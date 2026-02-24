·
main action
×
edición general
login
registrarse
comunidades
fisgona
nótame
galería
ayuda
publicar
Crear artículo
publicaciones
nuevas
artículos
populares
más visitadas
MÁS
todas
actualidad
ciencia
cultura
ocio
politica
tecnología
m/*
RSS
más visitadas
9687
clics
Llegó el bloqueo de la liga a Menéame
4316
clics
FMHY: la mayor colección de cosas gratis de internet
6583
clics
Pantomima full: hombre performativo
6112
clics
Europa vs. USA, quién está ganando realmente? [ENG]
3559
clics
Mapas y vídeos del ataque militar de Israel y Estados Unidos y la respuesta de Irán
más votadas
653
Bombardeo criminal en Irán: suben a 53 las niñas muertas tras un ataque contra una escuela
438
Llegó el bloqueo de la liga a Menéame
555
Pedro, Jairo y Alberto, tres ciudadanos particulares: los pelotazos de todas las parejas conocidas de Ayuso
464
Un ataque israelí se cobra la vida de 40 alumnas de una escuela primaria femenina de Irán (eng)
279
El PP de Ayuso veta a la oposición la fiscalización de las cuentas del Zendal y de Madrid Network
suscripciones por RSS
publicadas
en cola
comentarios de esta noticia
todos los comentarios
7
meneos
16
clics
Vox amenaza con organizar un referéndum para ilegalizar a los partidos independentistas si llegan al poder
Vox amenaza con organizar un referéndum para ilegalizar a los partidos independentistas si llegan al poder
|
etiquetas
:
vox
,
referendum
,
amenaza
6
1
0
K
66
politica
11 comentarios
compartir
Compartir en Facebook
Compartir en Twitter
Compartir por Correo
Copiar enlace
6
1
0
K
66
politica
ordenados
hilos
mejores hilos
+ valorados
relacionadas
#1
manbobi
Cancelación woke.
Al fascista de Abascal lo tenemos calado.
2
K
45
#7
Supercinexin
#1
Sí, pero no lo llames fascista, que se enfadan y es peor. Son liberales. Liberales patriotas que aman mucho a su país. Los auténticos fascistas son la izquierda y los rojos, que no se quedan a escuchar los chistes de mariquitas y de mujeres en la verbena del pueblo y encima dicen que son de mal gusto. Eso sí es cultura de la cancelación y prohibir los que piensan diferente,.que es lo único que sabe hacer la izquierda.
0
K
19
#2
Andreham
Perfecto, así se abre la opción para hacer otro e ilegalizar el fascismo de una vez por todas.
3
K
37
#3
JackNorte
#2
Y otro para la monarquia.
1
K
26
#8
bronco1890
Habría que modificar la mitad de los artículos de la Constitución para que fuese legal y necesitarían el apoyo de 2/3 del congreso y del senado para ello.
Saben que es imposible.
2
K
26
#4
Anfiarao
*
Ahi tenemos la esperanza para que PP y tox no puedan formar gobierno
0
K
16
#9
Alcalino
Seria inconstitucional.
Tu puedes pedir referéndums de lo que quieras, pero si lo que pides es inconstitucional, acabará siendo tumbado.
Otra cosa es porque VOX hace esto, que es para distraer a la gente con problemas ficticios mientras desmantelan el estado de bienestar debajo de tus pies
1
K
15
#11
penanegra
#9
totalmente cierto
Pedazo de mierda
0
K
6
#10
jonolulu
*
Vox amenaza con algo ilegal.
Se les ve preocupados por la vivienda y la economía de las familias
0
K
14
#5
Quel
Un referéndum parq ilegalizar a los que querían hacer un referéndum.
Si es que parece un chiste.
1
K
13
#6
HangTheRich
Ahora es un referéndum. Pero esto nada mas es la sonda. Lo van a hacer por decreto y lo sabemos todos.
0
K
7
Ver toda la conversación (
11
comentarios)
menéame
condiciones legales
/
de uso
/
y de cookies
/
quiénes somos
/ licencias:
código
,
gráficos
,
contenido
/
HTML5
/
codigo fuente
Al fascista de Abascal lo tenemos calado.
Saben que es imposible.
Tu puedes pedir referéndums de lo que quieras, pero si lo que pides es inconstitucional, acabará siendo tumbado.
Otra cosa es porque VOX hace esto, que es para distraer a la gente con problemas ficticios mientras desmantelan el estado de bienestar debajo de tus pies
Se les ve preocupados por la vivienda y la economía de las familias
Si es que parece un chiste.