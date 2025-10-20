·
11
meneos
215
clics
VÍDEO | Un simpatizante de Trump se come el suelo tras lanzar un insulto homófobo a manifestantes
El vídeo viral muestra el momento exacto en que un seguidor de Trump cae al suelo tras gritar un insulto homófobo durante una protesta en Denver.
etiquetas
trump
maga
estados unidos
9
2
0
actualidad
9 comentarios
actualidad
#5
candonga1
Que hostia, que hostia!!!
#1
andando
La primera vez se cae solo pero en la segunda hay zancadilla, penalti y expulsión
#2
YeahYa
*
#1
Si la primera se tira solo, la segunda podría ser un piscinazo.
Yo hasta que no vea el VAR no me creo nada
#3
Leon_Bocanegra
*
#1
La segunda vez se cae solo pero en la tercera hay zancadilla, penalti y expulsión.
La primera fue de pequeño y el golpe fue muy fuerte. Le dejó secuelas.
#7
Aluflipas
#1
Que se joda él, que ha acabado con la cabeza abierta por hdlgp homófobo.
#4
Pivorexico
*
Tiene pinta de que andaba intentando comerse una buena polla ;
Pero sin besitos ni mariconadas ojo!, que es mucho y muy macho .
#9
XtrMnIO
*
Esta gente está muy crecida porque aún no tiene depredador natural... Pero a todo cerdo le llega su san Martín...
En los 80 los skins y franquistas campaban a sus anchas hasta que empezaron a ir a por ellos, y dejó de ser "divertido" salir a pegar a los débiles.
#6
Alcalino
Ahora será votante de Trump para toda la vida
Así no se convence a la gente
#8
Leon_Bocanegra
#6
tienes razón, es más, si le hubieran dejado agredir a un par de gays, cambiaría de opinión y dejaría de votar a Trump
Ver toda la conversación (
9
comentarios)
