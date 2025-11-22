edición general
Varias asociaciones piden a Redondo una igualdad real: «Hombres y niños también sufren violencia»

Diez asociaciones diferentes, entre las que se encuentran Anavid o Hazte Oír, han convocado una manifestación bajo el lema Las víctimas no tienen género. Por los derechos de los niños, de las mujeres y de los hombres, ante el Ministerio de Igualdad, para exigir una «igualdad real» y la «defensa de los derechos humanos».

tronchastiles #1 tronchastiles
Los derechos de los niños y los derechos humanos son fascistas :shit:
15
rogerius #4 rogerius *
#1 Alucinante. La derechona pidiendo lo que ya se tiene y se da, montando bulos y escandaleras para hacernos creer que el apocalipsis anda cerca. ¿No le basta con la justicia de los jueces? Pero… ¡si la controlan por atrás! ¿Qué más quieren?
6
mikhailkalinin #7 mikhailkalinin
#4 Para ser de derechas, tienes que vivir en su realidad construída, y como se cae a cachos, ponen puntales de mentiras a toda velocidad. El problema es que el progreso de la humanidad es más rápido que su estrategia. Por eso odian a los progres.
2
rogerius #10 rogerius
#7 Sí, pero cada vez que reaccionan y montan una contrarreforma o similar mucha gente lo pasa mal mal mal. Provocan mucho dolor.
1
#21 vituwaf
#7 A ver. Nombre usted una de esas mentiras.

Por favor, me ahorre la lista de excusas para no responder.
0
tronchastiles #14 tronchastiles
#4 Tomate la pastilla anda, dudo que dejes de decir sandeces, pero al menos llevas controlada la tensión.
4
#20 vituwaf
#4 A decir verdad, las leyes no dan el mismo tratamiento a hombres y mujeres.
1
Asimismov #13 Asimismov
#1 el karma está para quemarlo.
2
tronchastiles #15 tronchastiles
#13 El karma no sirve de nada, ni da de comer ni puedes comprar cosas.
Ver a los defensores de las maltratadoras bramar cegados por el odio, no tiene precio xD
2
Asimismov #17 Asimismov
#15 pero , para eso no hay que menear al del bate
0
Fartón_Valenciano #2 Fartón_Valenciano
El caso mas discriminatorio es cuando la victimas son niños, si es el padre quien comete el delito es violencia vicaria, pero si es la madre quien comete el delito... Bueno en fin, es una discriminación hacia la victima y sus familiares
17
#3 El_dinero_no_es_de_nadie
Es que habría que cambiarle el nombre al ministerio, hace muchos años que no busca la igualdad
7
Eibi6 #11 Eibi6
Hasta Oir pide algo, irrelevante
1
#6 DenisseJoel
> la violencia en el entorno doméstico no distingue de sexo ni condición y que todas las víctimas deben recibir la misma protección y apoyo institucional

Con estas ideas ultraderechistas, me gustaría saber qué excusa pone la Delegación de Gobierno para no prohibir la manifestación. Esto no es Dinamarca o Países Bajos, aquí sabemos perfectamente que para legislar, el género importa.
1
TooBased #5 TooBased
¿Piden una igualdad real que no existe en la sociedad?
0
vicvic #8 vicvic *
#5 Habla de igualdad ante la ley, en la justicia, como ciertos delitos que tienen genero concreto y agravantes según este. Mismo hecho, mismo delito, misma pena. Es simple. En ningún momento habla de la sociedad civil.
4
TooBased #9 TooBased
#8 Es lo que implica mi comentario. Pide una igualdad, que no hay en la sociedad. Implicando que pide leyes igualitarias, que precisamente están para corregir desigualdades. Que es el propósito de muchas leyes.

Se ve que no lo habías entendido.
5
hazardum #16 hazardum
Mujeres lesbianas también. Es absurdo que no tengan todos las mismas protecciones, aunque sean menor en número.
1
#19 vituwaf
Pedir los mismos derechos para todo el mundo es contrario a la igualdad.
1
jonolulu #12 jonolulu
Anavid y Hazte Oír...
0
powernergia #18 powernergia
Las consignas engañabobos de siempre.
0
duende #22 duende
La penúltima del ministerio de igual-da
0

