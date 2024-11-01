Se va a haber una erupción volcánica para la cual el mundo no está ni mijita preparado [ITA]

En 1815, el volcán indonesio Tambora produjo la erupción más potente jamás registrada en la historia, esparciendo una enorme columna de diminutas partículas en la atmósfera y enfriando el planeta. Lo que siguió fue llamado “el año sin verano”. La pregunta no es si esto va a volver a ocurrir sino cuándo. El problema de estas megaerupciones no es la erupción en sí sino el polvo y las partículas que emitirá a la atmósfera. Y no hay por el momento manera precisa de saber cuándo ocurrirá.
Un grande.
Igual no pasa en 1000 años, cuando veamos que se prepara el petardazo, ya se vera
Yo no se italiano, así que no serviría de mucho que entrase a la página.