Voy a intentar ser correcto: Javier Tebas Medrano

Hoy lancé una nueva campaña para un evento, y resulta que se ha ido TODO al traste por culpa de LaLiga. Lo cierto es que soy cliente de CloudFlare desde hace años, y al tener parte de mi infra self-hosteada, me aporta una tranquilidad absoluta. Esta vez, por requisitos, decidí apostar por un SaaS llamado Tally... Sin saber que también utiliza CloudFlare. Lo peor, ha sido que en vez del formulario, se mostraba el mensaje de la imagen, lo que da a entender que soy un "delincuente" o "criminal", no un emprendedor que pelea por sacar su proyecto.