30
meneos
49
clics
VÍDEO | Ernesto Ekaizer describe el plan de Ayuso: "Está creando un clima prerevolucionario, preguerracivilista"
El veterano periodista acusa a Ayuso de generar tensión política y social mientras advierte del uso de denuncias mediáticas para alimentar una estrategia de "ruido" ...
|
etiquetas:
:
ayuso
,
guerra civil
25
5
3
K
246
actualidad
14 comentarios
25
5
3
K
246
actualidad
#4
Andreham
Más tonto es el que se traga que un rico va a hacer algo por ellos.
11
K
132
#7
Chinchorro
#4
"“La derecha gobierna para doscientas familias y eso no da para votos suficientes, por eso, para ganar unas elecciones, la derecha tiene que mentir”, Emilio Romero, periodista falangista.
6
K
74
#13
Olepoint
#4
Cualquiera que haya leído un poco de história sabe que está plagada de miles de ejemplos donde los ricos han renunciado a sus inmensas riquezas por un mundo más justo y equitativo.
0
K
8
#5
Deviance
Hay que decirlo más; el problema no es Ayuso, es quien apuesta por ella y la vota.
3
K
55
#3
Veelicus
es evidente, esta preparando el terreno para justificar un golpe de estado, y con todo el dinero ultraderechista que esta llegando de sudamerica... hay que tomarse estas cosas en serio.
Quien pueda hacer que haga.
4
K
48
#11
bronco1890
#3
De verdad que visto desde fuera el nivel de flipe que estáis alcanzando ya roza el delirio.
0
K
11
#12
Veelicus
#11
delirio?
Si soloo hay que ver como justifican el golpe de 1936... ¿Sabes como lo hacen?, diciendo que habia un ambiente irrespirable, pues es lo que estan creando ahora mismo.
Quien pueda hacer que haga.
Pero tranquilo, que a ti no te llevaran al paredon.
1
K
30
#14
bronco1890
#12
¿En serio piensas que Ayuso con el apoyo de exiliados venezolanos y de Aznar están planeando un golpe de estado como el del 36 y cuando triunfen te van a fusilar?
Chico, deberías buscar ayuda, de verdad.
0
K
11
#1
azathothruna
Y eso es malo para el resto del mundo por?
Quien diria que Habsburgos o Robones fueron lo "mejor" para Ezpañistan?
1
K
35
#6
Chinchorro
Lamentablemente, las queridas inversiones que su comunidad acapara a base de dumping fiscal, necesitan un clima de relativa calma social y prosperidad económica. Lo último que quieren los dueños de la frutería es que la frutera espante a la clientela a base de crispación e inestabilidad.
0
K
11
#9
Katos
*
El que habla de guerra civil dice que es el otro quien lo dice..
Joder. Ernesto por favor
0
K
10
#2
RegiVengalil
Como sus jefes izquierdosos desde hace 7 años, o desde la época de ZP.
6
K
-37
#8
Sandilo
Y la podemita Belarra llamando a destrozar a la derecha y pidiendo el control judicial?
Lo que no entiendo es como no está en la cárcel.
7
K
-43
#10
Katos
#8
por que es de los neonazis buenos los que protejalen los
@admin
de este sitio democrático e igualitario.
2
K
-12
