La Villa Olímpica se queda sin condones: los atletas de los Juegos Olímpicos de Invierno agotan 10.000 preservativos en 72 horas

¿Qué ha pasado?: Algunos atletas los recogen para llevárselos de recuerdo, otros los venden en internet por precios de hasta 105 euros. "La demanda es mayor de lo esperado", dice la Fundación Milano Cortina
| etiquetas: preservativos , milano cortina , atletas , condones
Si la usa el futbolista, se hace el amo de la pista...
Dice y no le va a salir mejor plastificarsela?
Vale, ya apago al salir
---
La Villa Olímpica de Milán Cortina agota 10.000 preservativos en 72 horas; la organización no reabastecerá.
La Villa Olímpica de los Juegos de Milán Cortina ha agotado 10.000 preservativos en 72 horas. Algunos atletas los coleccionan como recuerdo, mientras que otros los venden en… » ver todo el comentario
okdiario.com/deportes/drama-juegos-olimpicos-condones-agotaron-10-000-
www.univision.com/noticias/mundo/escasez-en-san-valentin-se-agotan-con; » ver todo el comentario