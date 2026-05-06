·
main action
×
edición general
login
registrarse
comunidades
fisgona
nótame
galería
ayuda
publicar
Crear artículo
publicaciones
nuevas
artículos
populares
más visitadas
MÁS
todas
actualidad
ciencia
cultura
ocio
politica
tecnología
m/*
RSS
más visitadas
5572
clics
Puedes perderte el eclipse aunque estés en la zona buena: el terreno importa
6672
clics
Metí agua de alcantarilla en un frasco, 100 días después esto apareció!
4898
clics
Cuestión de votos
4277
clics
Crea su propio clon de Diablo usando IA y lo lanza pronto en Steam: 'Ni una línea de código escrita por un humano'
4065
clics
Los inquietantes vehículos abandonados en la "zona muerta" de Chernóbil
más votadas
339
Puedes perderte el eclipse aunque estés en la zona buena: el terreno importa
355
Villarejo condenado a 3 años y medio por el Caso Dina
420
El macroevento evangélico en el Metropolitano: una señal de alarma sobre el poder religioso en España
560
Miguel Ángel Rodríguez se sienta en el banquillo como imputado por revelación de secretos
429
Tebas ha perdido, pero los bloqueos de LaLiga han costado casi 2 millones de euros a webs legítimas, según los afectados
suscripciones por RSS
publicadas
en cola
comentarios de esta noticia
todos los comentarios
10
meneos
17
clics
Vox abre su prioridad nacional a los inmigrantes con años de empadronamiento y cotización
La formación de Abascal defiende la «verificación del arraigo real» para acceder a ayudas públicas en toda España
|
etiquetas
:
vox
,
prioridad nacional
,
empadronamiento
8
2
0
K
115
politica
17 comentarios
compartir
Compartir en Facebook
Compartir en Twitter
Compartir por Correo
Copiar enlace
8
2
0
K
115
politica
Comentarios destacados:
ordenados
hilos
mejores hilos
+ valorados
relacionadas
#1
obmultimedia
Recogida de cable al bajar en las encuestas.
6
K
63
#7
Bravok1
*
Hasta para ser unos putos nazis de mierda son cobardes repugnantes....escoria infinita.
Así revienten vox y su turba de INCELS analfabetos.
3
K
46
#2
elGude
Prioridad nacional, pero no mucha.
2
K
41
#5
devilinside
#2
Pero serían los segundos si hubiese un español en sus mismas condiciones
1
K
23
#4
Verdaderofalso
Al cocer todo mengua
2
K
39
#15
silvano.jorge
A Abascal sí que habría que revisarle los años de cotización.
2
K
37
#16
Alegremensajero
#15
Tiene la vida laboral más corta que un no nato.
0
K
7
#10
Leon_Bocanegra
VOX always chickens out!
0
K
16
#8
Suleiman
Sus patrocinadores del barrio de Salamanca le ha dado un collejon.... Me recuerda al sketch de Mota....
youtube.com/shorts/dkv_B1JwTvU?is=NYTBPoMtPojJ3liI
0
K
13
#9
sat
Son racistas pero no retrasados. Bueno, si son retrasados.
0
K
12
#11
detectordefalacias
Prioridad nacional parcial, si se puede, variable, holística...
Tu si, tu no, ¿dependiendo de que? de la "verificación del arraigo real"
0
K
10
#17
lonnegan
hay un gag de José mota que lo clava
0
K
10
#14
bacilo
Derechita cobarde.
0
K
8
#3
xaxipiruli
*
Vale, entonces ¿qué es lo que proponen exactamente? Porque esto suena más a limitar derechos básicos que a resolver problemas reales. Medidas así no solo generan exclusión, también pueden acabar teniendo consecuencias sociales y de salud pública bastante serias.
Y la sensación es que todo esto se queda más en el terreno del discurso que en soluciones reales: mucha polarización, pero pocas medidas concretas que aborden los problemas de fondo.
0
K
7
#6
devilinside
#3
Esos mermados no saben ni lo que proponen
2
K
41
#12
Deviance
#3
Llevarse ellos los jurdós siendo unos ignorantes y jetas que engañan a otros que son aún más (si cabe) ignorantes.
0
K
12
#13
StuartMcNight
#3
Proponen exactamente lo mismo que el gobierno pero vehementemente en contra del gobierno.
0
K
9
Ver toda la conversación (
17
comentarios)
menéame
condiciones legales
/
de uso
/
y de cookies
/
quiénes somos
/ licencias:
código
,
gráficos
,
contenido
/
HTML5
/
codigo fuente
Así revienten vox y su turba de INCELS analfabetos.
Tu si, tu no, ¿dependiendo de que? de la "verificación del arraigo real"
Y la sensación es que todo esto se queda más en el terreno del discurso que en soluciones reales: mucha polarización, pero pocas medidas concretas que aborden los problemas de fondo.