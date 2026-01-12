·
main action
×
edición general
login
registrarse
comunidades
fisgona
nótame
galería
ayuda
publicar
Crear artículo
publicaciones
nuevas
artículos
populares
más visitadas
MÁS
todas
actualidad
ciencia
cultura
ocio
politica
tecnología
m/*
RSS
más visitadas
7287
clics
13 años después de la muerte de Aaron Swartz
6524
clics
"Nací muerto. Me falta casi todo el cerebro, pero no dejo de luchar"
5302
clics
Empotra su camión contra la furgoneta de los ladrones que le estaban robando en el área de descanso
6195
clics
OTAN (Viñeta)
5182
clics
Intenté comprar Menéame (y esto fue lo que pasó)
más votadas
437
13 años después de la muerte de Aaron Swartz
390
Samantha Vallejo-Nájera abandona Masterchef tras trece años al considerar afianzado el crecimiento de Vox
496
El gobierno de Ayuso transfirió 61 millones de euros de las residencias públicas para pagar la deuda con Quirón
446
Ayuso mantiene en su domicilio a “Ayuso Lahoz, S.L.”, una empresa durmiente que se dedica a la venta de material sanitario
440
Trump se autoproclama presidente interino de Venezuela tras la captura de Nicolás Maduro
suscripciones por RSS
publicadas
en cola
comentarios de esta noticia
todos los comentarios
21
meneos
23
clics
Vox dice a Trump sí a todo a costa de lo que sea, también de María Corina Machado
Las posiciones de Abascal sobre la crisis en Venezuela son otro ejemplo de un seguidismo sin límites que de momento no le pasa factura
|
etiquetas
:
vox
,
trump
,
machado
,
venezuela
17
4
0
K
130
politica
14 comentarios
compartir
Compartir en Facebook
Compartir en Twitter
Compartir por Correo
Copiar enlace
17
4
0
K
130
politica
Comentarios destacados:
ordenados
hilos
mejores hilos
+ valorados
relacionadas
#3
Chinchorro
*
Menuda mierda de nacionalistas españoles, plegados al amo americano. Para eso querían tanta banderita, para limpiarle el culo al zanahorio.
7
K
107
#2
mikhailkalinin
Patriotas.
3
K
59
#5
okeil
Patriotas de banderita de barras y estrellas ...
1
K
27
#6
oceanon3d
*
#5
Mas bien de puticlubs cutres ...en VOX hay de todo ... pero pero con la docena que conozco yo, de mi entorno cercano, no se hace ni una persona con un CI aceptable.
Aquí el vivo ejemplo
www.dailymotion.com/video/x84r5h0
4
K
64
#7
rogerius
*
#6
… Menudo retrasado… No lleva gafas. Son anteojeras.
es.wikipedia.org/wiki/Anteojeras
Anteojeras autoimpuestas. Los caballos de tiro del fascismo.
1
K
28
#4
Verdaderofalso
Teniendo a Bannon o Tucker Carlson de lazo común
0
K
20
#14
Supercinexin
Va siendo hora de tratar a Abascal y los suyos como lo que son: traidores a España practicando el sabotaje, a sueldo de una potencia extranjera hostil.
0
K
16
#1
Suleiman
Como le va a pasar factura si sus votantes son de leer el Abc y el Marca... Si es que leen algo....
0
K
13
#11
XtrMnIO
Cipayos traidores...
0
K
11
#8
cabobronson
Abascal, ponte a trabajar
0
K
11
#12
Glidingdemon
#8
El disgusto que se va llevar cuando le digan que es vicepresidente tiene que madrugar y trabajar va a ser de depresión de 4 años.
tendremos que ir preparándonos para aguantar sus cabronadas, vaya pareja de subnormales al mando Frijol y Santivago.
0
K
7
#10
unlugar
Y me parecía que lo de Ciudadanos era excesivo en decir por la tarde que era negro lo que por la mañana aseguraba que era blanco.
Dice bien poco de quienes prestan su apoyo a estos vendepatrias de Vooogx.
0
K
9
#13
TripleXXX
Si a todo, recuerda a algunos anuncios de putas, caramba, que coincidencia...
0
K
8
#9
Metabarón
Tragascal
0
K
7
Ver toda la conversación (
14
comentarios)
menéame
condiciones legales
/
de uso
/
y de cookies
/
quiénes somos
/ licencias:
código
,
gráficos
,
contenido
/
HTML5
/
codigo fuente
Aquí el vivo ejemplo
www.dailymotion.com/video/x84r5h0
Anteojeras autoimpuestas. Los caballos de tiro del fascismo.
Dice bien poco de quienes prestan su apoyo a estos vendepatrias de Vooogx.