscales, las contabilidades en B y demás...
Será casualidad que no hable de quién está comprando esa nueva construcción en España.
"La Universidad de las Hespérides es una universidad privada y digital española. ...con una orientación interdisciplinar en áreas como economía, empresa, derecho, relaciones internacionales y filosofía política.
...inició su actividad académica en marzo de 2023.
Entre sus docentes figura Juan Ramón Rallo, economista, doctor en Economía y licenciado en Derecho, decano
Álvaro D. María, autor de La filosofía de Bitcoin y profesor vinculado a programas formativos sobre activos digitales
es.wikipedia.org/wiki/Universidad_de_las_Hespérides
Con o sin /sarcasm
Tu comentario es sarcasmo, no?
Hombre, tenemos aqui a Pablo Motos y a la Onega ....
- Jamás! Si plantas patatas te las comprará un malvado especulador y subirán los precios!
- Pero si nadie planta patatas no habrá patatas para nadie...
- Fascista!
LOS DATOS
JJJAJAJA… » ver todo el comentario
Libre mercado... ya.
Fuente: Universidad de las Hespérides. Universidad privada de hace 3 años donde uno de los máximos e ilustres formadores en economía es.... .Tambores. Juan Ramón Rallo!!
Claro ejemplo de que si dejas que todo se regule en cosas básicas como la vivienda y la salud, son las leyes de aznar de Suelo y Salud en su primera y segunda legislatura.
De verdad, no se a quien ha venido a colarsela.. Ahh: Publicar el primero en tu propia noticia, es de parguelas.
Y nadie quiere aflojar. Ese es el problema que hay:
Inmobiliarias, constructoras, empresas de alquiler de maquinaria, de topografia, obreros especializados.... TODOS estan pensando q si alguien esta sacando un pastizal de esto ellos tambien van a sacar.
Es una cadena q solo se para bajando el precio por ley
Casi me atraganto.
Un déficit de 150k viviendas cada año. ¿Por qué esas constructoras no construyen lo suficiente, si tanto dinero da según tú?