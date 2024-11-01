Waymo [coches autónomos de Google] suspende el servicio durante el apagón de San Francisco tras provocar atascos de tráfico. (ENG)

Aproximadamente un tercio de San Francisco se quedó sin electricidad durante todo el sábado después de que los apagones de Pacific Gas & Electric Co. afectaran a unos 125 000 hogares y negocios. PG&E dijo a las 8:30 p. m. que la electricidad debería comenzar a restablecerse «más tarde esta noche». Los semáforos de toda la ciudad dejaron de funcionar, lo que aparentemente confundió a los coches sin conductor y los detuvo en seco. Los pasajeros y peatones publicaron vídeos de los Waymos atascados en los cruces, con largas colas de conductores...