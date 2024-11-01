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¿Por qué el precio de la vivienda no impulsa la construcción?

¿Por qué el precio de la vivienda no impulsa la construcción?

El artículo de la Universidad de las Hespérides analiza la paradoja del mercado inmobiliario español: aunque los precios suben, la construcción de obra nueva no despega. Los autores señalan que esto no es un fallo de mercado, sino un bloqueo político estructural. Los factores clave son la regulación urbanística restrictiva, la lentitud administrativa y la baja rentabilidad del sector debido al alza en costes de materiales y financiación, lo que frena la inversión en vivienda.

| etiquetas: vivienda , españa
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56 comentarios
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Comentarios destacados:              
#13 Los constructores en España son pobres. Apenas ganan para comer.
Sarcasmo aparte. Y el problema en Francia cuál es? Y en Italia? Y en Alemania? Y en Reino Unido? Y en EEUU? También el problema es una regulación restrictiva y la lentitud administrativa?
No ha tanto en España se construia más que en Alemania, Italia y Francia juntas. Yo tengo ahora 48 años y la mayoría de mis amigos que se compraron casa lo hicieron en la primera década del siglo. Los que la compraron entre el 2007 y 2008 pagaron cientos de miles de euros por viviendas de dudosa calidad en barrios obreros y periféricos, con hipotecas en torno a los 1000€ a 30 años, viviendas que luego se desvalorizaron. La segunda década comenzó una gran corrección de mercado del precio de la vivienda por la ingente cantidad de stock. Y entonces llegó Airbnb.
ostiayajoder #4 ostiayajoder
Una gilipillez como un templo:

En 2007 habia 3 millones de trabajadores en el sector. Ahora 1.

Necesitas a 2 millones de trabajadores, y eso por no hablar de la mano de obra especializada, la maquinaria q tampoco tienes, materiales despues de todas las empresas q cerraron en 2007...

Y lo peor: si se ponen a construir por dpquier el precio bajaria: en donde trabajaba hay un barrio entero urbanizado (farolas, aceras, TERRENOS EN MANOS DE CONSTRUCTORAS, y no se construye para controlar los precios: si construyen un edificio grande venden los pisos en tandas para q no bajen los precios...

Lo de la regulacion es una subnormalada de neoliberales. Mentes simples q no son capaces de ver mas alla de sus pajas mentales.
8 K 96
Findeton #16 Findeton
#4 Osea el 95.6% de todo el suelo en España es inedificable por motivos políticos y según tú "Lo de la regulacion es una subnormalada de neoliberales".

Con vuestros sesudos análisis lo que váis a tener es: hacinamiento y chabolismo.
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ostiayajoder #18 ostiayajoder *
#16 pero si tu analisis es soltar un dogma, inventarte unos numeros y seguir con tu tonteria....

Te he dicho:

No hay mano de obra
No hay maquinaria
No hay interes en q bajen los precios por parte de TODA la cadena q los hace.

Ti me agitas fantasmas y tonterias neoliberales....
5 K 70
Findeton #28 Findeton *
#18 Lo de que no hay mano de obra, me lo creo, pero eso se explica precisamente porque no hay suelo que construir y además no da beneficios construir así que no hay margen para subir salarios (recordemos el 21% de IVA en compra de vivienda, entre muchos otros impuestos).

Sobre maquinaria, me parece una tontería, eso es perfectamente importable.

Sobre el interés, eso realmente demuestra que no entiendes cómo funciona la economía. Siempre que añadir una nueva unidad de oferta sea marginalmente…   » ver todo el comentario
0 K 10
ostiayajoder #44 ostiayajoder
#28 EL IVA A LA COMPRA DE VIVIENDA ES EL 10%, EL DE VPO EL 4%.

Por otro lado el precio de la obra nueva se ha casi duplicado desde 2020, y no se ha duplicado el numero de impuestos pero no se puede subir sueldos, claro.....

El problema de la mano de obra es q necesitas manos, no billetes.

En cualquier caso algo necesario para la solucion es EXPULSAR a la inversion del sector. Cuanto menos dinero haya en el sector mas barato sera todo.
1 K 19
Findeton #45 Findeton *
#44 El IVA es el 10%, me he equivocado.

Sobre el problema de la mano de obra, si los salarios se duplicaran la mano de obra saldría de las piedras.

Sobre expulsar a la inversión del sector, totalmente absurdo. En serio, que ni tan siquiera los keynesianos dicen cosas tan absurdas. Lo que está claro es que hay una escasez física de OFERTA.
0 K 10
#13 Queiron
Los constructores en España son pobres. Apenas ganan para comer.
Sarcasmo aparte. Y el problema en Francia cuál es? Y en Italia? Y en Alemania? Y en Reino Unido? Y en EEUU? También el problema es una regulación restrictiva y la lentitud administrativa?
No ha tanto en España se construia más que en Alemania, Italia y Francia juntas. Yo tengo ahora 48 años y la mayoría de mis amigos que se compraron casa lo hicieron en la primera década del siglo. Los que la compraron entre el 2007 y 2008 pagaron…   » ver todo el comentario
7 K 83
Findeton #23 Findeton
#13 Si, el problema es el mismo en CASI todo occidente, el exceso de regulación. Digo casi porque efectivamente hay ciudades de EEUU donde no tienen planes de regulación urbanística, como Houston, Texas... donde efectivamente la vivienda es más barata que en el resto de EEUU.
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Findeton #1 Findeton *
En el 95.7% de España los políticos impiden construir. Supongo que será porque todo son pendientesh o parajesh naturalesh /sarcasm  media
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Feindesland #6 Feindesland
#1 Hombre... Es normal. Cuando pagas el correspondiente soborno, el suelo pasa a ser construible. Pero no pensarás que eso puede ser gratis, ¿no?. Si tienes la llave d euna cosa que vale millones, pues la cobras al máximo que puedes. En eso no hay ideología que valga. Se trata de lucrarse y se hace. A lo grande.
2 K 39
ostiayajoder #20 ostiayajoder
#6 y eso aplica desde al ayuntamiento al ultimo fontanero: si ven q se mueve un paston todo el mundo quiere su parte.
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Andreham #9 Andreham
#1 La gente con más de 25 años y que no es una psicópata no quiere vivir en junglas de hormigón que se extienden hasta el horizonte.

Además, los pobrecitos empresarios tampoco quieren construir en sitios difíciles porque no pueden sacarse 500k por cuatro paredes de arcilla, y España es pura montaña, hay que cavar y apuntalar, y eso cuesta dinero que los pobres empresarios no están dispuesto a gastar porque no es rentable.

cc/ #2 que es un invent como una casa de grande btw
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Findeton #19 Findeton
#9 La gente con más de 25 años lo que quiere es tener una primera vivienda en propiedad, para luego quizás cambiarla por otra mejor.
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ostiayajoder #26 ostiayajoder
#19 pues q saquen a los fondos de inversion del meecado: menos demanda menos precio... y, como dices, subir el precio no aumenta la demanda....
1 K 19
Findeton #33 Findeton
#26 Los fondos son parte del mercado, son de hecho parte de los que ponen en alquiler.
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ostiayajoder #39 ostiayajoder
#33 y la parte por la q los jovenes de los q hablas no pueden comprar pisos.
1 K 19
Findeton #40 Findeton
#39 No, eso ocurre porque hay escasez física de vivienda. Lo cual tiene mucho que ver con que los políticos han prohibido construir en el 95.6% del suelo de España.
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ostiayajoder #47 ostiayajoder
#40 te repito:

1- No hay mano de obra, faltan 2 millones de trabajadores, y especializados: trata de contratar a un fontanero o a un electricista, veras q risas.
2- No hay maquinaria ni materiales
3- No hay interes en q los precios bajen por NADIE del sector pq todos estan sacando un paston y no quieren q se acabe.
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Findeton #52 Findeton
#47 1. Mano de obra se importa si el salario es suficiente.
2. Falso, maquinaria y materiales son importables igualmente.
3. Si construir fuera rentable, construirían como en tiempos de la burbuja.
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Supercinexin #29 Supercinexin
#1 Entiendo que los bancales de almendros de mi Tío José Antonio también entran en ese "95.7%" de terreno español donde no podemos edificar bloques de pisos.

¿Estoy en lo correcto? Te agradecería que arrojases luz sobre esa duda, esa corazonada que tengo. Porque los estudios de hunibersidades liberatas de reciente creación a través de la Iniciativa Privada me los conozco, estoy bastante familiarizado con ellos.
2 K 32
Ludovicio #31 Ludovicio
#1 #24 Nadie inpideimpide construir. Solo se limita en que suelo si y en que suelo no.

Es perfectamente razonable que las ciudades se planifiquen.
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bronco1890 #37 bronco1890
#31 Los ayuntamientos, de derechas y de izquierdas, restringen artificialmente la oferta de suelo para que siga siendo un bien escaso y por lo tanto muy caro.
Ningun político, de derechas o de izquierdas, va a renunciar al poder de generar millones de euros de plusvalías por trazar una raya en un mapa. Es un sistema corrupto del principio al final.
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Ludovicio #43 Ludovicio
#37 El suelo no se puede liberalizar. Las ciudades hay que planificarlas. Pretender no hacerlo es una locura.

¿Que hay políticos que se aprovechan de ello? Seguramente pero eso no impide la construcción.

Ningún político del PP, Vox y PSOE lo va solucionar pero no finjamos que esas son todas las opciones.
2 K 30
#54 luckyy
#37 eso es mentira.
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hormiga_cartonera #34 hormiga_cartonera *
#1 la mafia, es decir el PP, está esperando a tomar el control del gobierno para empezar con la maquinaria del robo al por mayor de nuevo.

Cuando vuelvan a tener la tríada alineada: gobierno central, comunidades y judicial, ya verás como empiezan de nuevo las recalificaciones de los amigos, las ventas a fondos buitres, las puertas giratorias, las amnistías fiscales, las contabilidades en B y demás...
1 K 18
Top_Banana #5 Top_Banana
Menuda cantidad de tonterías.

Será casualidad que no hable de quién está comprando esa nueva construcción en España.
4 K 56
#22 esbrutafio *
#5 Es un estudio de la "Universidad de las Hespérides", el decano es Juan Ramón Rallo

"La Universidad de las Hespérides es una universidad privada y digital española. ...con una orientación interdisciplinar en áreas como economía, empresa, derecho, relaciones internacionales y filosofía política.
...inició su actividad académica en marzo de 2023.

Entre sus docentes figura Juan Ramón Rallo, economista, doctor en Economía y licenciado en Derecho, decano
Álvaro D. María, autor de La filosofía de Bitcoin y profesor vinculado a programas formativos sobre activos digitales
es.wikipedia.org/wiki/Universidad_de_las_Hespérides
6 K 83
Findeton #30 Findeton
#22 Juan Ramón Rallo, el mejor economista que tenemos en España.
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ostiayajoder #15 ostiayajoder
#14 pq la vivienda tiene un IVA del 10%... excepto si es VPO q van al 4%....
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javierchiclana #17 javierchiclana *
#15 Tienes razón. Estaba confundido.
2 K 38
Ludovicio #36 Ludovicio
#32 Como sabes perfectamente que no es eso lo que he dicho y has entendido perfectamente mi ejemplo, esperararé a que respondas algo con sentido.

Con o sin /sarcasm
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Ludovicio #27 Ludovicio
#0 Ahh... Esa gente que cree que el mercado inmobiliario está jodido porque las ciudades se planifican y no te dejan construir dentro de la playa... :palm:
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Findeton #32 Findeton
#27 No sabía que el 95.6% del suelo de España, donde los políticos impiden construir, es playa. /sarcasm
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javierchiclana #3 javierchiclana
Las viviendas deberían de tener IVA reducido... es absurdo que tomarte un cubata o alojarte en un hotel tenga un IVA del 10 % y la vivienda (que se supone que es un bien de necesidad básica) de un 21.
1 K 31
ostiayajoder #7 ostiayajoder
#3 Como los libros, verdad? xD xD xD xD xD

Tu comentario es sarcasmo, no?
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javierchiclana #14 javierchiclana *
#7 Sarcasmo por qué, la vivienda es un bien básico que protege la Constitución.
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HeilHynkel #35 HeilHynkel
#3

Hombre, tenemos aqui a Pablo Motos y a la Onega ....
2 K 42
wildseven23 #38 wildseven23
#21 ¿Tienes alguna fuente que no venga de psicópatas que crearon una universidad de la nada para difundir mentiras?
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bronco1890 #24 bronco1890
- Hay escasez de patatas en el mercado del pueblo, así que voy a plantar patatas para venderlas.
- Jamás! Si plantas patatas te las comprará un malvado especulador y subirán los precios!
- Pero si nadie planta patatas no habrá patatas para nadie...
- Fascista!
1 K 29
#46 sorecer
#21 No. Sabes lo que he hecho yo? Me he ido a su web, al gráfico 1º que has publicado y he pulsado en descargar datos. Esperaba encontrar un fichero maestro anonimizado, donde se explicase la fuente de la información y la metodología del cálculo: Han cogido toda la superficie de España? Porque quizas en desiertos, humedales o bosques protegidos no se pueda construir. O han calculado sobre terrenos a menos de 10km de un ayuntamiento cercano? Esto sería más lógico...
LOS DATOS
JJJAJAJA…   » ver todo el comentario
1 K 20
#50 sorecer
#42 Voy yo. Poruqe PPSOE libera lo que le piden las grandes constructoras. porque si hoy de repente se penalizase fiscalmente los grandes tenedores y saliesen a la venta esas 200.000 o 300.000 que hay alquiladas, se les hunde el negocio. Y si al mismo tiempo sale espacio para 300.000 nuevas viviendas, la corrección puede ser de un 40% en el precio de alquileres.

Libre mercado... ya.
1 K 20
Findeton #51 Findeton
#50 Totalmente de acuerdo en que en España no hay libre mercado de vivienda, está muy intervenido. Precisamente yo sí estoy de acuerdo en que debería de liberarse el suelo, no puede ser que esté prohibido construir en el 95.6% del suelo de España.
1 K 0
Findeton #2 Findeton
Frente a los que dicen que los constructores ganan millonadas, en realidad no es rentable construir, los políticos ponen demasiadas trabas.  media
2 K 19
#11 sorecer
#2 Hombre!! Ya has vuelto después de pasar la semanita así petardona con Milei??

Fuente: Universidad de las Hespérides. Universidad privada de hace 3 años donde uno de los máximos e ilustres formadores en economía es.... .Tambores. Juan Ramón Rallo!! :-D :-D :-D :-D :-D :-D :-D

Claro ejemplo de que si dejas que todo se regule en cosas básicas como la vivienda y la salud, son las leyes de aznar de Suelo y Salud en su primera y segunda legislatura.

De verdad, no se a quien ha venido a colarsela.. Ahh: Publicar el primero en tu propia noticia, es de parguelas.
6 K 85
Findeton #21 Findeton
#11 Tienes alguna fuente con datos diferentes...?
1 K 0
ostiayajoder #12 ostiayajoder
#2 ganan millonadas TODOS.

Y nadie quiere aflojar. Ese es el problema que hay:

Inmobiliarias, constructoras, empresas de alquiler de maquinaria, de topografia, obreros especializados.... TODOS estan pensando q si alguien esta sacando un pastizal de esto ellos tambien van a sacar.

Es una cadena q solo se para bajando el precio por ley :-)
1 K 20
#41 meneandotela
#2 no es rentable construir jajajajajajajajajajajajajajaja jajajaja.

Casi me atraganto.
3 K 46
Findeton #42 Findeton
#41 Según el INE hay 250k nuevas familias cada año (más de 500k personas) y sólo 100k nuevas viviendas.

Un déficit de 150k viviendas cada año. ¿Por qué esas constructoras no construyen lo suficiente, si tanto dinero da según tú?
1 K 0
#56 meneandotela
#42 una vivienda (no un bloque de pisos que aún es más rentable), ¿sabes qué beneficio tiene?
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Flogisto #8 Flogisto
Eso no da respuesta a por qué no construye el Estado.
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Findeton #10 Findeton
#8 Ya te lo digo yo. Porque eso no compra votos. Pagar 400k euros por voto sale muy caro.
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JoseRvValjean #48 JoseRvValjean *
El IVA de la vivienda es del 10% como norma general, el 4% si es vivienda protegida, si es una vivienda de segunda mano oscila entre el 6 y el. 10% y es el ITE dependiendo de la comunidad, no tienes ni puta idea de lo que hablas, no sabes ni por dónde te da el aire, tenemos que soportar tus cátedras que valen menos que el papel del periódico ABC.
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#55 BoosterFelix
Lo de culpar a los políticos es un cuento. La cúpula capitalista es la que gobierna.
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ostiayajoder #25 ostiayajoder *
Editttt
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#49 NoMeVeas
El bufón de meneame vuelve para convencernos de porque tiene el titulo.
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FunFrock #53 FunFrock
Tiempos para las licencias, burocracia, costes de mano de obra y material, falta de oficios, envejecimiento de los trabajadores, alto precio de venta, falta de suelo....
0 K 8

menéame