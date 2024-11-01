Se va a haber una erupción volcánica para la cual el mundo no está ni mijita preparado [ITA]

En 1815, el volcán indonesio Tambora produjo la erupción más potente jamás registrada en la historia, esparciendo una enorme columna de diminutas partículas en la atmósfera y enfriando el planeta. Lo que siguió fue llamado “el año sin verano”. La pregunta no es si esto va a volver a ocurrir sino cuándo. El problema de estas megaerupciones no es la erupción en sí sino el polvo y las partículas que emitirá a la atmósfera. Y no hay por el momento manera precisa de saber cuándo ocurrirá.