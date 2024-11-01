La última condena de las teles de LG es instalar por defecto Microsoft Copilot y que no se pueda desinstalar

Los usuarios de Smart TVs de LG han notado algo estos últimos días. Algunos de ellos han visto cómo en sus televisores aparecía una nueva "baldosa" en la interfaz principal. Y correspondía a una aplicación que ellos no habían instalado ni pedido: Microsoft Copilot. Las críticas han sido enormes, y con razón.
ya me diras donde encuentras una television tonta hoy en dia.
Pero si, mal que mal, con no conectarlos sería suficiente
Y a las malas te puedes comprar una Smart TV y funcionar con un pincho.
Yo solo compro de Lg o Samsung el tope de gama o inmediata inferior de 65 o 77 pulgadas. La próxima 2026 manejo Sony en Oled también.
Las uso para ver cine o series con la mejor calidad posible. Tengo una habitación dedicada ... en el salón solo tengo un Xiaomi cutre de menor tamaño. Solo para ver TDT pese a ser smarth. Para cuando vienen visitas se piten lo antes posible. Ogro y anti social con orgullo
Hay que ser muy ingenua para creer que Microsoft no paga para que lo incluyan.