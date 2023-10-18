·
26
meneos
37
clics
Valencia recupera ocho años después una ruta directa en avión a Tel Aviv en mitad de la guerra
El Consell destaca la importancia de «seguir creando conexiones directas y ampliar la oferta de los aeropuertos valencianos» sin entrar a valorar el contexto geopolítica del nuevo destino
valencia
,
avion
,
israel
,
guerra
21
5
0
303
actualidad
13 comentarios
actualidad
#7
karlos_
Con lo bien que se portan cada vez que van a Valencia:
elpais.com/espana/comunidad-valenciana/2025-07-24/el-desalojo-de-un-gr
elpais.com/deportes/baloncesto/2023-10-18/el-maccabi-convierte-la-font
4
K
60
#1
guuilesmiz
Sin comentarios...
3
K
50
#5
Dakaira
#1
yo tampoco, pero me salió una risotada del alma y luego miré que no fuera el mundo to day y me reí más.
Están como una puta maraca...
5
K
100
#9
Pacofrutos
*
#1
#2
#4
Ventorro Airlines.
1
K
27
#10
surco
#1
Supongo que estaría proyectado antes del lío, pero vamos, el de desarrollo de negocio es un fenómeno. Le propongo doblar vuelos a Teheran y Kiev para marzo. Lo peta fijo
0
K
11
#4
aupaatu
La puerta de escape de los veraneantes genocidas.
4
K
47
#11
rubencho
#4
empiezan con vacaciones y acaban colonizandote Torrent.
1
K
17
#12
josde
El PP como siempre haciendo el ridículo y el payaso.
3
K
46
#3
MiguelDeUnamano
Por falta de ideas que no sea, ahora que hagan una autopista al infierno.
1
K
30
#2
oceanon3d
El Puente para que los peperos manden a sus hijos a luchar por los united States of Trump
1
K
17
#8
marcotolo
luego si derriban uno,
diran que no podia saberse
0
K
10
#13
Chewbacca
Otra puerta de escape para las ratas sionistas
1
K
9
#6
CharlesBrowson
lo de los petardos a tuti plen, hijos de la ruta del bakalao, tampoco es que me sorprenda...l{troll}
0
K
8
