Yolanda Díaz rechaza las bajadas del IVA masivas que piden Feijóo y la patronal

Yolanda Díaz rechaza las bajadas del IVA masivas que piden Feijóo y la patronal

La vicepresidenta rechaza las peticiones de Feijóo, la patronal CEOE y el dueño de Mercadona de rebajar el IVA para aliviar la subida de precios provocada por el conflicto en Oriente Medio. Díaz defiende que el Gobierno "no se lucra" y que necesita mantener los ingresos públicos para financiar sus propias medidas, mientras los carburantes y los productos básicos no paran de subir. El Gobierno prepara un paquete de medidas "transversal" cuyo contenido aún no ha concretado.

#7 Suleiman
Que bajen el IVA para que ellos lo añadan a la subida de precio... Los cojones.
#4 DotorMaster
A ver... bajadas de iva: menos dinero para financiar servicios púbicos. Mientras tanto, las gasolineras han subido precios desde el primer momento, muchísimo antes de que el bloqueo que pueda existir en Ormuz les haya podido afectar, ergo, teniendo ganancias que no se justifican con el conflicto. Entonces, bajar el IVA es pura demagogia, mejor que les suban los impuestos a las distribuidoras de combustible por enriquecimiento indebido.
#12 El_dinero_no_es_de_nadie *
#4 Erróneo, si la gasolina pasa de 1€ a 2€ el estado recauda el doble.

#11 #6 Bajando el IVA a la mitad recauda lo mismo, por lo que no se pierde financiación para los servicios públicos.
powernergia #1 powernergia
El "no mas IVA" es muy socorrido en todas las elecciones como consigna engañabobos.  media
security_incident #8 security_incident *
Están pidiendo medidas de control de precios??
Yo recogía el guante. Bajar el IVA y subir lo equivalente a grandes fortunas.
cosmonauta #5 cosmonauta
¿Lo llevan en su programa?
#9 IsraelEstadoGenocida
Roig pidiendo que quiten el IVA el dia despues de presentar un aumento en beneficios del 25 %...
#3 okeil
Yo aceptaría la medida de reducir IVA si la patronal se compromete a bajar los precios en el mismo porcentaje y mantenerlos durante el tiempo que dure la reducción de iva
DDJ #10 DDJ
Feijóo es un pelele de mierda
FunFrock #13 FunFrock
No hagamos nada para que la gente pague menos, por favor, que el estado tiene q ganar más para ayudarnos...
klabervk #11 klabervk
A ver, una bajada de IVA estaría bien si subieran IRPF (impuestos directos). La izquierda debería subir los impuestos sobre la renta y bajar los impuestos indirectos.
hazardum #2 hazardum
No se si han contemplado no subir los precios a la mínima, podría funcionar, aunque quizá no se hagan tan ricos, claro.
tetepepe #14 tetepepe *
Lo dicen quienes subieron el IVA del 18 al 21% :shit:
Pyrefox #6 Pyrefox
Si es que hay que ser melón para salir siempre con la misma turra... mira yo les decia, cojonudo, os bajo el IVA, y lo que baje de IVA lo subo en los impuestos a los rendimientos del capital y de sociedades, transmisiones patrimoniales y sucesiones. Y ya que me vengo arriba, tres escalones mas para darle mas resolución al IRPF por encima de los 150k hasta el 75%.
