El 2026 recibe a Bulgaria como un nuevo miembro de la eurozona

El 1 de enero, Bulgaria se convertirá en el 21.º país en unirse al euro culminando un proceso iniciado formalmente en 2015 y aplazado durante años por la inestabilidad política, las dudas sobre el Estado de derecho y los desequilibrios macroeconómicos.

Supercinexin
#3 Alguien da datos falsos, la Wikipedia o RTVE. Como conozco a la Wikipedia, no me fío de ella ni un ápice y quiero pensar que RTVE tiene razón, aunque no voy a ponerme a buscar.

Pero de todos modos lo que sí es cierto es que estos datos de porcentajes son simples encuestas de opinión y que NO ha habido referéndum alguno, o sea a los búlgaros les han calzado el Euro porque les ha salido de los cojones a quienes les gobiernan y punto.

CC
Herumel
#7 Por la misma regla de 3 tenemos aquí la Monarquía.
YoSoyTuPadre
Con un 53% en contra de hacerlo
en.wikipedia.org/wiki/Bulgaria_and_the_euro#Public_opinion


Todo normal en esta nuestra UE, circulen, el jardín europeo debe seguir regandose aún a costa de la opinión de sus ciudadanos  media
antesdarle
#1 “el 49 % de los búlgaros se opone a la adopción de la moneda común” de la propia noticia
YoSoyTuPadre
#3 el 53% se opone, algunas encuestas recientes ya lo elevan al 55%
eldet
#1 Del mismo articulo: The Bulgarian lev has been pegged to the euro since the latter was launched in 1999, at a fixed rate of €1 = BGN 1.95583, through a strictly managed currency board. Prior to that, the lev was pegged at par to the German mark
LLevan usando el euro desde que se creo, solo que lo llaman Lev y usan otro papel. Asi que el llamarle Euro o lev no es mas que nacionalismo.
aupaatu
No sé si el estado tiene empresas públicas que puedan comprar los alemanes, para ayudarlos a progresar en el sistema neoliberal Europeo, pero ya se pueden despedir de lo público.
Antipalancas21
Otros como Hungria y Lituania y Letonia
