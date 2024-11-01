Yolanda Díaz rechaza las bajadas del IVA masivas que piden Feijóo y la patronal

La vicepresidenta rechaza las peticiones de Feijóo, la patronal CEOE y el dueño de Mercadona de rebajar el IVA para aliviar la subida de precios provocada por el conflicto en Oriente Medio. Díaz defiende que el Gobierno "no se lucra" y que necesita mantener los ingresos públicos para financiar sus propias medidas, mientras los carburantes y los productos básicos no paran de subir. El Gobierno prepara un paquete de medidas "transversal" cuyo contenido aún no ha concretado.