La Unión Soviética parecía poderosa hasta que esto sucedió: Estados Unidos está repitiendo lo mismo (ING)  

En su apogeo, la Unión Soviética parecía imparable. Un ejército enorme. Influencia global. Una economía superpotente sobre el papel. Y entonces... se derrumbó. No por una invasión. No por una guerra. Sino porque el sistema se volvió demasiado caro de mantener. En este análisis de estilo documental, desglosamos el momento exacto en que el sistema soviético comenzó a fallar, y por qué las mismas presiones estructurales son ahora visibles en la América moderna.

magnifiqus
Yo creo que el esfuerzo que le costó a la URSS mantener el pulso con USA en la carrera armamentística y espacial fue demasiado grande para ellos. USA era un pais más rico y desarrollado, así como las economías de Europa Occidental con las cuales se alineó. La URSS en cambio, se alineó con el este de Europa, menos desarrollado, y aún así le mantuvo el pulso a USA durante 4 decadas. Pero claro, fue a costa de un enorme sacrificio. Si buena parte de ese esfuerzo lo hubiera invertido en desarrollar su economía, a lo mejor no estaríamos hablando ahora de la caída del Comunismo.
Asimismov
Trump ha abierto demasiados melones en muy poco tiempo y está dejando que se pudran.
Los melones podridos ya no sirven para nada a nadie y eso cuesta mucho dinero del que no disponen los lluesei estando al borde de una crisis inflacionista, de financiación, energética, ...
ElenaCoures1
La diferencia está en que los soviéticos estaban reprimidos y controlados; no podían opinar y su economía era un caos y su sistema una mierda
En cambio los norteamericanos ya se van dando cuenta de que el principal problema ahora mismo es Trump, porque es un imbécil, y no ha podido arreglar nada de lo que prometió mejorar
