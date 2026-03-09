·
main action
×
edición general
login
registrarse
comunidades
fisgona
nótame
galería
ayuda
publicar
Crear artículo
publicaciones
nuevas
artículos
populares
más visitadas
MÁS
todas
actualidad
ciencia
cultura
ocio
politica
tecnología
m/*
RSS
más visitadas
7377
clics
Esto es lo que les ocurre a unos paramecios cuando les echas sal, observado con un microscopio
5184
clics
GUÍA DE SUPERVIVENCIA: Cómo desengancharse de la máquina de EEUU sin volverse loco en el intento
4960
clics
Imágenes satelitales han revelado que Irán tumbó cuatro de los ocho sistemas únicos de defensa de EEUU. Si llegan a cero comienza una nueva guerra
6131
clics
¿Síntomas de demencia? Cinco señales que hay que tener en cuenta a partir de los 50 años
4137
clics
Los problemas de Estados Unidos [ENG]
más votadas
649
Mark Ruffalo elogia a Pedro Sánchez: "Este hombre debería estar liderando la Unión Europea en estos tiempos peligrosos"
470
VÍDEO | Un hombre simula una agresión antisemita delante de la policía tras increpar a manifestantes propalestinos
404
Un medio iraní publica las fotografías de 100 niños que murieron en el ataque a una escuela primaria: "Trump, mírales a los ojos"
382
Irán: "Cualquier país árabe o europeo que expulse a los embajadores de EEUU e Israel podrá navegar por el estrecho de Ormuz"
407
Diez detenidos de Núcleo Nacional por provocar altercados en la manifestación del 8M en Madrid
suscripciones por RSS
publicadas
en cola
comentarios de esta noticia
todos los comentarios
19
meneos
91
clics
Este envío tiene varios votos negativos.
Asegúrate
antes de menear
Von der Leyen: "Tengo dos problemas en el Consejo: Sánchez y Orban"
La responsable del Ejecutivo comunitario traslada a su círculo más cercano que ambos líderes rechazan de manera habitual sus propuesta sólo por "obtener un rédito político nacional"
|
etiquetas
:
leyen
,
orban
,
sanchez
16
3
8
K
124
actualidad
21 comentarios
compartir
Compartir en Facebook
Compartir en Twitter
Compartir por Correo
Copiar enlace
16
3
8
K
124
actualidad
Comentarios destacados:
ordenados
hilos
mejores hilos
+ valorados
relacionadas
#1
HeilHynkel
*
Error.
Europa tiene dos problemones: Von der Leyen y Rutte.
Y otros menores: Macrón (AKA Napoleón IV que va a acabar como el III) y Scholz.
31
K
284
#6
RanaPaca
*
#1
pero Scholz ya no está, te refieres a Merz, no?
Por lo demás totalmente de acuerdo
10
K
97
#8
HeilHynkel
#6
Eso, que me lío.
2
K
42
#14
JoshJash
#1
te falta el de extrema derecha que va contra la mayoría de todos los de Europa..¿como se llamaba? Ah sí, Orban, aquel Kamarrada del que paga el sueldo a muchos de aquí
0
K
6
#5
chocoleches
"Fuentes comunitarias" = nos lo hemos inventado todo
8
K
82
#20
Marisadoro
#5
Las fuentes comunitarias
1
K
25
#3
Verdaderofalso
Qué tal está su poni? Porque hubo algo ahí que ocasionó que se puedan cazar lobos…
3
K
49
#7
JackNorte
Tiene dos problemas tiene unos jefes que al parecer es Trump e Israel. en vez de la comunidad Europea.
3
K
45
#9
Suleiman
Menuda HP, la sionista dice que el problema son otros,el problema eres tu.
2
K
38
#10
Gry
tampoco ayuda la posición tan alejada que existe entre el Gobierno y Von der Leyen y el conjunto del Partido Popular Europeo
No le gustan las izquierdas ni las derechas porque no sirve a los intereses de la UE.
2
K
37
#12
NATOstrófico
EL Mundo = BULO
1
K
21
#13
maxxcan
Como ya han dicho por ahi, es el Mundo y sin fuentes y además pone a Pedro Sánchez a la altura de un extrema derecha como el presidente de Hungría.
Esto tiene la misma validez que lo que tiene mi gato en su arenero.
1
K
21
#17
vicus.
Tratándose del Inmundo...Bulo, bulo y más bulo.
0
K
20
#4
manuelpepito
Es raro ver a Sánchez con Orban en el mismo grupo. Pero es por rechazar a la traidora esta.
1
K
18
#18
jonolulu
El problema que tiene es el brazo americano que tiene metido por el culo. Marioneta
0
K
15
#2
noopino
Los políticos todo se realiza por crédito electoral, que se llama democracia. Lo otro es corrupción.
1
K
14
#21
Kantinero
El mundo también favorable a meter a su país en guerra, lo importante es echar a Sanchez
0
K
12
#16
DDJ
¿No hay ningún político tipo Rufián en Bruselas que le replique las incongruencias a todos los que caen en ellas? ¿O sí lo hay pero no llega a los medios? Es que lo de la menda esta es de traca, actúa como una comercial de EEUU
0
K
10
#11
jorgeesc
Pues si Sánchez es un problema, menuda campaña electoral le estás haciendo.
0
K
10
#19
SantanaS
Es lo que tienen los amores no correspondidos.
0
K
8
#15
jmangut
Pero bueno, ¿de verdad se deja pasar semenjante panfletada? Fuentes comunitarias? Podrían ser perfectamente Alvise, Tersch e Irene Montero.
Mierda de artículo. Voto Bulo
0
K
6
Ver toda la conversación (
21
comentarios)
menéame
condiciones legales
/
de uso
/
y de cookies
/
quiénes somos
/ licencias:
código
,
gráficos
,
contenido
/
HTML5
/
codigo fuente
Europa tiene dos problemones: Von der Leyen y Rutte.
Y otros menores: Macrón (AKA Napoleón IV que va a acabar como el III) y Scholz.
Por lo demás totalmente de acuerdo
Eso, que me lío.
No le gustan las izquierdas ni las derechas porque no sirve a los intereses de la UE.
Esto tiene la misma validez que lo que tiene mi gato en su arenero.
Mierda de artículo. Voto Bulo