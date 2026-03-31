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Vergonzoso cántico en Cornellà: "Musulmán el que no bote es"
Pasados diez minutos de la primera parte del España-Egipto, parte de la grada entonó un un desconcertante cántico al que se fue uniendo cada vez más gente: "Musulmán el que no bote es".
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:
españa
,
egipto
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racismo
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#8
FueraSionistasdeMeneame
Lamine estará contento de representar a esos descerebrados...
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#7
Toponotomalasuerte
Lo mejor de cada casa.... Encima ignorantes.
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#3
txutxo
Una paletada.
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#11
pitercio
*
Mira que me la suda lo subnormal que sea cada cual, e incluso les animo diciéndoles "sé tú mismo", pero en eventos internacionales me da vergüenza que mis compatriotas aparezcan como mierdas secas.
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#5
incontinentiasuma
*
Le dicen eso a Egipto, en el que viven diez millones de cristianos coptos.
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#1
angeloso
Una vez más el fútbol atrayendo lo mejor de la sociedad.
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#4
Leclercia_adecarboxylata
¿A alguien le sorprende? Esto es así todos los días. ¿O creemos que lo de 'mariquita el último' es historia?
El fútbol está lleno de gente cateta y soez.
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#6
Nasser
Lo que demuestra como Pp y Junts pueden ganar elecciones desde el fondo del contenedor. Pan y circo
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#13
Ze7eN
Pero si España no es un país racista, era todo invención de Vinicius Jr. no?
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#9
marcotolo
si se cayera la grada mientras botaban y se mataran todos,
tampoco se perdia gran cosa
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12
#10
txelin
¿No había un protocolo anti racismo?
¿Porque no lo han activado?
0
K
9
#12
DayOfTheTentacle
#10
el islam es una raza?
0
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#2
kevers
*
No veo qué tiene de ofensivo, si hubiesen dicho moromierda entonces sí.
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El fútbol está lleno de gente cateta y soez.
tampoco se perdia gran cosa
¿Porque no lo han activado?