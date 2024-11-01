edición general
8 meneos
89 clics
Se va a haber una erupción volcánica para la cual el mundo no está ni mijita preparado [ITA]

Se va a haber una erupción volcánica para la cual el mundo no está ni mijita preparado [ITA]

En 1815, el volcán indonesio Tambora produjo la erupción más potente jamás registrada en la historia, esparciendo una enorme columna de diminutas partículas en la atmósfera y enfriando el planeta. Lo que siguió fue llamado “el año sin verano”. La pregunta no es si esto va a volver a ocurrir sino cuándo. El problema de estas megaerupciones no es la erupción en sí sino el polvo y las partículas que emitirá a la atmósfera. Y no hay por el momento manera precisa de saber cuándo ocurrirá.

| etiquetas: erupción , volcán
7 1 0 K 92 cultura
21 comentarios
7 1 0 K 92 cultura
Comentarios destacados:      
#1 Aitr
Se va a haber un follón que no sabe ni donde se ha metio!

youtu.be/dcrR2vs2jKo

Un grande.
6 K 55
Don_Pixote #7 Don_Pixote
#1 xD venia a esto
0 K 7
Cantro #16 Cantro
#14 Sí, me vi mucho el Chanel con las noticias , y fue un alivio ver que el aeropuerto seguía funcionando :-P
1 K 24
#5 concentrado
Joer, había empezado a correr en círculos con los brazos en alto tras leer el titular. Tras leer la noticia me he vuelto a sentar.
0 K 20
Veelicus #6 Veelicus
#5 Tranquilo que hay tiempo para comer.
6 K 87
#10 Setis
#6 Come rápido que te se enfría la comida. Y más con la erución esta del copón bendito.
0 K 7
#17 diablos_maiq
#6 Si es en el Ventorro yo no estaría tan seguro.
0 K 10
#2 guillersk
Sensacionalista

Igual no pasa en 1000 años, cuando veamos que se prepara el petardazo, ya se vera
1 K 20
#18 lameth
#2 Que sepas que de sensacionalista nada. Se sabe que eso va a pasar en poco tiempo, pero en escala geológica. Y en la entradilla (al menos) lo explican bien.
Yo no se italiano, así que no serviría de mucho que entrase a la página.
0 K 10
Milmariposas #8 Milmariposas
Ya tuvimos hace algunos años el volcán islandés de nombre impronunciable y casó un marronazo en muchos aeropuertos europeos...
0 K 14
Cantro #12 Cantro
#8 Adivina quién estaba en Francia por entonces y comprobando los datos de la atmósfera por si tenía que volver en tren
1 K 24
Milmariposas #14 Milmariposas
#12 Vaya por Dior!
0 K 14
Atusateelpelo #3 Atusateelpelo
Una solución para el calentamiento global... {0x1f608}
0 K 13
OriolMu #21 OriolMu
#3 muy temporal... la erupción del Pinatubo, en 1991, también afectó al clima global, pero a una escala muy baja.
0 K 9
jonolulu #19 jonolulu
Traducido con ChiquitoGPT
0 K 12
#4 DenisseJoel
Al Gore hablaba de esto en su libro (antes de que le robaran las elecciones y adoptara el cambio climático como única causa). Parece ser que a lo largo de la historia ha habido varios fenómenos de este tipo, y suelen tener consecuencias políticas y sociales importantes.
0 K 11
Yonicogiosufusil28 #15 Yonicogiosufusil28
Se va a ver una erupción, no se va a haber.
0 K 9
SubeElPan #9 SubeElPan
Parece una traducción del titulo de Chiquito
0 K 9
#20 Meconvirtióengrillo
Pero, entonces, ¿de cuál de todos los volcanes/calderas magmáticas que existen y pueden mandar el mundo al caos final, están hablando?
0 K 7
Olepoint #11 Olepoint *
¿ Y no puede ser lo del meteorito? Uno bien gordo, que sea un visto y no visto
0 K 7
Milmariposas #13 Milmariposas
#11 O el big one de la costa oeste de EEUU?
0 K 14

menéame