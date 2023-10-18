edición general
Valencia recupera ocho años después una ruta directa en avión a Tel Aviv en mitad de la guerra

El Consell destaca la importancia de «seguir creando conexiones directas y ampliar la oferta de los aeropuertos valencianos» sin entrar a valorar el contexto geopolítica del nuevo destino

| etiquetas: valencia , avion , israel , guerra
#1 guuilesmiz
Sin comentarios...
#5 Dakaira
#1 yo tampoco, pero me salió una risotada del alma y luego miré que no fuera el mundo to day y me reí más.

Están como una puta maraca...
#9 Pacofrutos
#1 #2 #4 Ventorro Airlines.  media
#10 surco
#1 Supongo que estaría proyectado antes del lío, pero vamos, el de desarrollo de negocio es un fenómeno. Le propongo doblar vuelos a Teheran y Kiev para marzo. Lo peta fijo
#4 aupaatu
La puerta de escape de los veraneantes genocidas.
#11 rubencho
#4 empiezan con vacaciones y acaban colonizandote Torrent.
#12 josde
El PP como siempre haciendo el ridículo y el payaso.
#3 MiguelDeUnamano
Por falta de ideas que no sea, ahora que hagan una autopista al infierno. xD xD xD
#2 oceanon3d
El Puente para que los peperos manden a sus hijos a luchar por los united States of Trump
#8 marcotolo
luego si derriban uno,
diran que no podia saberse
xD xD xD xD xD xD xD
#13 Chewbacca
Otra puerta de escape para las ratas sionistas
#6 CharlesBrowson
lo de los petardos a tuti plen, hijos de la ruta del bakalao, tampoco es que me sorprenda...l{troll} :troll: :troll:
