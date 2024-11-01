¿Por qué el precio de la vivienda no impulsa la construcción?

El artículo de la Universidad de las Hespérides analiza la paradoja del mercado inmobiliario español: aunque los precios suben, la construcción de obra nueva no despega. Los autores señalan que esto no es un fallo de mercado, sino un bloqueo político estructural. Los factores clave son la regulación urbanística restrictiva, la lentitud administrativa y la baja rentabilidad del sector debido al alza en costes de materiales y financiación, lo que frena la inversión en vivienda.