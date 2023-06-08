Zelensky pide expulsar a los rusos de Europa y Estados Unidos: "Que se vayan a la mierda a Rusia" (EN)

(Trad. automática) «Que se vayan a la mierda a Rusia». Zelensky utilizó lenguaje soez para pedir la expulsión de los ciudadanos rusos de los países occidentales de Europa y Estados Unidos, junto con sus hijos. Zelensky señaló que los europeos han hecho mucho, pero no han impuesto sanciones contra el sector energético nuclear ruso, contra los ciudadanos rusos, sus familiares y los niños que «estudian en universidades europeas y poseen propiedades inmobiliarias en Estados Unidos».