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Usa ChatGPT y AlphaFold para crear una vacuna ARNm contra el cáncer de su perro moribundo (ING)

Usa ChatGPT y AlphaFold para crear una vacuna ARNm contra el cáncer de su perro moribundo (ING)

Rosie, una perra rescatada con cáncer terminal, tenía pocos meses de vida. Su dueño, el emprendedor Paul Conyngham, usó un chatbot y herramientas de IA para analizar el ADN del tumor y diseñar una vacuna personalizada de ARNm con científicos australianos. Tras recibir el tratamiento experimental, uno de sus tumores se redujo a la mitad. El caso sugiere que las vacunas personalizadas de ARNm podrían abrir nuevas vías para tratar el cáncer también en humanos.

| etiquetas: ia , chatgpt , alphafold , vacuna , arnm , cáncer , perro
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9 comentarios
22 8 0 K 133 ciencia
jm22381 #1 jm22381
Entre tanta mala noticia, los tumores de la perra reduciéndose me ha alegrado el día {0x1f436} En español www.diariobitcoin.com/curiosidades/perro-con-cancer-mejora-tras-vacuna
6 K 102
TripleXXX #2 TripleXXX
#1 Pues si. Te reconcilia un poco ver que aun hay quienes usan la tecnología para salvar vidas y no exterminarlas.
2 K 32
jm22381 #4 jm22381 *
#2 Es que la historia es de película: paga 3.000 dólares para secuenciar el ADN del tumor de la perra, introduce la información en ChatGPT y AlphaFold con cero conocimientos de biología. Identifica proteínas mutadas y las relaciona con dianas farmacológicas. Diseña una vacuna contra el cáncer de ARNm personalizada desde cero. El profesor de genómica está "estupefacto" de que un amante de los cachorros haya hecho esto por su cuenta. Se necesita aprobación ética para administrarlo. La burocracia lleva más tiempo que el diseño de la vacuna. Más de 3 meses después, finalmente aprobado. Conducir 10 horas para que Rosie reciba su primera inyección. Mitad de tumores y su pelaje vuelve a brillar. La perra está viva y feliz.
Profesor: “Si podemos hacer esto con un perro, ¿por qué no lo aplicamos a los humanos?”
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borteixo #5 borteixo
#4 chutarte una vacuna hecha con chatgpt sin ensayos ni pollas xD
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jm22381 #6 jm22381
#5 Para casos terminales y sin solución debería permitirse si el paciente quiere un último intento y si eso ayuda a la ciencia a saber hacerlo de manera segura para todo el mundo pues mejor todavía.
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ur_quan_master #8 ur_quan_master
#5 Si ya tienes fecha para la reunirte con Satán, parece mejor opción que la quimio.
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AndresEl_Lanas #3 AndresEl_Lanas
#2 o para dejarte en bikini o peor....
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aPedirAlMetro #7 aPedirAlMetro
#1 Da gusto tambien ver una noticia sobre IA bien escrita

- Usa ChatGPT y AlphaFold para crear una vacuna...
en lugar del
- ChatGPT crea una vacuna...
...al que lamentablemente nos tiene la prensa acostumbrados
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DrEvil #9 DrEvil
El John Wick de las enfermedades. Bravo.
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menéame