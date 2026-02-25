edición general
Tusk presume de cómo su país ha superado a España en riqueza

Donald Tusk habla en español en su cuenta de X. El primer ministro de Polonia ha lanzado este miércoles un mensaje para celebrar cómo su país ha sobrepasado en PIB (PPA) per cápita a España. "¡Hola amigos!", dice Tusk al inicio. Explica que, según los datos del Fondo Monetario Internacional (FMI), los polacos son más ricos que los españoles. Y Tusk, muy aficionado al deporte, concluye con el célebre lema de Carlos Alcaraz: "¡Vamos!". Claro que es más fan de Iga Świątek.

Es una tendencia. La Europa del Este ha pasado de unas diferencias abismales (como tener PIB per cápita 1/5 hace 20 años) a ir igualando a los países mediterráneos.

Noticias parecidas ya las vimos con República Checa o Estonia hace unos pocos años y cada año se irá sumando algún país de ese grupo de la UE.
#8 #1 Nos ha jodido , España ganando población y Polonia es el país de la UE que más población pierde y Estonia y compañía lo mismo
Y la gente que se va y que llega a otro lado no son precisamente los más ricos.
No hay más
#8 el capitalismo :-D
#8 que tendrian en comun esos paises para que estuvieran tan mal antes. Que sera sera...
#8 hasta que las grandes corporaciones que mudaron allí sus centros de operaciones y soporte descubran que pagan más que antes y se los lleven a otro sitio, como Marruecos, por ejemplo. Entonces sufrirán de nuevo una crisis de emigración, pero está vez de gente con alta cualificación, y se parará el crecimiento.
Les felicito, al menos tienen algún incentivo para vivir en Polonia.
#5 Polonia es un país cojonudo.
Nos superan en capacidad de compra. Entre otras cosas porque las casas ahí estarán más baratas, porque aquí los precios suben mucho más que los salarios.

Por culpa de los políticos que impiden construir. Según el INE cada año hay 100k nuevas viviendas y 250k nuevas familias (más de 500k personas).
Que mal ganador. Pero si, nosotros mucho PIB pero comiendo macarrones con salchichas
Para esto se entra en la UE.
Mucho tuvieron que avanzar, en el 2008 Polonia parecía la España de Cuentame que en aquellos años estaba por los 70s
#4 en 2021 ya daba la impresión de que estaban como aquí o mejor.
#4 #9 yo estuve viviendo un año entre 2012 y 2013 y se notaba diferencia pero la eurocopa había ayudado mucho...la diferencia era más menos 10 años...eso si, nunca en mi vida había visto una autovía con semáforo....menudos frenazos metía el bus bajando a varsovia....
#4 Ha cambiado muuucho desde 2008. Yo voy dos veces al año por allí y es alucinante el cambio.
Como un cohete.
Eso si, no seas homosexual y que te guste la religión católica.
Bueno, está bien hacer ruido cuando de fondo comienza otra vez a sonar Wagner.
Pedro Sánchez podría responder con un: "Genial, porque ahora que los ingleses van a venir menos de turismo podréis venir vosotros. "
Pues hace bien en celebrarlo. Consiguieron que muchas multinacionales pusieran allí sus fábricas por los sueldos más baratos. Coste de vida más barato y hembras que quitan el hipo. Bravo por ellos
