edición general
11 meneos
40 clics
La Villa Olímpica se queda sin condones: los atletas de los Juegos Olímpicos de Invierno agotan 10.000 preservativos en 72 horas

La Villa Olímpica se queda sin condones: los atletas de los Juegos Olímpicos de Invierno agotan 10.000 preservativos en 72 horas

¿Qué ha pasado?: Algunos atletas los recogen para llevárselos de recuerdo, otros los venden en internet por precios de hasta 105 euros. "La demanda es mayor de lo esperado", dice la Fundación Milano Cortina

| etiquetas: preservativos , milano cortina , atletas , condones
9 2 0 K 204 actualidad
11 comentarios
9 2 0 K 204 actualidad
Lord_Cromwell #3 Lord_Cromwell
Que les quiten lo follao :troll:
2 K 52
themarquesito #4 themarquesito
Ocurre en todos los Juegos Olímpicos, y con razón: un montón de tipos y tipas jóvenes en muy buena forma aislados durante dos o tres semanas van a acabar follando, y no precisamente poco.
0 K 20
pepel #2 pepel
Es una herramienta aerodinámica. La usan los esquiadores y el salto de pértiga.
Si la usa el futbolista, se hace el amo de la pista...
0 K 19
alfre2 #9 alfre2
Pues ya tenemos nueva disciplina olímpica
0 K 11
#1 surco
Me da 200 cajas de condones?
Dice y no le va a salir mejor plastificarsela?

Vale, ya apago al salir
0 K 11
lonnegan #7 lonnegan
#1 Viendo a la de Paises Bajos que ganó el oro en 1000 metros de patinaje de velocidad... madre mia que mujer
0 K 11
Laro__ #6 Laro__ *
Dejadme poner una prueba de una extensión de chrome para ver títulos y entradillas reales, con un click, analizando exclusivamente el texto literal del propio meneo. ¿Serviría algo así para meneame?
---

{0x1f4f0} La Villa Olímpica de Milán Cortina agota 10.000 preservativos en 72 horas; la organización no reabastecerá.

La Villa Olímpica de los Juegos de Milán Cortina ha agotado 10.000 preservativos en 72 horas. Algunos atletas los coleccionan como recuerdo, mientras que otros los venden en…   » ver todo el comentario
0 K 10
Gry #8 Gry
#6 Pues en las noticias salía una rueda de prensa con los responsables de los jjoo y andaban también preguntando por ello a los atletas...
0 K 17
Laro__ #10 Laro__ *
#8 "en las noticias salía" ya no me vale. Estoy harto de tragarme el alguien ha dicho en algún sitio.... O es periodismo o no lo es: Yo solo analizo la calidad de este meneo concreto.
0 K 10
A.more #5 A.more
Las gastan los israelíes que están jodiendo el mundo. Los americanos ya lo hacian
0 K 9

menéame