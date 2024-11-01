Usa ChatGPT y AlphaFold para crear una vacuna ARNm contra el cáncer de su perro moribundo (ING)

Rosie, una perra rescatada con cáncer terminal, tenía pocos meses de vida. Su dueño, el emprendedor Paul Conyngham, usó un chatbot y herramientas de IA para analizar el ADN del tumor y diseñar una vacuna personalizada de ARNm con científicos australianos. Tras recibir el tratamiento experimental, uno de sus tumores se redujo a la mitad. El caso sugiere que las vacunas personalizadas de ARNm podrían abrir nuevas vías para tratar el cáncer también en humanos.
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Profesor: “Si podemos hacer esto con un perro, ¿por qué no lo aplicamos a los humanos?”
- Usa ChatGPT y AlphaFold para crear una vacuna...
en lugar del
- ChatGPT crea una vacuna...
...al que lamentablemente nos tiene la prensa acostumbrados