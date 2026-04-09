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VÍDEO | Brutal agresión en Masafer Yatta: la impunidad de los colonos israelíes en Cisjordania
Un vídeo denuncia la violencia sistemática en la aldea de Jinba, donde ataques repetidos buscan normalizar la limpieza étnica y la opresión en Cisjordania ...
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cisjordania
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colonización
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palestina
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#7
Connect
Estos son los que dentro de un mes aplaudiremos en Eurovision.
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#13
Verdaderofalso
#7
aplaudirás tu, yo tengo vetado ese evento desde hace años por culpa de Israel
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#4
XXguiriXX
4 contra 1.
Con palos y piedras.
Vaya gentuza
Imaginad de aquí a unos años la clase de hijos que criaran, ciudadanos ejemplares del mundo del siglo XXI
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#5
YeahYa
#4
Estos ya son los hijos criados por basura anterior que hacía lo mismo. Por eso actúan así, son un saco de odio y de mierda.
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#1
makinavaja
Otro caso aislado de los sionazis....
4
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#2
YeahYa
#1
Entran en una casa a palos y las autoridades van y detienen a los palestinos...
Esto solo acabará con unos juicios de Nuremberg o algo por el estilo. Son asesinos y están orgullosos de serlo.
15
K
197
#12
Verdaderofalso
#2
en EEUU podrían pegarles 4 tiros si entran así en una casa ajena
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#3
DenisseJoel
Los amigos de Vox.
6
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#10
Nube_Gris
Pues a pesar de eso los seguimos teniendo en las competiciones deportivas europeas, olimpiadas, Eurovisión, etc...
Si ellos son malos, los líderes del mundo libre tampoco se quedan atrás lavándoles las vergüenzas ante el mundo y normalizando el genocidio que están cometiendo.
3
K
44
#11
Dene
Y luego los terroristas son los otros ... si es que te tienes que reir con las listas de "Malos" que elabora el Mundo Libre
2
K
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#6
luckyy
Queda claro que la ultraderecha y la ultraultraderecha llevan la muerte en sus genes.
2
K
40
#8
Zamarro
no son colonos.
Son terroristas que se adueñan de casas de gente que lleva viviendo en esa zona durante muchas generaciones.
Y todo basandolo en que un dios inventado en un libro escrito por ellos les ha prometido que eso es suyo.
3
K
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#14
tierramar
*
Hemeretoca: y Europa financiando a Ucrania!!
Ucrania e Israel acordaron trabajar juntos para hacer frente a la amenaza iraní
www.meneame.net/m/Hemeroteca/ucrania-israel-acordaron-trabajar-juntos-
1
K
36
#9
Format_C
*
Dan ganas de ojo por ojo. Y hay mucho ojo por cuantificar.
2
K
25
#15
sovieterrimo
Creo que Israel delenda est y esta gente también.
0
K
10
Ver toda la conversación (
15
comentarios)
menéame
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Con palos y piedras.
Vaya gentuza
Imaginad de aquí a unos años la clase de hijos que criaran, ciudadanos ejemplares del mundo del siglo XXI
Esto solo acabará con unos juicios de Nuremberg o algo por el estilo. Son asesinos y están orgullosos de serlo.
Si ellos son malos, los líderes del mundo libre tampoco se quedan atrás lavándoles las vergüenzas ante el mundo y normalizando el genocidio que están cometiendo.
Son terroristas que se adueñan de casas de gente que lleva viviendo en esa zona durante muchas generaciones.
Y todo basandolo en que un dios inventado en un libro escrito por ellos les ha prometido que eso es suyo.
www.meneame.net/m/Hemeroteca/ucrania-israel-acordaron-trabajar-juntos-