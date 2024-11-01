edición general
10 meneos
24 clics
Waymo [coches autónomos de Google] suspende el servicio durante el apagón de San Francisco tras provocar atascos de tráfico. (ENG)

Waymo [coches autónomos de Google] suspende el servicio durante el apagón de San Francisco tras provocar atascos de tráfico. (ENG)

Aproximadamente un tercio de San Francisco se quedó sin electricidad durante todo el sábado después de que los apagones de Pacific Gas & Electric Co. afectaran a unos 125 000 hogares y negocios. PG&E dijo a las 8:30 p. m. que la electricidad debería comenzar a restablecerse «más tarde esta noche». Los semáforos de toda la ciudad dejaron de funcionar, lo que aparentemente confundió a los coches sin conductor y los detuvo en seco. Los pasajeros y peatones publicaron vídeos de los Waymos atascados en los cruces, con largas colas de conductores...

| etiquetas: waymo , apagón , san francisco , google , coches autónomos
8 2 0 K 147 tecnología
6 comentarios
8 2 0 K 147 tecnología
ccguy #1 ccguy
Lo de PG&E clama al cielo. La factura de la luz es como el triple que hace tres años, se supone que porque tenían que invertir en infraestructura, y pasa esto. De nuevo.
2 K 52
Supercinexin #2 Supercinexin
#1 No es magia: es Lo Privado.
4 K 64
DaniTC #4 DaniTC
#1 como en España, ¿Cuántos apagones hemos sufrido ya en lo que va de año? Hablo según los youtubers y los medios claro, que nos venden baterías de respaldo a 1000€ la unidad.
0 K 11
HeilHynkel #3 HeilHynkel
afectaran a unos 125 000 hogares y negocios

¿Eso es un tercio de la ciudad? Muy poco me parece para algo tan grande. :shit:
0 K 18
DaniTC #5 DaniTC *
#3 la ciudad de san francisco tiene 800 mil habitantes. No me parece rara si esa cifra es solo de la ciudad, no del área metropolitana.
1 K 29
HeilHynkel #6 HeilHynkel
#5

Tienes toda la razón .. se me fue la olla con todo el área de la bahía.
0 K 18

menéame