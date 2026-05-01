Uber soltará hasta 20 robotaxis sin conductor en Madrid este año

La compañía operará los autónomos dentro de la app convencional, sin avisar al usuario qué tipo de coche le va a tocar. Madrid se convierte así en la primera capital europea con robotaxis comerciales en servicio. Madrid se prepara para ver coches sin conductor circulando por la Castellana antes de que acabe el año. Uber ha confirmado que va a desplegar hasta 20 robotaxis autónomos en la capital durante 2026, conviviendo con su servicio convencional. Suena a Black Mirror suave, pero la cosa va en serio.

emmett_brown #10 emmett_brown *
Robotaxis son todos.

Esto serán robottaxis.
josde #5 josde
Los mejores robotaxis los de Madrid. xD
#4 Pitchford
Mejor que pongan una casilla para que la marquen los que no deseen un robotaxi, porque hay personas que les puede dar un parraque si no hay conductor. A mí creo que me gustará la experiencia.
#8 Leon_Bocanegra
Ya estamos cerca de que lleguen las robopilinguis! Vaaaaaamos!!
#14 Leon_Bocanegra *
Quién nos iba a decir hace 50 años que un taxista iba a poder teletrabajar desde casa!
#2 Celsar
Con la locura de tráfico y obras que hay en Madrid a día de hoy vais a ver qué risas.
josde #7 josde
#2 Abra que ver la cara del que contrate un Uber y le llegue un robotaxi sin conductor, Uber no avisara de eso que sera aleatorio.
Duke00 #9 Duke00
Si claro, ¿y la DGT se lo va a permitir tan rápido? ¿Sin pruebas ni convalidaciones previas? xD
Noeschachi #6 Noeschachi
Detalles que faltaban para que Madrid sea indistinguible de la colonia marciana de Desafio Total
u_1cualquiera #1 u_1cualquiera
Los futuros taxistas están a tiempo de cambiar su carrera. Después que no se quejen
#3 Leclercia_adecarboxylata
#1 La verdad es que es bestial que uno de los primeros trabajos que vaya a "sustituir" la IA sea mecánico.
#11 hipernes
"Soltar", como si soltaran perros salvajes a ver qué pasa
DayOfTheTentacle #13 DayOfTheTentacle
Uhmmm conducidos a distancia supongo pq no hay coches autónomos todavía.
#12 audrey2012
Como estrategia de marketing el nombre de robotaxi es imbatible. Está casi al nivel del Hyundai Kona.
