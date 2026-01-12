edición general
Vox dice a Trump sí a todo a costa de lo que sea, también de María Corina Machado

Vox dice a Trump sí a todo a costa de lo que sea, también de María Corina Machado

Las posiciones de Abascal sobre la crisis en Venezuela son otro ejemplo de un seguidismo sin límites que de momento no le pasa factura

Chinchorro #3 Chinchorro *
Menuda mierda de nacionalistas españoles, plegados al amo americano. Para eso querían tanta banderita, para limpiarle el culo al zanahorio.
7 K 107
mikhailkalinin #2 mikhailkalinin
Patriotas.
3 K 59
#5 okeil
Patriotas de banderita de barras y estrellas ...
1 K 27
oceanon3d #6 oceanon3d *
#5 Mas bien de puticlubs cutres ...en VOX hay de todo ... pero pero con la docena que conozco yo, de mi entorno cercano, no se hace ni una persona con un CI aceptable.

Aquí el vivo ejemplo

www.dailymotion.com/video/x84r5h0
4 K 64
rogerius #7 rogerius *
#6 :-O… Menudo retrasado… No lleva gafas. Son anteojeras. es.wikipedia.org/wiki/Anteojeras

Anteojeras autoimpuestas. Los caballos de tiro del fascismo.
1 K 28
Verdaderofalso #4 Verdaderofalso
Teniendo a Bannon o Tucker Carlson de lazo común
0 K 20
Supercinexin #14 Supercinexin
Va siendo hora de tratar a Abascal y los suyos como lo que son: traidores a España practicando el sabotaje, a sueldo de una potencia extranjera hostil.
0 K 16
#1 Suleiman
Como le va a pasar factura si sus votantes son de leer el Abc y el Marca... Si es que leen algo....
0 K 13
XtrMnIO #11 XtrMnIO
Cipayos traidores...
0 K 11
cabobronson #8 cabobronson
Abascal, ponte a trabajar
0 K 11
Glidingdemon #12 Glidingdemon
#8 El disgusto que se va llevar cuando le digan que es vicepresidente tiene que madrugar y trabajar va a ser de depresión de 4 años. xD xD xD xD tendremos que ir preparándonos para aguantar sus cabronadas, vaya pareja de subnormales al mando Frijol y Santivago.
0 K 7
unlugar #10 unlugar
Y me parecía que lo de Ciudadanos era excesivo en decir por la tarde que era negro lo que por la mañana aseguraba que era blanco.
Dice bien poco de quienes prestan su apoyo a estos vendepatrias de Vooogx.
0 K 9
TripleXXX #13 TripleXXX
Si a todo, recuerda a algunos anuncios de putas, caramba, que coincidencia...
0 K 8
Metabarón #9 Metabarón
Tragascal
0 K 7

