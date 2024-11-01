edición general
19 meneos
91 clics
La última condena de las teles de LG es instalar por defecto Microsoft Copilot y que no se pueda desinstalar

La última condena de las teles de LG es instalar por defecto Microsoft Copilot y que no se pueda desinstalar

Los usuarios de Smart TVs de LG han notado algo estos últimos días. Algunos de ellos han visto cómo en sus televisores aparecía una nueva "baldosa" en la interfaz principal. Y correspondía a una aplicación que ellos no habían instalado ni pedido: Microsoft Copilot. Las críticas han sido enormes, y con razón.

| etiquetas: copilot , lg , smart tv , por huevos
16 3 0 K 238 tecnología
28 comentarios
16 3 0 K 238 tecnología
Comentarios destacados:      
jdmf #1 jdmf
Lo más práctico, te compras un TV sin smart, que solo sintonice canales, y ya si quieres te pones uno de esos tvbox o pincho HDMI. Barato y sin que te estén tocando tanto los huevos.
4 K 61
Aokromes #5 Aokromes
#1 > Lo más práctico, te compras un TV sin smart, que solo sintonice canales

ya me diras donde encuentras una television tonta hoy en dia.
5 K 61
#9 yarkyark
#5 No la conectes a Internet. Solo a la antena y para conectarla a Internet pones un pincho/tvBox
1 K 20
Magog #17 Magog
#9 pero el inicio de las smart tv es terriblemente lento, y si no la conectas, mas, porque algunas hacen intentos de reconexion antes de cargar el front end.

Pero si, mal que mal, con no conectarlos sería suficiente
0 K 10
#23 yarkyark
#17 Si además tenemos en cuenta que todas las Smart TV vienen con micrófono incorporado y muchas de ellas camaras...
0 K 12
Aokromes #24 Aokromes
#9 y si la quieres usar para ver netflix, amazon prime, etc? (lo mas normal hoy en dia)
0 K 10
#25 yarkyark
#24 Eso te digo que le conectes un tvbox/pincho/chromecast. Precisamente para eso.
0 K 12
Antipalancas21 #26 Antipalancas21
#9 Cualquier Tv box chinorro con Android por menos de 20€ vale perfectamente
0 K 16
PasaPollo #12 PasaPollo
#5 Hace nada vi una en Amazon por doscientos lereles.
0 K 15
Antipalancas21 #28 Antipalancas21
#12 ahora valen de 40" , 154,89: www.amazon.es/TD-Systems-televisores-Reproductor-PRIME40K21F/dp/B0FXXPW0U&dib_tag=se&keywords=tv%2Bsin%2Bsmart&qid=1765892550&sprefix=tv%2Bsin%2Bsmart%2Caps%2C117&sr=8-5&ufe=app_do%3Aamzn1.fos.4c3f56c3-e485-4a35-9abc-6532b61c3b62&th=1
0 K 16
kevers #19 kevers *
#1 #5 yo hice justamente eso hace tres años, antes de eso no tenía TV, y me costó la misma vida encontrar una.

Y a las malas te puedes comprar una Smart TV y funcionar con un pincho.
0 K 11
Antipalancas21 #20 Antipalancas21
#5 En Amazon y hipermercados tienes algunas de hasta 40" tv tontas.
0 K 20
#21 Pixmac
#1 #5 En las teles LG se puede elegir que funcione como "tele tonta" o no y pasa lo mismo si no aceptas las condiciones de esos servicios. Con los TV Box baratos puede pasar exactamente igual y es posible que peor, que pueden tener servicios instalados que no conoces. Es más fácil desactivar servicios en dispositivos Android pero nada impide que puedan activarse de nuevo sin avisar al usuario.
1 K 30
freenetico #6 freenetico
#1 cierto, pero lo malo es que casi no quedan de esas, y partir de 50 pulgadas yo creo que es imposible.
0 K 10
#7 Suleiman
#1 Si la encuentras sin smart.
0 K 13
freenetico #11 freenetico
#7 en led hay alguna pero qled creo que no es posible. se admiten sugerencias
0 K 10
oceanon3d #27 oceanon3d *
#7 Y solo modelos básicos de menor tamaño.

Yo solo compro de Lg o Samsung el tope de gama o inmediata inferior de 65 o 77 pulgadas. La próxima 2026 manejo Sony en Oled también.

Las uso para ver cine o series con la mejor calidad posible. Tengo una habitación dedicada ... en el salón solo tengo un Xiaomi cutre de menor tamaño. Solo para ver TDT pese a ser smarth. Para cuando vienen visitas se piten lo antes posible. Ogro y anti social con orgullo :-D
0 K 8
#8 dsromero
#1 acepto recomendaciones, no he cambiado mi tv desde hace tiempo por no encontrar una decente sin conexión a internet
0 K 6
jonolulu #16 jonolulu
#1 ¿Existen esas TV?
0 K 13
Antipalancas21 #18 Antipalancas21
#1 Lo que pasa es que cada vez se encuentran menos tv sin ser Smart, las que venden son Hd Ready normalmente, es decir viejunas.
0 K 20
obmultimedia #22 obmultimedia
#1 un pincho HDMI como el de Amazon que está supercapado
0 K 11
pip #4 pip
Te meten Copilot por sus webOS.
2 K 30
Gry #10 Gry
Al paso al que van dentro de poco nos pondrán hasta una sonda en el cerebro para obtener datos con los que entrenar a las IA. :-P
0 K 16
#2 CrudaVerdad
Imagina que la suegra encienda la televisión y salga el Copilot con este diálogo:

"Siguiendo tus programas favoritos, estas son mis recomendaciones: tetudas en Francia, orgía salvaje en los Pirineos, azafatas bien calientes, oficina sudorosa, lengua inquieta, ... "
0 K 13
jdmf #3 jdmf
#2 invitaría a tu suegra a ver una peli esta noche :troll:
0 K 11
#14 pirat
Me hacen gracia los comentarios en los se busca como no verse afectados por los perjuicios de la tecnología invasiva.
0 K 9
#15 mariopg
cuando el producto es malo tienen que obligarte a ponerlo
0 K 8
#13 Piscardomorao
Vaya, resulta que para LG la mercancía a vender no son solo las teles, también les vende los clientes a Microsoft metiéndoles el Copilot lo quieran o no.

Hay que ser muy ingenua para creer que Microsoft no paga para que lo incluyan.
0 K 6

menéame