Tusk presume de cómo su país ha superado a España en riqueza

Donald Tusk habla en español en su cuenta de X. El primer ministro de Polonia ha lanzado este miércoles un mensaje para celebrar cómo su país ha sobrepasado en PIB (PPA) per cápita a España. "¡Hola amigos!", dice Tusk al inicio. Explica que, según los datos del Fondo Monetario Internacional (FMI), los polacos son más ricos que los españoles. Y Tusk, muy aficionado al deporte, concluye con el célebre lema de Carlos Alcaraz: "¡Vamos!". Claro que es más fan de Iga Świątek.
Noticias parecidas ya las vimos con República Checa o Estonia hace unos pocos años y cada año se irá sumando algún país de ese grupo de la UE.
Y la gente que se va y que llega a otro lado no son precisamente los más ricos.
No hay más
Por culpa de los políticos que impiden construir. Según el INE cada año hay 100k nuevas viviendas y 250k nuevas familias (más de 500k personas).