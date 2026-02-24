edición general
7 meneos
16 clics
Vox amenaza con organizar un referéndum para ilegalizar a los partidos independentistas si llegan al poder

Vox amenaza con organizar un referéndum para ilegalizar a los partidos independentistas si llegan al poder

Vox amenaza con organizar un referéndum para ilegalizar a los partidos independentistas si llegan al poder

| etiquetas: vox , referendum , amenaza
6 1 0 K 66 politica
11 comentarios
6 1 0 K 66 politica
manbobi #1 manbobi
Cancelación woke.
Al fascista de Abascal lo tenemos calado.
2 K 45
Supercinexin #7 Supercinexin
#1 Sí, pero no lo llames fascista, que se enfadan y es peor. Son liberales. Liberales patriotas que aman mucho a su país. Los auténticos fascistas son la izquierda y los rojos, que no se quedan a escuchar los chistes de mariquitas y de mujeres en la verbena del pueblo y encima dicen que son de mal gusto. Eso sí es cultura de la cancelación y prohibir los que piensan diferente,.que es lo único que sabe hacer la izquierda.
0 K 19
Andreham #2 Andreham
Perfecto, así se abre la opción para hacer otro e ilegalizar el fascismo de una vez por todas.
3 K 37
JackNorte #3 JackNorte
#2 Y otro para la monarquia.
1 K 26
bronco1890 #8 bronco1890
Habría que modificar la mitad de los artículos de la Constitución para que fuese legal y necesitarían el apoyo de 2/3 del congreso y del senado para ello.
Saben que es imposible.
2 K 26
Anfiarao #4 Anfiarao *
Ahi tenemos la esperanza para que PP y tox no puedan formar gobierno
0 K 16
#9 Alcalino
Seria inconstitucional.

Tu puedes pedir referéndums de lo que quieras, pero si lo que pides es inconstitucional, acabará siendo tumbado.

Otra cosa es porque VOX hace esto, que es para distraer a la gente con problemas ficticios mientras desmantelan el estado de bienestar debajo de tus pies
1 K 15
penanegra #11 penanegra
#9 totalmente cierto {0x1f614} Pedazo de mierda
0 K 6
jonolulu #10 jonolulu *
Vox amenaza con algo ilegal.

Se les ve preocupados por la vivienda y la economía de las familias
0 K 14
Quel #5 Quel
Un referéndum parq ilegalizar a los que querían hacer un referéndum.
Si es que parece un chiste.
1 K 13
#6 HangTheRich
Ahora es un referéndum. Pero esto nada mas es la sonda. Lo van a hacer por decreto y lo sabemos todos.
0 K 7

menéame