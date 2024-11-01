Los vendedores de entradas de Ticketmaster se jactan de timar al público: "Les robamos con los ojos cerrados"

"Les robamos con los ojos cerrados" o "esta gente es tan estúpida que casi me siento mal de aprovecharme de ella". Estas frases pertenecen a un conjunto de mensajes intercambiados en 2022 entre dos responsables de venta de entradas de Live Nation Entertainment en los que se jactaban de timar a los usuarios. Las conversaciones se han conocido este jueves, tres días después de que la compañía llegara a un acuerdo con el Departamento de Justicia para buscar vías con las que poner fin a su juicio antimonopolio.
Estos de El Economista necesitarían un corrector de estilo
Me estoy perdiendo buenos conciertos, eso también
Ahora, al igual que no recuerdo ahora mismo ningun concierto de los que he ido ulitmamente gestionado por TicketMaster (o alguna subsidiaria), no tengo ninguna duda que seguramente algún evento de los que he ido seguro que me ha tocado pagar sus "gastos de gestión"
Seré pobre y estafado por estos ladrones, pero ellos siempre serán estafadores y ladrones, y todos lo sabemos.