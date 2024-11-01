edición general
Los vídeos de jóvenes con el Bono Cultural en discotecas obliga a Cultura a advertir del uso fraudulento: "Deberán reintegrarlo"

El Ministerio que dirige Ernest Urtasun da un paso más allá en el control de esta prestación que otorga a los más jóvenes

antesdarle #2 antesdarle
bueno que el joven lo devuelva pero el bareto que se cobra el bono una retirada de licencia durante una temporada quizá le haga recapacitar.
4 K 38
#4 gershwin *
¿Un concierto celebrado en una discoteca con copa en qué se diferencia culturalmente de una entrada vip en una sala de conciertos o festival?

#2 #3 ponen entradas en tiqueteras tipo ticketmaster, que se lleva su comisión de gestión, al concierto fiesta sábado noche con copa, con reservado, etc... La discoteca no toca el bono cultural es un medio de pago más que acepta la tiquetera.
6 K 71
Ovlak #7 Ovlak
#4 Se diferencian en que en el festival sólo va a haber conciertos y en la discoteca puede que haya días donde haya concierto con música en vivo (por eso se le permite adherirse como establecimiento autorizado) y otros que no (donde se estaría usando el bono de forma fraudulenta)
0 K 11
#10 gershwin *
#7
entiendo que los establecimientos que se adhieren ya saben lo qué deben meter y veremos si alguna es fraudulenta.. pero no es la base del titular por el mero hecho de ser discoteca.
Tampoco sé si las discotecas activan para cada día en la tiquetera si se permite pago con bono o no.. o es la propia tiquetera la que está adherida.
0 K 10
Ovlak #12 Ovlak
#10 La base del titular es que hay videos en discotecas que sugieren un uso del bono fraudulento, no que todos los usos en discotecas lo sean.
0 K 11
antesdarle #8 antesdarle
#4 siempre que hayan conciertos o sea una actividad cultural ningún problema, si es un bareto de mala muerte donde ir a emborracharse mientras un dj encadena canciones pues mal uso
0 K 10
Veelicus #9 Veelicus
Lo del bono cultural es una chapuza lo miren como lo miren.
3 K 38
GeneWilder #11 GeneWilder
#9 Es la compra de un voto por 400€.
2 K 36
The_Ignorator #13 The_Ignorator
#11 Pues no parece que funcione mucho.
Cada vez la juventud es más de derechas y más anticultural.
Así que no sé que van a comprarle a gente que no le gustas con cosas que le sobran
0 K 11
#1 DatosOMientes
Si los toros son cultura, ¿por qué mamarse un sábado noche no?
3 K 29
DayOfTheTentacle #3 DayOfTheTentacle
"Una vez activada dicha tarjeta, los jóvenes disponen de un año y más de 3.800 establecimientos por toda España donde poder gastar la cuantía asignada. Las cantidades se dividen en:

100 euros para gastar en productos físicos, como libros o prensa.
100 euros para productos digitales, como suscripciones a plataformas o videojuegos en línea.
200 euros para emplear en artes escénicas, como teatro, cine, ópera, danza, museos, etc."

¿Y la discoteca es uno de esos establecimientos? ¿cómo lo cobran? ¿No debería ser dinero que cobren del estado los establecimientos y no directamente del portador? No me cuadra..
1 K 22
Enésimo_strike #5 Enésimo_strike
#3 evento musical en vivo con reserva de mesa y botella de obsequio.
2 K 40
#6 mcfgdbbn3 *
#3: Desde luego que es una zona gris. ¿Dónde termina la "cultura"?

¿Si voy a una discoteca a escuchar una sesión de Pastis & Buenri con canciones producidas por ellos y de productores cercanos a ellos es menos cultura que comprar un disco y ponerlo en casa? ¿Existe algún criterio para determinar si el EDM es música o ruido?

¿Si voy a un concierto de punk vasco y me emborracho hasta el punto de no distinguir si tocan bien o no, y no recordar nada luego es cultura? Y esto lo digo…   » ver todo el comentario
4 K 53

