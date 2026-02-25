Tusk presume de cómo su país ha superado a España en riqueza

Donald Tusk habla en español en su cuenta de X. El primer ministro de Polonia ha lanzado este miércoles un mensaje para celebrar cómo su país ha sobrepasado en PIB (PPA) per cápita a España. "¡Hola amigos!", dice Tusk al inicio. Explica que, según los datos del Fondo Monetario Internacional (FMI), los polacos son más ricos que los españoles. Y Tusk, muy aficionado al deporte, concluye con el célebre lema de Carlos Alcaraz: "¡Vamos!". Claro que es más fan de Iga Świątek.