La "Y vasca" acumula 2.200 millones de sobrecostes y 20 años de retraso

Un informe publicado este lunes por el Tribunal de Cuentas Europeo constata una vez más que la “Y vasca” acumula ya 2.200 millones de sobrecostes y 20 años de retraso. La “Y vasca” debía estar operativa para 2010 según su calendario inicial y para 2023 según el plan revisado de 2020. Visto que esos plazos no se habían cumplido, el año pasado la Comisión Europea señaló 2030 como fecha probable de finalización, sin embargo, los propios promotores apuntan ya a 2035 como fecha de finalización. Es decir, el retraso superará los 20 años.