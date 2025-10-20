edición general
VÍDEO | Un simpatizante de Trump se come el suelo tras lanzar un insulto homófobo a manifestantes

El vídeo viral muestra el momento exacto en que un seguidor de Trump cae al suelo tras gritar un insulto homófobo durante una protesta en Denver.

| etiquetas: trump , maga , estados unidos
actualidad
#5 candonga1
Que hostia, que hostia!!!
3 K 56
#1 andando
La primera vez se cae solo pero en la segunda hay zancadilla, penalti y expulsión
4 K 55
#2 YeahYa
#1 Si la primera se tira solo, la segunda podría ser un piscinazo.

Yo hasta que no vea el VAR no me creo nada
1 K 26
#3 Leon_Bocanegra
#1 La segunda vez se cae solo pero en la tercera hay zancadilla, penalti y expulsión.

La primera fue de pequeño y el golpe fue muy fuerte. Le dejó secuelas.
3 K 59
#7 Aluflipas
#1 Que se joda él, que ha acabado con la cabeza abierta por hdlgp homófobo.
1 K 16
#4 Pivorexico
Tiene pinta de que andaba intentando comerse una buena polla ;

Pero sin besitos ni mariconadas ojo!, que es mucho y muy macho .
2 K 32
#9 XtrMnIO
Esta gente está muy crecida porque aún no tiene depredador natural... Pero a todo cerdo le llega su san Martín...

En los 80 los skins y franquistas campaban a sus anchas hasta que empezaron a ir a por ellos, y dejó de ser "divertido" salir a pegar a los débiles.
0 K 13
#6 Alcalino
Ahora será votante de Trump para toda la vida

Así no se convence a la gente
0 K 10
#8 Leon_Bocanegra
#6 tienes razón, es más, si le hubieran dejado agredir a un par de gays, cambiaría de opinión y dejaría de votar a Trump :troll:
0 K 9

