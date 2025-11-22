Varias asociaciones piden a Redondo una igualdad real: «Hombres y niños también sufren violencia»

Diez asociaciones diferentes, entre las que se encuentran Anavid o Hazte Oír, han convocado una manifestación bajo el lema Las víctimas no tienen género. Por los derechos de los niños, de las mujeres y de los hombres, ante el Ministerio de Igualdad, para exigir una «igualdad real» y la «defensa de los derechos humanos».