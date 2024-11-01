edición general
Los vecinos de 13 bloques afectados por la venta de pisos sociales de la Iglesia se movilizan

Más de 200 inquilinos pueden quedarse en la calle. El responsable es Fusara, una de las fundaciones de la Iglesia, que vendió en 2019 los pisos de 13 bloques de Madrid a una sociedad opaca llamada Tapiamar. Estos pisos fueron donados por un particular hace décadas para su uso como bien social y destinado a “los pobres de Madrid”, tal como denuncian los propios vecinos. Y esta fundación, dependiente del Arzobispado de Madrid, los vendió por debajo de su precio. Ahora, ambas entidades, investigadas por fraude y corrupción, pretenden dejarlos en l

yoma #1 yoma
Con la iglesia hemos topado, amigo Sancho. :troll:
0 K 12
JackNorte #4 JackNorte *
Ya le han joidido el merchandising que les habia hecho la Rosalia gratis. xD Por sus actos les reconocereis.
0 K 12
#3 Pivorexico
Menuda hostia les ha dado el el arzobispo .

Del articulo : " Estos pisos fueron donados por un particular hace décadas para su uso como bien social y destinado a “los pobres de Madrid”

Muy bien gestionadas la donaciones sí .
0 K 11
zogo #2 zogo
Como si a la iglesia le importasen los pobres
0 K 10

