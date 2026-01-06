edición general
Venezuela confirma la muerte de al menos 100 personas en el ataque de EEUU

Venezuela confirma la muerte de al menos 100 personas en el ataque de EEUU

El ministro de Interior y número dos del Gobierno venezolano, Diosdado Cabello, aseguró el miércoles que el ataque de EEUU a Caracas del sábado, que concluyó con la captura del presidente Nicolás Maduro y su esposa, Cilia Flores, ha dejado “hasta ahora” 100 fallecidos y “otra cantidad parecida de heridos”.

venezuela , eeuu , 100 muertos , trump , asalto , ataque , captura maduro
35 comentarios
Comentarios destacados:      
nemeame
Asesinatos, que no se han resbalado con un plátano como en el Mario Kart
12 K 117
Javi_Pina
#4 Murieron por un bien mayor, volver a surtir de petróleo a EEUU.
0 K 12
balancin
#4 depende. Si se rindieron y tiraron las armas, sería un asesinato.
Si entraron en combate, son bajas.

Eso está muy estipulado según entiendo.
0 K 10
Alegremensajero
#21 Ni tú tampoco estabas allí para decirle a nadie quien miente y quien no.
2 K 42
CharlesBrowson
#24 entonces crees a donaldo?? :palm:
1 K 18
Ze7eN
#17 Entiendo que solo tú sabes la verdad. Ilumínanos.
1 K 30
CharlesBrowson
#19 que toda esa caterva miente no hay que tener muchas luces para saberlo, las cifras reales a saber, no estaba allí
3 K 14
MJDeLarra
Confirma que fue una chapuza y que no había tanta información ni tanta traición como se pensaba...
2 K 29
#16 tropezon
#1 Solo los bombazos a los radares y misiles ya se llevarían por delante a unos cuantos.

Más cuando muchos estaban cerca de viviendas y se han visto imágenes de que tampoco fueron muy quirurgicos al tirar las bombas.
1 K 25
balancin
#1 exacto. La mitad eran turistas cubanos, que pasaban por ahí.

En el fuerte Tiuna a las 3 am
1 K 21
Ze7eN
#18 Te estoy poniendo datos de medios de información que coinciden con los datos de uno de los dos bandos. Y aún así, tu te empeñas en decir que es mentira y un relato preparado. Claro que si, campeón. Otro como el de arriba, todos mienten menos los que dicen lo que tú quieres leer.
2 K 23
#23 endy
#20 Eres de lo que persigue con negativos a las opiniones que no te gustan. Devuelvo y bye
3 K -4
Ze7eN
#22 Porque estás en foro público, opinando sobre esta noticia y en una conversación en la que me he inmiscuido.
He mencionado a los usuarios que estaban tratando ese tema. ¿Te molesta?
0 K 15
#31 Tensk
#29 Preguntaba por el propósito porque lo que yo he dicho no tiene que ver con lo que has comentado. Mi comentario era simplemente una nota a aquel que respondía.

En fin, el nivel.
1 K 22
#27 Abril_2025
Sorprende que sea un número tan bajo.

Si veintipico fueron la guardia personal de Maduro. Algún militar más tendría protegiéndole, y luego bombardearon instalaciones militares... muy pocos parecen 100 muertos y 100 heridos.

Pero es que además es lo que dice el gobierno de Venezuela. Serán menos. 50, 60, quizás 70. Exagerando están diciendo que son 100.

La verdad es que si EEUU quería mostrar músculo militar lo han bordado. Matan más gente en una película de Hollywood.
0 K 11
#6 Kuruñes3.0
Pues si que han tardado en contar... ni datos, ni nombres, ni fotos, los números en unidades de "terrible" y "poderosísimo"...en fin, esto ni quita ni pone a lo impresentable y criminal que hizo el Risketo, si bien es uno de los motivos por llos que nadie se toma en serio a Banania.
3 K 10
#11 endy
#6 es lo que tienen los relatos. Primero necesitan tiempo para prepararlos.
2 K 3
Ze7eN #14 Ze7eN
#2 #6 #7 #11 #15 Los medios estadounidenses hablan de más de 80 asesinados también.

The Washington Post ha informado de que en la operación murieron “alrededor de 75 personas”. The New York Times eleva la cifra a 80. Entre los 56 militares reconocidos oficialmente y los 80 estimados, en general, resta un vacío de una veintena de personas de las que nada se sabe aún.

Supongo que para vosotros, los medios estadounidenses también mienten, ¿verdad?

#5 #9 #8 #10
4 K 77
CharlesBrowson
#14 si, también mienten, evidentemente
3 K 14
#18 endy
#14 las cosas no son blancas o negras. Ambos pueden mentir. A unos les interesa minimizar la cifra y a otros maximizarla.
Es obvio
2 K 3
#22 Tensk
#14 ¿Se puede saber para qué me mencionas?
0 K 11
#32 Kuruñes3.0
#14 Que los medios americanos mienten siempre ni cotiza, pero en este caso particular tampoco son ellos los que tienen info de primera mano. Si Trump lo sabe no se lo va a contar y ellos mismos sobre el terreno no van a llegar antes que el Gobierno Venezolano, el cual posiblemente será su fuente.
0 K 7
DocendoDiscimus
#6 Normalmente se tarda unos días en hacer recuento. Las primeras cifras nunca son exactas.

Igual porque el artículo es más tirando a una nota de prensa. CC #3. Si buscáis...
www.lanacion.com.ar/el-mundo/cuba-y-venezuela-difunden-las-listas-de-l
cnnespanol.cnn.com/2026/01/06/venezuela/identidades-agentes-cubanos-mu
elpais.com/america/2026-01-06/cuba-publica-las-fotos-y-los-nombres-de-

Los civiles, ya es menos común que muestren fotos.
2 K 27
#15 anamabel
#6 Recuerda el origen de la expresión "república bananera"
3 K 12
#3 ingenieril
Ni fotos, ni videos…ya es raro…
0 K 10
Antipalancas21
#3 Murieron los fotógrafos y cameraman en el asalto. :-D
0 K 20
aPedirAlMetro #25 aPedirAlMetro
Desplegaron 150 aviones para reventarlo todo, para que los helicópteros pudiesen llegar hasta la residencia de Maduro.
Resultado, Maduro capturado, si, pero con 100 muertos y 100 heridos, muchos de ellos civiles, y mucha destruccion.
Luego USA dice que esto no es una guerra... ya... claro...

El otro día un hintelectual decía por aquí que fue una operación quirúrgica, que parecía sacada de un Call of Duty.
El nivel de propaganda es para alucinar, y lo que se está haciendo con el lenguaje es como para que todo el mundo termine en el loquero.

Una operación así , es guerra, hoy ayer y siempre.
Y ni han tenido la aprobación de la ONU, ni del Congreso.
0 K 8
CharlesBrowson
palabrita de chavista
9 K -5
Verdaderofalso
#2 EEUU dijo que no había muertos
1 K 35
CharlesBrowson
#5 tampoco es creible, esto no es uno dice la verdad y el otro miente
1 K 18
#9 Tensk
#5 De su bando.
5 K 63
Antipalancas21
#5 Entre los suyos nunca los hay. :troll:
0 K 20
apetor
#5 CIVILES.
0 K 9
Antipalancas21
#2 Traidora.
0 K 20

