Yolanda Díaz rechaza las bajadas del IVA masivas que piden Feijóo y la patronal

La vicepresidenta rechaza las peticiones de Feijóo, la patronal CEOE y el dueño de Mercadona de rebajar el IVA para aliviar la subida de precios provocada por el conflicto en Oriente Medio. Díaz defiende que el Gobierno "no se lucra" y que necesita mantener los ingresos públicos para financiar sus propias medidas, mientras los carburantes y los productos básicos no paran de subir. El Gobierno prepara un paquete de medidas "transversal" cuyo contenido aún no ha concretado.
#11 #6 Bajando el IVA a la mitad recauda lo mismo, por lo que no se pierde financiación para los servicios públicos.
Yo recogía el guante. Bajar el IVA y subir lo equivalente a grandes fortunas.