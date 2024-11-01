edición general
14 meneos
40 clics
El USS Gerald R. Ford ya ha cruzado el Estrecho de Gibraltar en su regreso a casa tras más de 300 días de misión

El USS Gerald R. Ford ya ha cruzado el Estrecho de Gibraltar en su regreso a casa tras más de 300 días de misión

El USS Gerald R. Ford, considerado el portaaviones nuclear más grande del mundo, ha cruzado este 6 de mayo el Estrecho de Gibraltar en su ruta de regreso a Estados Unidos tras más de 300 días de despliegue operativo. El buque fue situado durante la mañana, en torno a las 11.00 horas, en el entorno de la Bahía de Algeciras, antes de continuar su tránsito hacia el Atlántico. Su paso frente al Campo de Gibraltar confirma la salida del Mediterráneo de uno de los activos militares más imponentes de la Marina estadounidense. El portaaviones regresa

| etiquetas: estados unidos , gerald ford , iran , venezuela , portaaviones
11 3 0 K 182 actualidad
20 comentarios
11 3 0 K 182 actualidad
Comentarios destacados:    
devilinside #2 devilinside
Dejando una estela marrón a su paso
10 K 108
Bombástico #12 Bombástico
#2 ¿No estarás insinuando que se ha cagado en los pantalones? Hollywood nunca jamás contempla esa situación.
0 K 9
devilinside #15 devilinside
#12 Pues a mí me parecería bien que se empezase una peli de acción con una situación potencialmente letal como una avería general en el sistema de fontanería de un portaaviones y que un capitán enloquecido decidiese continuar la misión. Pondría a Steven Seagal como prota en su papel de fontanero del barco
1 K 21
josde #16 josde
#2 Sin papel wc o lavadoras estropeadas.
0 K 20
devilinside #19 devilinside
#16 Y se llamaría En mierda peligrosa o Código de olor
1 K 21
KoLoRo #3 KoLoRo
A ello se sumaron problemas en buena parte de los 650 inodoros del buque

Muhahahahahahha xD
2 K 38
Verdaderofalso #6 Verdaderofalso
#3 eso ya es un problema de la subcontrata que los instaló.
Pepe Gotera y Otilio
0 K 20
obmultimedia #14 obmultimedia
#3 Es lo que tiene que todos fueran con diarrea.
0 K 11
#9 Beticom
Napoleón, durante las batallas, siempre llevaba una camisa roja, por si lo herían, las tropas no se dieran cuenta y no bajara la moral de las tropas, 200 años después, Donald Trump lleva pantalones marrones.
1 K 16
#5 tierramar
A bordo del USS Gerald R. Ford viajan unos 4.500 tripulantes, que han soportado meses de navegación, operaciones militares y largos periodos sin pisar tierra. Los expertos han advertido en los últimos días de los riesgos que implican despliegues tan prolongados, tanto por el impacto anímico sobre la dotación como por el desgaste estructural de la embarcación.
¿Ciantas bajas autoinfligidas habra sufrido la tropa? En el ejercito de EEUU mueren más soldados por suicidio que en combate. La Navy es donde más deserciones y suicidios se dan
0 K 13
Imag0 #13 Imag0 *
#10 Avería random <----- [Lo que deseas] -----------------------> que explote el puto barco
0 K 11
Imag0 #8 Imag0
Qué bonito sería que quedara a la deriva en mitad del Atlántico por una avería random y tuvieran que rescatarlo, sería TAN bonito...
0 K 11
#10 Stringerthanks
#8 cuidado con lo que deseas, que es nuclear...
0 K 6
Doctorow #4 Doctorow
TAAAACO!!
0 K 10
Pablapa #20 Pablapa
Esto de los 300 días de servicio y tal, me hace pensar ¿qué pasaría en una guerra que durara varios años? Ya se sabe que alargar un conflicto es la ruina para ellos...
0 K 9
#11 kondnado
300 días de risión.
0 K 7
#18 Bravok1
Puente de plata, así se hunda en medio del océano...sería un bien para la humanidad y un gasto menos para los estados pedófilos de america.
0 K 7
#7 angar300
De... misión imposible.
0 K 7
#17 Vulgaris
Destino Cuba, me temo
0 K 6
#1 Barriales
Las ratas abandonan el avispero.
0 K 6

menéame