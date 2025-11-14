14 razones por las cuales el metal es la música suprema - Vicisitud y Sordidez

Mi propósito con este artículo no atraer nuevos minions hasta el redil del metal, cual pastor evangélico desatado que tiene poco en común con el tema que nos ocupa, sino explicar a quienes conozcan muy poco del género y por lo general no estén muy interesados el porqué de que sus amistades, familiares o conocidos de costumbres metaleiras se vuelvan tan locos con un tipo de música que, a priori, produce más dolor de cabeza que otra cosa. Tal vez, si consiguen llegar hasta el final del ¡¡¡¡ÉPICO!!!! artículo (¡ánimo!), entenderán un poco (...)