La Unión Soviética parecía poderosa hasta que esto sucedió: Estados Unidos está repitiendo lo mismo (ING)  

En su apogeo, la Unión Soviética parecía imparable. Un ejército enorme. Influencia global. Una economía superpotente sobre el papel. Y entonces... se derrumbó. No por una invasión. No por una guerra. Sino porque el sistema se volvió demasiado caro de mantener. En este análisis de estilo documental, desglosamos el momento exacto en que el sistema soviético comenzó a fallar, y por qué las mismas presiones estructurales son ahora visibles en la América moderna.
| etiquetas: urss , usa , eeuu , trump , gorbachov , decadencia , historia
Los melones podridos ya no sirven para nada a nadie y eso cuesta mucho dinero del que no disponen los lluesei estando al borde de una crisis inflacionista, de financiación, energética, ...
En cambio los norteamericanos ya se van dando cuenta de que el principal problema ahora mismo es Trump, porque es un imbécil, y no ha podido arreglar nada de lo que prometió mejorar