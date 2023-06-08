edición general
Zelensky pide expulsar a los rusos de Europa y Estados Unidos: "Que se vayan a la mierda a Rusia" (EN)

Zelensky pide expulsar a los rusos de Europa y Estados Unidos: "Que se vayan a la mierda a Rusia" (EN)

(Trad. automática) «Que se vayan a la mierda a Rusia». Zelensky utilizó lenguaje soez para pedir la expulsión de los ciudadanos rusos de los países occidentales de Europa y Estados Unidos, junto con sus hijos. Zelensky señaló que los europeos han hecho mucho, pero no han impuesto sanciones contra el sector energético nuclear ruso, contra los ciudadanos rusos, sus familiares y los niños que «estudian en universidades europeas y poseen propiedades inmobiliarias en Estados Unidos».

etiquetas: zelensky , ucrania , rusos , sanciones
Connect
¿A todos los rusos? A los que están en contra de Putin también? A los que llevan fuera años lo mismo? O los que huyeron por la guerra los mandamos a casa otra vez? Este tío está zumbado. A ver si llegan esas elecciones y llega alguien con cabeza, que este la perdió en algún bombardeo.
K 139
kumo
#2 Son muchos años de guerra tratando de mantener la compostura y el país de una pieza, pero de todas maneras, yo creo que es simplemente una generalización. Probablemente no hable de todos, por este párrafo:

In his opinion, Russians "do not respect anyone in the USA, do not respect the rules, do not respect democracy, do not respect Ukraine and Europe." "Go home. Why is this wrong?" Zelensky questioned.

Pero se nota la frustración.
K 33
rojelio
#2 Tengo un compañero de trabajo ruso que no puede volver a Rusia porque está en una lista de buscados, por protestar contra Putin. Si cruza la frontera lo encarcelan sin preguntar. ¿Qué hacemos con él? En fin, parece un calentón causado por la frustración, como dice #9.
K 30
HeilHynkel
#9

Son muchos años siendo una marioneta y eso cansa. Y hablar de respetar democracia cuando incorporas a los Azov a tu ejército ... es de chiste.
K 21
calaverax
#2 lo que yo no entiendo es por qué este hombre viene a decirnos qué hay que hacer y qué no en Europa. Acaso es miembro de la UE o algo?
K 43
Perrota
#2 Es su opinión que vale para nada. Solo para desahogarse. Vivir bajo la agresión constante y cobarde de Rusia es lo que provoca.
K 10
HeilHynkel
Tonto hasta decir basta ... ¿echamos a los rusos que se oponen a Putin y se han ido del país por la razón que sea y que no tienen nada que ver con la invasión para agradar al nazi racista marioneta de occidente?
K 61
janatxan
¿Y podemos hacer lo mismo con los ucranianos abiertamente nazis? O eso ya tal.
K 50
Gadfly
Sub nor mal
K 27
pitercio
Yo no distingo un rusky ukraniano de uno ruso, bielorruso, trócoloruso o rusomórfico.
K 26
suppiluliuma
#1 Y yo no distingo a un hutu de un tutsi.
K 17
plutanasio
Pues no estarían mal, siempre se habla de los jubiletas guiris pero en la costa del mediterráneo hay sitios llenos de rusos que expulsan a la gente igual que el resto de europeos con pelas
K 23
Un_señor_de_Cuenca
Hombre, ahora no. Que justo la semana próxima por fin viene a visitarme una chica rusa que conocí en internet. Y la pobre lo necesita, hasta le he tenido que enviar dinero de mi bolsillo para que compre el billete de avión.
K 22
TenienteDan
#11 Te ha engañado. Es ucraniana y el dinero se lo deja al Zelensky ese, para comprarse un traje
K 31
rubianes
Claro que sí Zelensky!! También podríamos coserles una especie de figura en la solapa para reconocerlos, y luego los pillamos a todos y podemos llevarlos a centros especializados en Polonia, por ejemplo, yo pondría en los siguientes lugares:

Chełmno (Kulmhof) — cerca de Chełmno nad Nerem, en la zona de Łódź (Polonia).
Bełżec — localidad de Bełżec, sureste de Polonia (cerca de la actual frontera con Ucrania).
Sobibór — zona de Sobibór, este de Polonia (región de Lublin, cerca de fronteras…   » ver todo el comentario
K 17
capitan__nemo
Reciprocidad para empezar. La misma politica que aplique Putin para los otros europeos y los de otros paises.
K 16
Mauro_Nacho
Está preparando a Ucrania para aceptar las condiciones de Rusia sobre las condiciones de paz cediendo los óblasts con mayor población rusa o rusohablante en Ucrania se concentran en el este y sur, destacando Donetsk y Lugansk (región del Donbás), junto con Járkov, Zaporiyia, Jersón y Crimea. Estas zonas, especialmente Donbás y Crimea, presentan una fuerte presencia étnica rusa y uso del idioma ruso.
K 12
DenisseJoel
¿En Europa se permiten discursos de odio como este sin consecuencias?
K 11
MenéameParaLosFascistas
Tiene gracia que lo diga un tipo que no se va a poder quedar en su país cuando deje de ser presidente.
K 10
Kuruñes3.0
Me parece bien.
K 7
pozz
La mayoria de europeos apoyamos la mocion de Zelensky.. los nazis rusos que disfrutan de visas en Europa y que de una forma u otra defiendan los delirios imperialistas de Putin, que por desgracia son la mayoria, deberian irse a su puto pais de mierda.
K -17
xaggy
#7 Tú representas a la mayoría de europeos? Anda, cierra el boquino mamarracho!
K 42
pozz
#8 Revisa los resultados de las elecciones en Europa, los rusoplanistas son una ridicula minoria que contempla a radicales nazis, fascistas y rojipardos en su mayoria.
EN los paises balticos, qeu conocen demasiado bien al Kremlin, llevan ya un tiempo deportando a nazis rusos que tuvieron parasitando en el pais durante años, que ni se molestaron en integrarse o aprender la lengua local.
K 12
fremen11
#7 Se te olvidan los nancys ukros
K 9
pozz
#21 Ucrania, ese pais de nazis en el que los nazis únicamente logran un único escaño de 450.
es.wikipedia.org/wiki/Elecciones_parlamentarias_de_Ucrania_de_2019

Ucrania, ese pais en el que los patéticos propagandistas rusoplanistasn os quereis colar que es nazi, pero en el que ironicamente la practica totalidad de nazis en Europa los desprecian, por misterios de la vida, todos esos nazis occidentales babean por Putin.

Por cierto, hace unos meses, fue en San Petersburgo donde se realizo…   » ver todo el comentario
K 13
fremen11
#24 Claro, claro las fotos de los nancys ukros están generadas por la IA.

Jajaja Claro a San Petersbutgo van a ir los nancys ukros, jajajajajajajaja a que los jodan

Mira yo también sé poner links

www.nytimes.com/es/2023/06/08/espanol/nazis-ucrania-guerra-rusia.html

diario-octubre.com/2026/02/13/el-dictador-nazi-fascista-ucraniano-posa

es.wikipedia.org/wiki/Extrema_derecha_en_la_guerra_ruso-ucraniana
K 10
pozz
#25 Majete, que el famoso batallon azov, en sus mejores tiempos, no llegaba ni a mil hombres..... en un pais de mas de 40 millones de habitantes. Lo vuestro es de psiquiatrico.
Las elecciones del 2019 deben ser utlra fachas, se presentan muchos partidos politicos para repartirse 450 escaños, y que casualidad que la ultraderecha neonazi únicamente consigue un unico escaño, pero eso a los ultras os vale para criminalizar a un pais entero. Lo tuyo es asqueroso y miserable, y mas aun cuando en el…   » ver todo el comentario
K 7

