La UE propone multiplicar por 4.000 el glifosato permitido en aguas

Ante la propuesta de revisión de la Directiva de Sustancias Prioritarias, que permitiría 398,6 microgramos de glifosato por litro de agua, España debe mantener el actual límite, más protector, de 0,1 microgramos por litro. Aumentar 4.000 veces la cantidad permitida de glifosato supondría permitir legalmente una grave contaminación de las aguas que pondría en mayor riesgo a la biodiversidad y a la salud.
| etiquetas: glifosato , herbicida , ue , límite , aguas
Veo amigos que viven en la feliz ignorancia... me dan ganas de serlo yo tambien... solo necesito una pintura de cerámica en la cabeza...
Confío en el criterio técnico de las instituciones europeas de medioambiente y si abren la mano es porque será seguro.
Por otro lado, los límites se ponen por prudencia más que por saber, y puede que sea admisible esta subida del margen. Eso lo sabrán los expertos.
¿USA haciendo sugerencias? ¿Empresas que están viendo que no pueden competir con cultivos extranjeros?