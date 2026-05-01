Uber soltará hasta 20 robotaxis sin conductor en Madrid este año

La compañía operará los autónomos dentro de la app convencional, sin avisar al usuario qué tipo de coche le va a tocar. Madrid se convierte así en la primera capital europea con robotaxis comerciales en servicio. Madrid se prepara para ver coches sin conductor circulando por la Castellana antes de que acabe el año. Uber ha confirmado que va a desplegar hasta 20 robotaxis autónomos en la capital durante 2026, conviviendo con su servicio convencional. Suena a Black Mirror suave, pero la cosa va en serio.
Esto serán robottaxis.