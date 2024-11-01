edición general
La UE será una "potencia militar", afirma Von der Leyen ante sus compañeros de filas del PPE

La Unión Europea (UE) está trabajando para llegar a ser una "potencia militar", afirmó este miércoles la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, en una reunión a puerta cerrada celebrada en el Parlamento Europeo con un grupo de eurodiputados de su familia política, el Partido Popular Europeo. "Sabemos que tenemos que ser fuertes, y la fuerza implica medios. No somos una potencia militar, pero nos estamos preparando para serlo", declaró.

azathothruna
Esta si que se inyecta droga
obmultimedia
#1 es mas de esnifar Tussi.
Tunguska08Chelyabinsk13
¿No será un paripe convenido?, 'Lo de Rusia no es suficiente, hay que meter otra amenaza, para que la opinión pública europea transija en desmantelar el estado del bienestar para comprar armas!!!.'
Sabaoth
Una alemana diciendo eso… qué podría salir mal?
Dramaba
Pero así, sin mearse de la risa?
xavigo
#7 Para eso, Tena lady
Tunguska08Chelyabinsk13
Con armamento estadounidense!!!
#12 soberao *
Reacción de Ursula Von der Leyen cuando le preguntan si alguno de sus hijos está en el ejército (hemeroteca, de cuando era ministra de defensa del gobierno alemán) xcancel.com/Ann_Mass_paris/status/1644967089428365314
Antipalancas21
Vaya chute que se ha metido la Von der Leyen antes de ese comunicado.
luckyy
Por qué no echan a los yanquis de suelo europeo?
DaniTC #14 DaniTC *
#2 aquí está la motivación del 5%.
pitercio
Está pava ya está calculado lo que le toca de incentivos por la traición además del sueldaco.
hipernes
Y ella será ... Ribbentrop? Eisenhower? Patton? Churchill? La lideresa del no hacer, más bien
Natxelas_V
Una psicópata a sueldo de la industria armamentística. No hay más.
perica_we
aaaaaaaaaaaa derrochaaaaaaaaaaaaaaaaaaaarrrrrrrrrrrrrr
famufa
Cuando decían que llegaba el asteroide ese que nos va a igualar a todos? Ya tarda.
