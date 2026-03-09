edición general
Von der Leyen: "Tengo dos problemas en el Consejo: Sánchez y Orban"

La responsable del Ejecutivo comunitario traslada a su círculo más cercano que ambos líderes rechazan de manera habitual sus propuesta sólo por "obtener un rédito político nacional"

HeilHynkel #1 HeilHynkel *
Error.

Europa tiene dos problemones: Von der Leyen y Rutte.

Y otros menores: Macrón (AKA Napoleón IV que va a acabar como el III) y Scholz.
31 K 284
RanaPaca #6 RanaPaca *
#1 pero Scholz ya no está, te refieres a Merz, no?
Por lo demás totalmente de acuerdo
10 K 97
HeilHynkel #8 HeilHynkel
#6

Eso, que me lío.
2 K 42
#14 JoshJash
#1 te falta el de extrema derecha que va contra la mayoría de todos los de Europa..¿como se llamaba? Ah sí, Orban, aquel Kamarrada del que paga el sueldo a muchos de aquí :roll: :roll:
0 K 6
#5 chocoleches
"Fuentes comunitarias" = nos lo hemos inventado todo
8 K 82
#20 Marisadoro
#5 Las fuentes comunitarias  media
1 K 25
Verdaderofalso #3 Verdaderofalso
Qué tal está su poni? Porque hubo algo ahí que ocasionó que se puedan cazar lobos…
3 K 49
JackNorte #7 JackNorte
Tiene dos problemas tiene unos jefes que al parecer es Trump e Israel. en vez de la comunidad Europea.
3 K 45
#9 Suleiman
Menuda HP, la sionista dice que el problema son otros,el problema eres tu.
2 K 38
Gry #10 Gry
tampoco ayuda la posición tan alejada que existe entre el Gobierno y Von der Leyen y el conjunto del Partido Popular Europeo

No le gustan las izquierdas ni las derechas porque no sirve a los intereses de la UE. :-P
2 K 37
NATOstrófico #12 NATOstrófico
EL Mundo = BULO
1 K 21
maxxcan #13 maxxcan
Como ya han dicho por ahi, es el Mundo y sin fuentes y además pone a Pedro Sánchez a la altura de un extrema derecha como el presidente de Hungría.

Esto tiene la misma validez que lo que tiene mi gato en su arenero.
1 K 21
vicus. #17 vicus.
Tratándose del Inmundo...Bulo, bulo y más bulo.
0 K 20
manuelpepito #4 manuelpepito
Es raro ver a Sánchez con Orban en el mismo grupo. Pero es por rechazar a la traidora esta.
1 K 18
jonolulu #18 jonolulu
El problema que tiene es el brazo americano que tiene metido por el culo. Marioneta
0 K 15
#2 noopino
Los políticos todo se realiza por crédito electoral, que se llama democracia. Lo otro es corrupción.
1 K 14
Kantinero #21 Kantinero
El mundo también favorable a meter a su país en guerra, lo importante es echar a Sanchez
0 K 12
DDJ #16 DDJ
¿No hay ningún político tipo Rufián en Bruselas que le replique las incongruencias a todos los que caen en ellas? ¿O sí lo hay pero no llega a los medios? Es que lo de la menda esta es de traca, actúa como una comercial de EEUU :-S
0 K 10
#11 jorgeesc
Pues si Sánchez es un problema, menuda campaña electoral le estás haciendo.
0 K 10
SantanaS #19 SantanaS
Es lo que tienen los amores no correspondidos.
0 K 8
jmangut #15 jmangut
Pero bueno, ¿de verdad se deja pasar semenjante panfletada? Fuentes comunitarias? Podrían ser perfectamente Alvise, Tersch e Irene Montero.
Mierda de artículo. Voto Bulo
0 K 6

menéame