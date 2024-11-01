El USS Gerald R. Ford ya ha cruzado el Estrecho de Gibraltar en su regreso a casa tras más de 300 días de misión

El USS Gerald R. Ford, considerado el portaaviones nuclear más grande del mundo, ha cruzado este 6 de mayo el Estrecho de Gibraltar en su ruta de regreso a Estados Unidos tras más de 300 días de despliegue operativo. El buque fue situado durante la mañana, en torno a las 11.00 horas, en el entorno de la Bahía de Algeciras, antes de continuar su tránsito hacia el Atlántico. Su paso frente al Campo de Gibraltar confirma la salida del Mediterráneo de uno de los activos militares más imponentes de la Marina estadounidense. El portaaviones regresa