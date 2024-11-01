La UE será una "potencia militar", afirma Von der Leyen ante sus compañeros de filas del PPE

La Unión Europea (UE) está trabajando para llegar a ser una "potencia militar", afirmó este miércoles la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, en una reunión a puerta cerrada celebrada en el Parlamento Europeo con un grupo de eurodiputados de su familia política, el Partido Popular Europeo. "Sabemos que tenemos que ser fuertes, y la fuerza implica medios. No somos una potencia militar, pero nos estamos preparando para serlo", declaró.