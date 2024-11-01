edición general
La UE propone multiplicar por 4.000 el glifosato permitido en aguas

Ante la propuesta de revisión de la Directiva de Sustancias Prioritarias, que permitiría 398,6 microgramos de glifosato por litro de agua, España debe mantener el actual límite, más protector, de 0,1 microgramos por litro. Aumentar 4.000 veces la cantidad permitida de glifosato supondría permitir legalmente una grave contaminación de las aguas que pondría en mayor riesgo a la biodiversidad y a la salud.

17 comentarios
#1 Pitchford *
El agua del grifo para beber seguiría en el límite actual de 0,1, por lo que cualquier agua de río con niveles más altos se depuraría con membranas. Los peces, anfibios y demás animales que beban agua del río ya se apañarían como puedan. De hecho, ya se están apañando, porque hay ríos con concentraciones muy altas.
7 K 115
Macadam #4 Macadam *
#1 Que evolucionen los peces, qué leches!
1 K 35
frg #14 frg
#4 ¡O que se mueran! Total, para lo que valen ...
0 K 12
#9 cocococo
#1 Luego la gente se come los peces de esos ríos o la leche de la cabra que bebe agua en esos ríos.
1 K 24
cocolisto #2 cocolisto
Total,nos vamos a morir igual....Pero que hijos de la grandísima.....
4 K 72
Torrezzno #13 Torrezzno
Luego que nadie sabe por qué el cáncer no para de crecer
1 K 38
#3 luckyy *
Deberíamos salir a la calle a protestar por la envenenada propuesta como hacen los tractoristas. La Europa neoliberal está cada vez más desatada
1 K 28
frg #15 frg
#3 Buf, comprar un tractor para hacer una manifestación, aunque me guste tu estilo, como que no lo veo.
0 K 12
#5 Sigo_intentandolo
Amablemente metía glisolfato en el sistema de aire acondicionado de la sala de la eurocamara de algunos partidos...
1 K 14
#7 sarri
#5 Por si quieres echarte unas risas a la vez que te hierve la sangre
youtu.be/QWM_PgnoAtA?t=24
0 K 7
#12 Sigo_intentandolo
#7 naaa.... ya tengo demasiados frentes en la cabeza...

Veo amigos que viven en la feliz ignorancia... me dan ganas de serlo yo tambien... solo necesito una pintura de cerámica en la cabeza...
0 K 7
MoñecoTeDrapo #8 MoñecoTeDrapo
Imagino que es para permitir el uso de este herbicida con mayor generalidad y reducir la hipocresía de no poder usarlo pero comprar productos agrícolas de países más permisivos con el mismo.
Confío en el criterio técnico de las instituciones europeas de medioambiente y si abren la mano es porque será seguro.
0 K 11
frg #16 frg *
#8 No confíes tanto. Se sabe que no es seguro, por algo se puso el límite, que ahora se quiere modificar por presiones. Luego que si no tenemos abejas,que si aumentan mucho ciertos casor de cáncer, que la biodiversidad escasea, que más muertos por enfermedades que antes no había, ...
0 K 12
MoñecoTeDrapo #17 MoñecoTeDrapo *
#16 puede ser, pero el dumping medioambiental que supone comprar productos de países en donde se usa más intensamente tambien es hipócrita y una afrenta a nuestro sector primario.
Por otro lado, los límites se ponen por prudencia más que por saber, y puede que sea admisible esta subida del margen. Eso lo sabrán los expertos.
0 K 11
#10 cocococo
Españexit.
0 K 6
Andreham #6 Andreham
¿Y los motivos que justifican ese aumento tan bestia?

¿USA haciendo sugerencias? ¿Empresas que están viendo que no pueden competir con cultivos extranjeros?
0 K 6
#11 Pitchford
#6 En Europa no era una sustancia preferencial y, por tanto, no tenía un límite común europeo establecido en los ríos. Ahora lo van a poner y han propuesto una cifra adaptada a la realidad de los peores ríos. En España el límite es 0,1 de momento. En otros países no sé.
1 K 24

