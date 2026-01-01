El 2026 recibe a Bulgaria como un nuevo miembro de la eurozona

El 1 de enero, Bulgaria se convertirá en el 21.º país en unirse al euro culminando un proceso iniciado formalmente en 2015 y aplazado durante años por la inestabilidad política, las dudas sobre el Estado de derecho y los desequilibrios macroeconómicos.
Pero de todos modos lo que sí es cierto es que estos datos de porcentajes son simples encuestas de opinión y que NO ha habido referéndum alguno, o sea a los búlgaros les han calzado el Euro porque les ha salido de los cojones a quienes les gobiernan y punto.
Todo normal en esta nuestra UE, circulen, el jardín europeo debe seguir regandose aún a costa de la opinión de sus ciudadanos
LLevan usando el euro desde que se creo, solo que lo llaman Lev y usan otro papel. Asi que el llamarle Euro o lev no es mas que nacionalismo.