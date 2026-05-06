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Vox abre su prioridad nacional a los inmigrantes con años de empadronamiento y cotización

Vox abre su prioridad nacional a los inmigrantes con años de empadronamiento y cotización

La formación de Abascal defiende la «verificación del arraigo real» para acceder a ayudas públicas en toda España

| etiquetas: vox , prioridad nacional , empadronamiento
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17 comentarios
8 2 0 K 115 politica
Comentarios destacados:    
obmultimedia #1 obmultimedia
Recogida de cable al bajar en las encuestas.
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#7 Bravok1 *
Hasta para ser unos putos nazis de mierda son cobardes repugnantes....escoria infinita.
Así revienten vox y su turba de INCELS analfabetos.
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elGude #2 elGude
Prioridad nacional, pero no mucha.
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devilinside #5 devilinside
#2 Pero serían los segundos si hubiese un español en sus mismas condiciones
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Verdaderofalso #4 Verdaderofalso
Al cocer todo mengua xD
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silvano.jorge #15 silvano.jorge
A Abascal sí que habría que revisarle los años de cotización.
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Alegremensajero #16 Alegremensajero
#15 Tiene la vida laboral más corta que un no nato.
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#10 Leon_Bocanegra
VOX always chickens out!
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#8 Suleiman
Sus patrocinadores del barrio de Salamanca le ha dado un collejon.... Me recuerda al sketch de Mota.... youtube.com/shorts/dkv_B1JwTvU?is=NYTBPoMtPojJ3liI
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sat #9 sat
Son racistas pero no retrasados. Bueno, si son retrasados.
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#11 detectordefalacias
Prioridad nacional parcial, si se puede, variable, holística...
Tu si, tu no, ¿dependiendo de que? de la "verificación del arraigo real"  media
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lonnegan #17 lonnegan
hay un gag de José mota que lo clava
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bacilo #14 bacilo
Derechita cobarde.
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#3 xaxipiruli *
Vale, entonces ¿qué es lo que proponen exactamente? Porque esto suena más a limitar derechos básicos que a resolver problemas reales. Medidas así no solo generan exclusión, también pueden acabar teniendo consecuencias sociales y de salud pública bastante serias.

Y la sensación es que todo esto se queda más en el terreno del discurso que en soluciones reales: mucha polarización, pero pocas medidas concretas que aborden los problemas de fondo.
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devilinside #6 devilinside
#3 Esos mermados no saben ni lo que proponen
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Deviance #12 Deviance
#3 Llevarse ellos los jurdós siendo unos ignorantes y jetas que engañan a otros que son aún más (si cabe) ignorantes.
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StuartMcNight #13 StuartMcNight
#3 Proponen exactamente lo mismo que el gobierno pero vehementemente en contra del gobierno.
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menéame