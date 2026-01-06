Venezuela confirma la muerte de al menos 100 personas en el ataque de EEUU

El ministro de Interior y número dos del Gobierno venezolano, Diosdado Cabello, aseguró el miércoles que el ataque de EEUU a Caracas del sábado, que concluyó con la captura del presidente Nicolás Maduro y su esposa, Cilia Flores, ha dejado “hasta ahora” 100 fallecidos y “otra cantidad parecida de heridos”.
Si entraron en combate, son bajas.
Eso está muy estipulado según entiendo.
Más cuando muchos estaban cerca de viviendas y se han visto imágenes de que tampoco fueron muy quirurgicos al tirar las bombas.
En el fuerte Tiuna a las 3 am
He mencionado a los usuarios que estaban tratando ese tema. ¿Te molesta?
En fin, el nivel.
Si veintipico fueron la guardia personal de Maduro. Algún militar más tendría protegiéndole, y luego bombardearon instalaciones militares... muy pocos parecen 100 muertos y 100 heridos.
Pero es que además es lo que dice el gobierno de Venezuela. Serán menos. 50, 60, quizás 70. Exagerando están diciendo que son 100.
La verdad es que si EEUU quería mostrar músculo militar lo han bordado. Matan más gente en una película de Hollywood.
The Washington Post ha informado de que en la operación murieron “alrededor de 75 personas”. The New York Times eleva la cifra a 80. Entre los 56 militares reconocidos oficialmente y los 80 estimados, en general, resta un vacío de una veintena de personas de las que nada se sabe aún.
Supongo que para vosotros, los medios estadounidenses también mienten, ¿verdad?
#5 #9 #8 #10
Es obvio
Igual porque el artículo es más tirando a una nota de prensa. CC #3. Si buscáis...
www.lanacion.com.ar/el-mundo/cuba-y-venezuela-difunden-las-listas-de-l
cnnespanol.cnn.com/2026/01/06/venezuela/identidades-agentes-cubanos-mu
elpais.com/america/2026-01-06/cuba-publica-las-fotos-y-los-nombres-de-
Los civiles, ya es menos común que muestren fotos.
Resultado, Maduro capturado, si, pero con 100 muertos y 100 heridos, muchos de ellos civiles, y mucha destruccion.
Luego USA dice que esto no es una guerra... ya... claro...
El otro día un hintelectual decía por aquí que fue una operación quirúrgica, que parecía sacada de un Call of Duty.
El nivel de propaganda es para alucinar, y lo que se está haciendo con el lenguaje es como para que todo el mundo termine en el loquero.
Una operación así , es guerra, hoy ayer y siempre.
Y ni han tenido la aprobación de la ONU, ni del Congreso.